PNRR: Decontarea TVA la activitățile din proiectele I.4 și I.7, de panouri solare, baterii și anvelopări de locuințe

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a precizat, marți, cum se procedează cu decontarea TVA în proiectele derulate de firmele de construcții și de lucrări de instalare a panourilor solare și a bateriilor pentru locuințe. 

E vorba despre  pe voucherele de câte 10.000 EUR și 20.200 EUR finanțate din fondurile europene din cadrul Intervenției 4 și Intervenției 7, prin componenta RePowerEU din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

Într-o notă oficială, Direcția Generală Dezvoltare Regională, Inovare și Societate Digitalizată, în calitate de Coordonator de Reforme și Investiții, face următoarele mențiuni cu privire la decontarea TVA în cadrul Investiției 4 și Investiției 7 – Componenta 16 – RePowerEU:

„Sumele cu TVA care pot fi solicitate sunt în limita cotei TVA aplicabile tipului de activitate prestată, conform legislației în vigoare, precum și în limita valorii rezultate în urma aplicării cotei la valoarea voucherului.

Astfel, decontările din cadrul cererilor de transfer  se vor efectua la valoarea actualizată a TVA, conform legislației în vigoare, până la limita bugetului aferent, urmând ca ulterior să se încheie acte adiționale cu valorile actualizate, dacă va fi cazul”.

