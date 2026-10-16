Premier Energy propune desființarea unei companii pentru a obține aprobarea preluării Distribuție Energie Oltenia, într-o tranzacție de 700 milioane EUR

Grupul energetic Premier Energy propune desființarea unei companii și o serie de măsuri pentru protejarea concurenței, în încercarea de a obține aprobarea preluării Distribuție Energie Oltenia, într-o tranzacție de aproximativ 700 milioane EUR. Consiliul Concurenței a identificat riscul ca grupul să folosească informațiile și avantajele oferite de controlul rețelei de distribuție pentru a-și favoriza propria companie de furnizare a electricității.

Consiliul Concurenței a pus în dezbatere publică angajamentele propuse de Premier Energy pentru autorizarea achiziției Distribuție Energie Oltenia (DEO), companie care operează o rețea de aproximativ 80.000 de kilometri și deservește 1,5 milioane de consumatori din sud-vestul României.

Tranzacția a fost anunțată în aprilie 2026, când Premier Energy a încheiat un acord pentru preluarea grupului Evryo de la fonduri administrate de compania australiană Macquarie Asset Management.

Achiziția presupune preluarea integrală a Felix Distribution Holdings, compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia, precum și a Evryo Power, societate care furnizează servicii pentru activitățile grupului.

De ce se teme Consiliul Concurenței

Principala îngrijorare a autorității este că Premier Energy, care deține deja o companie importantă de furnizare a energiei electrice, ar putea folosi avantajele obținute prin controlul distribuitorului pentru a-și consolida poziția în detrimentul furnizorilor concurenți.

Distribuția și furnizarea energiei electrice sunt activități diferite. Distribuitorul administrează rețeaua prin care electricitatea ajunge la consumatori, în timp ce furnizorul este compania de la care aceștia cumpără energia și care le emite facturile.

Prin reunirea celor două activități în același grup, Premier Energy ar putea beneficia de informații comerciale și avantaje operaționale inaccesibile concurenților, inclusiv în procesul prin care consumatorii își schimbă furnizorul.

Pentru eliminarea acestor riscuri, compania propune măsuri care ar urma să se aplice timp de 24 de luni de la autorizarea tranzacției.

Evryo Power ar urma să fie dizolvată

Cea mai importantă măsură propusă este dizolvarea Evryo Power, societatea de servicii comune din cadrul grupului Evryo, inclusă în tranzacția de achiziție.

Totodată, Premier Energy se angajează să păstreze rolul strict tehnic al Distribuție Energie Oltenia în procesul de schimbare a furnizorului, astfel încât operatorul rețelei să nu favorizeze compania de furnizare din propriul grup.

O altă măsură vizează accesul nediscriminatoriu al tuturor furnizorilor de energie electrică la interfața informatică API, utilizată pentru schimbul de date cu operatorul de distribuție.

Angajamentele privesc și utilizarea informațiilor comerciale sensibile, precum și activitățile prin care furnizorii încearcă să-și păstreze clienții.

Dacă măsurile vor fi acceptate, Consiliul Concurenței va monitoriza respectarea lor, iar companiile implicate vor transmite periodic rapoarte privind implementarea angajamentelor.

O tranzacție de 700 milioane EUR, care reunește fostele afaceri CEZ din România

Preluarea Distribuție Energie Oltenia reprezintă o nouă etapă în extinderea Premier Energy pe piața românească.

În aprilie 2024, grupul a cumpărat CEZ Vânzare, unul dintre principalii furnizori de energie electrică din România, companie redenumită ulterior Premier Energy Furnizare. Achiziția a adus grupului un portofoliu de aproximativ 1,3 milioane de clienți de energie electrică și gaze naturale.

Prin noua tranzacție, Premier Energy urmărește să preia și fosta CEZ Distribuție, reunind astfel sub același proprietar două activități care au făcut anterior parte din grupul ceh CEZ.

Distribuție Energie Oltenia operează una dintre cele mai mari rețele de distribuție a electricității din România, care deservește consumatori din județele Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți, Gorj, Argeș și Teleorman.

Actualul proprietar, Macquarie Asset Management, a preluat grupul Evryo în 2021. Potrivit datelor comunicate de compania australiană, în perioada 2021–2025, Distribuție Energie Oltenia a investit peste 2,3 miliarde de lei în modernizarea și digitalizarea rețelei.

Premier Energy este listată la Bursa de Valori București și desfășoară activități de producție, distribuție și furnizare de energie în România, Republica Moldova și Ungaria.

Angajamentele propuse de Premier Energy se află în dezbatere publică până la 26 octombrie 2026.

Persoanele și companiile interesate pot transmite observații la adresa industrie@consiliulconcurentei.ro.

Documentele pot fi consultate pe site-ul Consiliului Concurenței.