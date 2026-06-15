Listă: Românii care au fondat „unicorni” în SUA. Imigranții au fondat aproape 6 din 10 companii evaluate la peste 1 miliard dolari (raport)

Un nou raport al National Foundation for American Policy (NFAP) arată că imigranții au fondat sau co-fondat 59% din firmele americane considerate a fi „unicorni” (455 din 775), adică startup-uri evaluate la 1 miliard de dolari sau mai mult, 10 dintre acestea fiind construite sau co-fondate de români.

Raportul NFAP mai arată că aproape 80% din companiile „unicorn” din SUA au un imigrant fondator sau într-un rol cheie al organizației, cum ar fi director general sau vicepreședinte de inginerie. Aproape 1 din 4 firme de acest tip (24%) au un fondator care a venit în America inițial ca student internațional.

Valoarea cumulată a companiilor cu cel puțin un fondator imigrant a ajuns la 5.000 miliarde dolari, mai mult decât valoarea totală a burselor din toate țările lumii, cu excepția a șapte, printre care se numără Germania și Regatul Unit.

Antreprenorii imigranți fondatori de companii americane evaluate la minim 1 miliard dolari provin din 76 de țări diferite, India conducând clasamentul cu 96 de companii și fiind urmată de Israel (60) și Marea Britanie (47).

România se numără printre primele 12 țări din lume ca sursă de fondatori de companii în SUA, cu 10 companii „unicorn” fondate de antreprenori de origine română.

Listă: Antreprenorii români și „unicornii” deschiși peste Ocean

1. Larry Gâdea

Larry Gâdea este un antreprenor canadian de origine română. El vine dintr-o familie de români care a emigrat în 1993 în Ontario, Canada. S-au stabilit în Kanata, o suburbie a capitalei Ottawa. A început să programeze la vârsta de opt ani, iar la vârsta de 13 ani, deja își crease propriile jocuri. Între timp, a realizat și o extensie pentru Chrome care a devenit populară, lucru ce l-a adus în atenția gigantului.

El a urmat un internship la Google în Mountain View, California, apoi a fost angajat part-time la ramura gigantului din Canada, în perioada în care și-a urmat studiile la Carleton University, în Ottawa. La sfârșitul facultății, a decis că vrea să schimbe mediul. La acea vreme, X (fosta Twitter) era la început de drum și, grație unei recomandări, l-a cunoscut pe fondatorul Ev Williams, cu care s-a întâlnit pentru un interviu de angajare. El a devenit, astfel, angajatul cu numărul 49 al rețelei sociale.

În timp ce-și căuta cofondatori pentru viitoarea afacere, a remarcat că unele companii, precum Google sau Apple, au propriile aplicații de „check-in”, de înregistrare a vizitatorilor, în timp ce companii mai mici, care nu au resursele umane sau financiare pentru a-și dezvolta propriile sisteme, suferă la acest capitol.

Envoy este o platformă pentru înregistrarea vizitatorilor, management, rezervarea birourilor și sălilor de conferință, gestionarea livrărilor și siguranța la locul de muncă, printre altele. Aceasta este folosită de multe alte companii din întreaga lume, printre care se numără GitHub, Anthropic, AWS și NVIDIA.

Firma sa valorează 1,4 miliarde dolari, conform celor mai recente date din raport, și are 528 de angajați.

2. Daniela Rus

Daniela Rus a co-fondat startup-ul Liquid AI, alături de Ramin Hasani (Iran) și Mathias Lechner (Austria), o firmă care construiește sisteme AI de uz general, „capabile, eficiente, foarte aliniate și de încredere”, conform descrierii de pe site. Aceasta valorează 2,2 miliarde dolari și are 78 de angajați, potrivit raportului.

Originară din Cluj, cercetătoarea româno-americană este prima femeie la conducerea laboratorului MIT de informatică și inteligență artificială, fiind numită în funcția de director în anul 2012. CSAIL este cel mai mare laborator interdepartamental al universității tehnologie din SUA, cu un personal de 900 de cercetători distribuiți în 50 de grupuri de lucru, pe trei domenii mari: inteligență artificială, sisteme și teorie.

Despre Daniela Rus s-a mai scris pe StartupCafe.ro, atunci când a dezvoltat, alături de o echipă de cercetători, un sistem prin care mașinile autonome vor putea „să vadă după colț” pentru a evita mai bine accidentele, și când a fost inclusă într-un accelerator de cercetare derulat de Forțele Aeriene din SUA.

3. Sergiu Nedevschi

Sergiu Nedevschi a cofondat Tarana Wireless, o companie de soluții wireless, alături de Rabin Patra (India) și Omar Bakr (Arabia Saudită). Compania are 498 de angajați și este evaluată la 1 miliard dolari.

El și-a dat licența în anul 2005 și are și un doctorat, ambele în Informatică, la UC Berkeley, conform LinkedIn. În același timp, a fost cercetător asistent în cadrul facultății, a făcut un internship la Intel între 2005 și 2008 și a devenit cercetător postdoctoral pentru un an înapoi la UC Berkeley. În cadrul Tarana, a fost CEO din 2009 până în 2012.

4. Ion Stoica și Matei Zaharia

Despre Ion Stoica și Matei Zaharia am mai scris pe StartupCafe.ro. Cei doi au co-fondat Databricks alături de Ali Ghodsi (Iran), Reynold Xin (China) și Arsalan Tavakoli-Shiraji (Iran). Compania este acum evaluată la 134 miliarde dolari și are 8.000 angajați, conform raportului.

Ion Stoica este profesor la universtatea UC Berkeley. Acesta s-a format ca inginer mai întâi în România, unde a obținut un masterat în inginerie electrică și informtică, la Politehnica din București (1989). Stoica are și un doctorat la Carnegie Mellon University (SUA). În America, el a obținut numeroase premii și distincții în domeniul tehnologiei. Ion Stoica a mai co-fondat și alte companii prezente în studiu : Anyscale (1,1 miliarde dolari, 200 angajați) și LMArena (1,7 miliarde dolari, 45 angajați).

Matei Zaharia s-a născut în România, dar când era copil, s-a mutat cu familia în Canada. El a făcut facultatea la Universitatea din Waterloo, Canada, iar apoi și-a luat doctoratul în SUA, la UC Berkeley, sub îndrumarea lui Ion Stoica. Matei Zaharia este cunoscut ca inventator al Apache Spark, unul dintre cele mai utilizate framework-uri în procesarea de date. În prezent, el predă la universitățile americane Stanford și MIT.

5. Aurelian Nicolae

Aurelian Nicolae a co-fondat startup-ul WHOOP, care produce dispozitive purtabile care monitorizează activităţile sportive și dezvoltă softuri de analiză de date legate de mişcare. Firma a fost fondată acum 14 ani și, recent, a devenit „decacorn”. WHOOP valorează 10 miliarde dolari și are peste 500 de angajați.

Cei trei fondatori ai startup-ului sunt Will Ahmed, John Capodilupo și inginerul român Aurelian Nicolae, toți fiind absolvenți ai Harvard.

6. Daniel Yanisse

Daniel Yanisse este un antreprenor de origine siriană. Deși el în sine nu este român, raportul citează povestea de viață a familiei sale, care a plecat din România pentru a scăpa de comunism:

„Tatăl meu este din Siria, mama mea este din România, și s-au întâlnit în România în timpul comunismului, în anii ’70. Au mers împreună la facultatea de medicină și apoi au fugit în Franța ca să scape de comunism, în anii ’80… Au riscat pentru a ajunge unde sunt astăzi, și asta m-a inspirat să fac la fel”, a spus el.

Yanisse a fondat compania Checkr alături de francezul Jonathan Perichon, care a modernizat industria de „background checks”, automatizând și digitalizând verificarea angajaților. Aceasta valorează 5 miliarde dolari și are 800 de angajați, conform raportului.

7. Mădălina Seghete

Mădălina Seghete, de origine din Bacău, a plecat la facultate în SUA și acolo a fondat Branch, un startup care dezvoltă o tehnologie de „deep linking”, folosită de companii mari pentru activitățile lor de marketing. Compania valorează 4 miliarde dolari și are 493 de angajați.

„Oricine poate avea idei, dar totul este execuția. De obicei, companiile care iau piața nu sunt primele. Noi nu eram primii, n-am știut că erau, dar erau alte companii care făceau ce făceam noi și le-am omorât”, spunea Mădălina în 2023, într-un interviu acordat StartupCafe.ro.

8. Tudor Achim

Tudor Achim este co-fondatorul startup-ului de inteligență artificială matematică Harmonic, alături de Vlad Tenev (Bulgaria), cunoscut ca și co-fondator al platformei de investiții Robinhood. Firma valorează 1,45 miliarde dolari și are 38 de angajați, conform datelor din raport. Startup-ul a fost fondat în anul 2023, în Palo Alto, California, și dezvoltă o „superinteligență matematică”, pe care vrea s-o integreze în cazuri cu aplicabilitate în lumea reală.

El a mai fondat, anterior, startup-ul de tehnologie pentru mașinile autonome helm.ai. Este licențiat în Matematică-Informatică la Universitatea Carnegie Mellon și are un doctorat în Informatică la Stanford, conform LinkedIn. Achim a lucrat și la platforma online Quora, printre altele.

9. Cristian Zamfir și Radu Banabic

Cristian Zamfir și Radu Banabic au co-fondat Cyberhaven, o companie de securitate cibernetică, împreună cu Volodymyr Kuznetsov (Ucraina) și Vitaly Chipounov (Rusia).

Cyberhaven valorează 1 miliard dolari și are 284 de angajați.

Firma oferă o platformă avansată de cybersecurity care urmărește în timp real modul în care datele sensibile se mișcă în interiorul și în afara organizațiilor, detectând și prevenind scurgeri de date, exfiltrare și amenințări interne.

Cristian Zamfir a lucrat, de-a lungul timpului, la Microsoft, la New Jersey Institute of Technology și la Berkeley, pe lângă Cyberhaven. El a terminat Politehnica din București, ca mai apoi să continue în Glasgow și, mai apoi, la Școala Politehnică Federală din Lausanne (École polytechnique fédérale de Lausanne) din Elveția, unde și-a dat doctoratul în Informatică.

Radu Banabic este licențiat la Universtatea Tehnică din Cluj-Napoca și are un doctorat în Elveția, tot la Școala Politehnică Federală din Lausanne (École polytechnique fédérale de Lausanne). El a lucrat la Fortech și pentru IBM până a fondat Cyberhaven.