Ce nu îți spune nimeni când cumperi o mașină second hand și cum te protejezi

Piața de mașini second hand din România este una dintre cele mai active din Europa de Est. Sute de mii de vehicule își schimbă proprietarul în fiecare an, iar majoritatea tranzacțiilor se bazează pe o inspecție sumară, câteva fotografii și cuvântul vânzătorului.

Problema nu este că vânzătorii mint în mod necesar. Problema este că mulți nici ei nu știu cu adevărat în ce stare este mașina pe care o vând. Și mai ales nu știu ce nu știu.

Kilometrajul afișat poate să nu reflecte realitatea

Manipularea kilometrajului este o practică documentată pe piața auto din România. Un vehicul cu 300.000 de km care apare cu 150.000 în bord arată și se comportă diferit la test drive, dar nu atât de diferit încât un cumpărător obișnuit să sesizeze imediat discrepanța.

Verificarea kilometrilor reali nu se face printr-o aplicație online sau o bază de date. Se face prin corelarea datelor din mai multe module electronice ale mașinii, prin analiza uzurii componentelor și prin compararea orelor de funcționare cu distanța parcursă. Fără echipamente OBD profesionale, această verificare nu poate fi realizată corect.

Daunele reparate nu dispar din mașină — doar din vedere

O mașină implicată într-un accident serios poate arăta impecabil după reparație. Vopsea proaspătă, elemente noi de caroserie, interior curat. Dar sub suprafață, structura de rezistență poate fi compromisă, sudurile de pe șasiu pot arăta semne de intervenție, iar comportamentul în caz de impact ulterior poate fi semnificativ diferit față de un vehicul intact.

Detectarea acestor intervenții necesită un ochi format și echipamente dedicate pentru măsurarea grosimii stratului de vopsea, care poate indica repictări și intervenții locale.

Problemele electronice sunt invizibile la o inspecție vizuală

Calculatoarele de bord ale unui vehicul modern înregistrează erorile, chiar și pe cele care nu activează niciun martor pe tabloul de bord. Un vehicul poate avea erori active în sistemul de airbag-uri, ABS sau ESP fără ca șoferul să știe și fără ca acestea să fie vizibile în trafic normal.

Aceste erori pot indica componente defecte, senzori deteriorați sau intervenții anterioare care nu au fost remediate corect. La un accident viitor, un airbag care nu se declanșează sau un ABS care nu funcționează pot face diferența.

Ce presupune o verificare auto profesionistă

O verificare auto serioasă înainte de cumpărare nu înseamnă un test drive și o privire sub capotă. Înseamnă o inspecție sistematică a tuturor componentelor relevante, realizată cu echipamente profesionale și de personal specializat.

Serviciul de verificare masini la Pilot Garage acoperă până la 648 de zone ale vehiculului, realizat în 45 de minute de o echipă de 4 ingineri specializați, cu echipamente profesionale și un raport detaliat la final.

Rezultatul unei astfel de verificări este un raport detaliat care îți arată exact starea mașinii, clasifică problemele pe nivel de gravitate și îți permite să iei o decizie informată, să cumperi, să negociezi prețul sau să renunți.

De ce raportul contează și după cumpărare

Un raport de expertiză auto nu este util doar în momentul achiziției. Documentează starea mașinii la un moment dat și poate fi folosit ulterior ca referință în caz de dispute cu vânzătorul, ca bază pentru o evaluare de asigurare sau ca instrument de negociere dacă decizi să vinzi vehiculul la rândul tău.

Pilot Garage emite rapoarte securizate cu cod QR unic, ceea ce înseamnă că documentul nu poate fi modificat sau înlocuit ulterior. Autenticitatea poate fi verificată online de oricine scanează codul.

Cui i se adresează verificarea auto

Serviciul nu este destinat exclusiv cumpărătorilor. Și vânzătorii beneficiază de o verificare auto, pentru că un raport obiectiv crește credibilitatea ofertei și reduce negocierile bazate pe suspiciuni. Dealerii, flotele și companiile de leasing apelează de asemenea la inspecții profesioniste pentru evaluări corecte.

Pilot Garage funcționează în Ilfov, la km 19.4 pe șoseaua București-Urziceni, cu un program de luni până sâmbătă între 9:00 și 17:00. Programarea se face online sau la 0735 745 745.

Articol susținut de Pilot Garage