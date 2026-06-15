Fonduri UE 2026: Până la 200.000 EUR pentru soluții AI în startup-uri și IMM-uri

Startup-urile industriale, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din Uniunea Europeană, inclusiv din România, pot să aplice, până pe 15 iulie 2026, la o finanțare europeană de până la 200.000 EUR pe proiect, pentru tehnologii de inteligență artificială și date.

Înscrierile la programul european AID4SME se fac până pe 15 iulie 2026 ora 17:00 CEST (ora 18:00, ora României).

Ajuns la al doilea apel, AID4SME este o oportunitate de finanțare competitivă în cadrul programului Orizont Europa, menită să sprijine IMM-urile și startup-urile, a informat organizația Enterprise Europe Network.

Firmele selectate vor putea obține finanțări de maximum 200.000 EUR/proiect sub formă de sumă forfetară. Intensitatea sprijinului este de maximum 70%.

Se vor acorda plăți forfetare în trei tranșe (30% + 40% + 30%), legate de perioadele de raportare și de atingerea obiectivelor de etapă și a rezultatelor preconizate.

Proiectele se concentrează pe dezvoltarea de soluții bazate pe inteligență artificială și date pentru a aborda provocările de optimizare a resurselor industriale, aliniate cu obiectivele Pactului Verde European (Green Deal).

Proiectele selectate vor participa la un program structurat de 14 luni, care include faze de dezvoltare, testare și planificare a afacerilor.

Tipuri de proiecte care urmează să fie finanțate: Proiecte inovatoare care dezvoltă, testează și validează soluții combinate de inteligență artificială (IA) și date, abordând o provocare industrială predefinită, inclusiv activități de integrare, demonstrație și planificare a afacerilor.

Sectoare / domeniu: Inteligență artificială și tehnologii de date aplicate colectării de date, generării de informații, asistenței decizionale și automatizării, cu relevanță pentru industrii precum industria auto, electrocasnice, baterii și energie.

Individual sau consorțiu: Cererile pot fi depuse de entități individuale sau consorții de până la 2 solicitanți eligibili, conduse de un IMM și/sau un startup.

Cerințe specifice de eligibilitate:

Solicitanții eligibili sunt startup-urile și microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii stabilite în statele membre ale UE sau în țările asociate programului Orizont Europa (sub rezerva normelor aplicabile), cu un TVA valabil;

numai aceste entități pot primi finanțare.

Organizațiile industriale, integratorii/serviciile de inginerie și instituțiile de cercetare pot participa la consorțiu, dar fără a solicita sprijin financiar.

Teme sau provocări specifice. Propunerile trebuie să abordeze una dintre cele 10 provocări predefinite: