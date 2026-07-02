PNRR: O firmă de construcții sibiană vrea să se listeze la bursă, într-un IPO de 17 milioane de lei

Firma sibiană de construcții Novarion DMX Construction, deținută de oamenii de afaceri Raul Țărnaru și Dan Munteanu, a anunțat, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că vinde acțiuni printr-o ofertă publică inițială (IPO) de până la 17 milioane de lei, în vederea listării pe piața AeRO a Bursei de Valori București.

Compania a accesat și fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru finanțarea demersurilor de listare la bursă.

Oferta publică a Novarion DMX Construction se va desfășura în perioada 3–9 iulie 2026, prin emiterea unui număr de până la 1.000.000 de acțiuni noi, cu o valoare nominală de 1 leu pe acțiune și un preț de subscriere de 17 lei pe acțiune. Valoarea ofertei este de până la 17.000.000 de lei.

În primele trei zile ale ofertei, investitorii beneficiază de un discount de 6% față de prețul standard al ofertei. Participarea la ofertă se realizează exclusiv în baza Prospectului aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Firma sibiană spune că va folosi banii atrași de la investitori „pentru susținerea următoarei etape de dezvoltare, respectiv pentru finanțarea capitalului de lucru necesar extinderii portofoliului de proiecte, consolidarea structurii financiare și creșterea capacității de a contracta proiecte de o anvergură mai mare”.

Totodată, prin listarea pe piața alternativă destinată IMM-urilor a Bursei de Valori București, firma „urmărește atât dezvoltarea organică, cât și posibile achiziții, precum și diversificarea în timp a surselor de finanțare prin acces continuu la piața de capital”.

Subscrierile pot fi efectuate pe parcursul întregii perioade de ofertă, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul 9:00-17:00, ora României, și între orele 9:00 și 12:00, ora României, în ultima zi a ofertei.

În cazul subscrierii integrale a acțiunilor oferite, capitalul social al companiei va fi majorat cu un număr de 1.000.000 de acțiuni ordinare, reprezentând o majorare de aproximativ 20% față de nivelul capitalului social al companiei la data ofertei.

Novarion DMX Construction este o companie sibiană cu peste 10 ani de experiență în construcții și antrepriză generală, cu un portofoliu de 150.000 de metri pătrați construiți.

Firma este deținută în proporție de 80% de Raul Țărnaru, un om de afaceri activ în zona de dezvoltare și tranzacții imobiliare, care a intrat în anul 2026 în acționariatul Novarion. De asemenea, Dan Munteanu, fondatorul și directorul general al companiei, deține 20% din Novarion DMX Construction.

Cei doi proprietari susțin că și-au asumat să nu înstrăineze acțiunile deținute pentru o perioadă de șase luni de la admiterea la tranzacționare, „reafirmând astfel angajamentul lor față de dezvoltarea pe termen lung a companiei”, conform comunicatului companiei.

Acționarii existenți nu beneficiază de un drept prioritar de subscriere a acțiunilor, proporțional cu deținerile lor existente, și nu există o perioadă separată de exercitare a dreptului de preferință, a menționat firma.

După finalizarea cu succes a ofertei și îndeplinirea formalităților legale, acțiunile companiei vor fi admise la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București („BVB”), categoria Premium, sub simbolul DMX, pentru care compania a obținut acordul de principiu.

Compania sibiană spune că, la finalul anului 2025, avea un portofoliu de proiecte contractate de peste 180 de milioane de lei, repartizat echilibrat între sectorul privat și cel public. În 2025, Novarion a înregistrat o cifră de afaceri de 67,8 milioane de lei, în creștere cu 150% față de anul precedent, și un profit net de 8,9 milioane de lei.

Pentru anul 2026, firma estimează o cifră de afaceri de 100 de milioane de lei, obiectiv susținut de atragerea de noi contracte și continuarea lucrărilor la noile faze din cadrul proiectului rezidențial emblematic The Lake Home din Sibiu, în care compania este antreprenor general.