Platformele crypto nu pot fi autorizate de ASF România pentru a funcționa în UE conform regulamentului european MiCA, pentru că nu avem lege internă

De la 1 iulie 2026, platformele de tranzacționare a criptomonedelor au nevoie de autorizare MiCA pentru a funcționa cu drepturi depline în Uniunea Europeană, iar aceasta se poate obține într-unul dintre statele membre UE. În România, însă, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) nici nu poate primi cereri de autorizare de la operatorii crypto, pentru că țara noastră nu are aprobată legislația națională de punere în aplicare a Regulamentului european pentru piața criptoactivelor (MiCA).

Reamintim că Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare de criptomonede la nivel mondial, a încercat să obțină în Grecia licența MiCA, pentru a putea opera în Uniunea Europeană. În cele din urmă, Binance a anunțat că și-a retras cererea de autorizare de la Comisia Elenă pentru Piețele de Capital (HCMC), precizând că va încerca într-un alt stat UE.

Momentan, ASF de la București nici nu poate fi luată în considerare, pentru că, la noi, nici instituția în sine nu a primit prerogativele necesare pentru aplicarea regulamentului MiCA.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nu este desemnată în prezent autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 2023/1114 privind piețele criptoactivelor (MiCA). În aceste condiții, A.S.F. nu poate primi și nu poate soluționa cereri de autorizare formulate în temeiul acestui regulament. Solicitările de autorizare în baza Regulamentului MiCA vor putea fi depuse și soluționate de autoritățile naționale competente, ulterior intrării în vigoare a legislației naționale care asigură punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/1114”, a precizat ASF, într-un răspuns la solicitarea comunității antreprenoriale StartupCafe.

Instituția românească de supraveghere a piețelor de capital a menționat că Ministerul Finanțelor a inițiat proiectul de ordonanță prin care ar trebui să se introducă în legislația națională măsurile de aplicare a Regulamentului european MiCA, inclusiv desemnarea ASF ca autoritate care autorizează platformele crypto.

Vorbim despre proiectul de OUG „privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”.

„În acest sens, proiectul actului normativ de implementare a fost supus consultării publice de către Ministerul Finanțelor și a fost prezentat în primă lectură în ședința Guvernului din luna aprilie”, a mai comunicat ASF pentru StartupCafe.ro.

Într-adevăr, proiectul de OUG privind aplicarea regulamentului european pentru piața crypto a intrat în primă lectură în ședința de guvern din data de 2 aprilie 2026, conform paginii oficiale a Palatului Victoria.

Problema e că, pe 20 aprilie 2026, PSD a decis, printr-un referendum intern, să iasă de la guvernare. Pe 5 mai, PSD și AUR au reușit să demită Guvernul Bolojan, prin moțiune de cenzură votată în Parlament. De atunci, Guvernul Bolojan este demis, iar în prezent asigură doar interimatul și nu poate emite acte normative cu putere de lege (ordonanțe de urgență sau ordonanțe simple).

La rândul său, Parlamentul este în vacanță parlamentară până la 1 septembrie 2026 și nu poate prelua nici, ca inițiativă legislativă a unor parlamentari, prevederile MiCA.

Prin urmare, în acest moment, ASF nu poate autoriza platformele de tranzacționare crypto, astfel încât România să devină o poartă de intrare a marilor jucători globali pe piața UE a criptoactivelor.

Între timp, Comisia Europeană a și declanșat o procedură de infringement pentru sancționarea României, pentru că țara noastră nu a adoptat legislația internă de aplicare a Regulamentului european MiCA.

„ASF nu a primit și, în consecință, nu a soluționat cereri de autorizare în temeiul Regulamentului MiCA. Întrucât ASF nu este desemnată în prezent autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului MiCA, nu au putut fi depuse și soluționate, la ASF, cereri de autorizare în temeiul acestui regulament. Nu există cereri depuse, admise sau respinse”, a mai precizat Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru StartupCafe.ro.

Acum, ASF are în vedere o serie de măsuri pentru aplicarea regulamentului european privind piața criptoactivelor, cu condiția adoptării prevederilor din proiectul de ordonanță de urgență privind regulamentul MiCA. Dar, deocamdată, ASF așteaptă să fie desemnată ca autoritate competentă în contextul regulamentului MiCA.

„După desemnarea sa ca autoritate competentă, A.S.F. va primi și va soluționa cererile de autorizare depuse în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2023/1114 și ale legislației naționale de punere în aplicare a acestuia. Cererile vor trebui să fie însoțite de documentația prevăzută de reglementările europene și în actul normativ național pentru punerea în aplicare a Regulamentului MiCA, iar informațiile vor fi transmise în formatul stabilit de legislație. Termenele de soluționare a cererilor sunt prevăzute de cadrul normativ aplicabil, astfel încât participanții la piață să cunoască drepturile și obligațiile care le revin”, a precizat ASF pentru StartupCafe.

„Totodată, A.S.F. desfășoară demersurile organizatorice necesare pentru preluarea și integrarea atribuțiilor de autorizare, reglementare, supraveghere și control al activităților desfășurate pe piețele criptoactivelor, inclusiv prin modificarea Regulamentului de organizare și funcționare și prin actualizarea corespunzătoare a procedurilor interne de lucru. De asemenea, este avută în vedere încheierea unor protocoale de colaborare cu alte autorități competente, în condițiile legii, pentru asigurarea punerii în aplicare a dispozițiilor Regulamentului MiCA”, a adăugat Autoritatea de Supraveghere Financiară.

ASF: Atenție la „protecția activelor clienților”!

Românii care dețin și tranzacționează Bitcoin, Ethereum sau alte criptomonede trebuie să fie atenți cu ce furnizori de servicii crypto lucrează, în contextul intrării în vigoare a Regulamentului european MiCA de la 1 iulie 2026, avertizează ASF.

„Consumatorii români care utilizează servicii privind criptoactivele trebuie să aibă în vedere faptul că serviciile prestate de furnizori neautorizați nu beneficiază de garanțiile și măsurile de protecție prevăzute de Regulamentul MiCA, inclusiv în ceea ce privește protecția activelor clienților.

Registrul entităților autorizate să presteze servicii privind criptoactivele este publicat și actualizat de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și poate fi consultat pe site-ul acestei instituții”, la adresa aceasta - a avertizat Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), într-un răspuns la solicitarea comunității antreprenoriale StartupCafe.

Binance, pentru StartupCafe: „Prioritatea noastră rămâne obținerea autorizației MiCA în cadrul Uniunii Europene”

Cea mai mare platformă de tranzacționare crypto la nivel mondial, Binance, a precizat, pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe, că va încerca mai departe, cu prioritate, să se autorizeze MiCA pentru piața UE.

Binance a refuzat, însă, să spună ce țară UE va alege pentru a depune cererea de autorizare MiCA.

„După cum am anunțat anterior, prioritatea noastră rămâne obținerea autorizației MiCA în cadrul Uniunii Europene. În această etapă, nu dezvăluim jurisdicția respectivă, însă, atunci când vom fi pregătiți să o anunțăm public, vom face acest lucru. Ne menținem angajamentul față de viitorul nostru în Europa”, a transmis Binance, la solicitarea StartupCafe.

Reamintim că, în data de 25 iunie 2026, Binance, folosită și de investitorii crypto din România, a anunțat că și-a retras cererea de autorizare UE pe care o depusese în Grecia, în baza regulamentului european MiCA, avertizând că unii dintre utilizatori ar putea fi afectați.

Exchange-ul crypto spune că va depune cererea de autorizare într-o altă țară a Uniunii Europene.

„Binance a decis să își retragă cererea de licență MiCA de la Comisia Elenă pentru Piețele de Capital (HCMC) din Grecia și să solicite autorizarea într-un alt stat membru al UE. Momentan, Binance nu a dezvăluit care este acel stat membru”, a transmis platforma de tranzacționare crypto, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, pe 25 iunie 2026.

„Am luat această decizie după o analiză atentă a calendarului procesului de obținere a licenței din Grecia, având vedere interesele utilizatorilor noștri. Timp de mai multe luni, Binance a colaborat constructiv și cu bună-credință cu HCMC. Cu toate acestea, neavând nicio decizie formală odată cu încheierea perioadei de tranziție MiCA, am luat decizia prudentă de a merge mai departe într-un mod care să ofere utilizatorilor mai multă claritate și să ne permită să continuăm să urmăm o cale conformă, pe termen lung, în Europa”, afirmă Binance.

Compania susține că „activele utilizatorilor europeni ai Binance rămân în siguranță și vor rămâne accesibile în permanență”.

„Unii utilizatori, în funcție de țara în care se află și starea contului lor, ar putea fi afectați, dar Binance va comunica direct cu aceștia indicându-le următorii pași și opțiunile disponibile”, menționează Binance.

Contactarea utilizatorilor Binance din România

Mai departe, platforma crypto a spus că va contacta toți utilizatorii săi din UE, inclusiv din România.

„Aceste comunicări vor explica: dacă este necesară vreo acțiune, ce opțiuni ar putea fi disponibile, orice termene relevante, unde să apelați pentru asistență”, a detaliat platfoma de criptomonede, în cpmunicatul din 25 iunie.

Binance a rugat „fiecare utilizator” să contacteze direct serviciul de asistență pentru clienți „pentru a primi răspunsuri la întrebările pe care le are și a înțelege acțiunile pe care trebuie să le întreprindă”.

Pentru a contacta serviciul de asistență pentru clienți, utilizatorii trebuie să acceseze:

https://www.binance.com/support .

În context, Binance a atras atenția utilizatorilor să fie „atenți la escrocherii”. „Binance nu vă va contacta niciodată prin telefon. Toate comunicările vor fi trimise prin canalele oficiale Binance sau prin e-mail. Nu vă vom solicita niciodată parola, codurile 2FA sau cheile private”, subliniază platforma de tranzacționare crypto.

Informații suplimentare pe pagina oficială a Binance.

Pe 16 iunie 2026, Reuters a relatat că Binance era pe cale să își piardă permisiunea de a oferi servicii clienților din Uniunea Europeană, la începutul lunii iulie 2026, pentru că cererea sa pentru o licență conform regulamentului MiCA urma să fie respinsă.

Conform regulamentului european MiCA, platformele de criptomonede aveau termen până la sfârșitul lunii iunie 2026 pentru a obține o licență care să le permită să continue să opereze în întregul bloc comunitar. Cererea Binance, depusă la autoritatea de reglementare a pieței din Grecia, urma să fie respinsă, conform surselor Reuters.

Fără o licență, Binance nu ar mai fi îndeplinit condițiile pentru a continua să opereze în UE începând cu începutul lunii iulie.

„Binance își menține angajamentul față de utilizatorii săi europeni și va continua să opereze în conformitate cu legislația aplicabilă.

Am depus eforturi pentru obținerea unei licențe MiCA și am colaborat constructiv cu autoritățile de reglementare în ultimele 18 luni, inclusiv printr-un proces cuprinzător de aplicare cu HCMC din Grecia. Înțelegem că HCMC a finalizat revizuirea cererii și a considerat-o conformă cu cerințele MiCA și că cererea a fost, de asemenea, revizuită la nivel ESMA (Autoritatea Europeană pentru Piețe n.r.). Înțelegem că HCMC a informat ESMA că, în opinia sa, cererea este conformă și că intenționează să depună eforturi pentru licență și să obțină autorizarea la o viitoare reuniune a Consiliului de Administrație”, a transmis atunci platforma crypto.

Aproximativ 600.000 de români care investesc în criptomonede ar putea fi afectați de schimbările aduse de regulamentul european MiCA (avocați)

Aproximativ 600.000 de români care investesc în criptomonede ar putea fi afectați de schimbările aduse de regulamentul european MiCA, după ce perioada de tranziție expiră la 1 iulie 2026, potrivit unei analize.

Potrivit datelor Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF) și ale Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI), numărul investitorilor români în cripto este aproape dublu față de numărul total al investitorilor de la Bursa de Valori București, ceea ce înseamnă că mai mulți români investesc în active digitale decât pe piața bursieră locală.

Din 1 iulie, furnizorii de servicii de criptoactive care nu dețin autorizație conform Regulamentului european MiCA (Markets in Crypto-Assets) nu vor mai putea deservi clienți din Uniunea Europeană, inclusiv din România.

Potrivit casei de avocatură Hațegan Attorneys, Ordonanța de Urgență nr. 10/2025, intrată în vigoare în martie anul trecut, a transpus regulamentul MiCA în legislația națională și a stabilit Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ca principală instituție responsabilă de autorizarea furnizorilor de servicii de criptoactive.

„Privind contextul legal local, Ordonanța de Urgență 10/2025 care a intrat în vigoare din 13 martie 2025, a transpus MiCA în legislația română și a stabilit Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ca autoritate principală de reglementare pentru furnizorii de servicii de criptoactive (CASP – Crypto-Asset Service Providers). Entitățile înregistrate la ONPCSB înainte de 30 decembrie 2024, sub vechiul regim de notificare pre-MiCA, pot continua să opereze sub regulile naționale până în iulie 2026, dar trebuie deja să respecte standardele MiCA de guvernanță, AML și de securitate cibernetică”, a explicat Ioana Chiper Zah, Managing Associate la Hațegan Attorneys.

Conform Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), furnizorii care nu obțin autorizația MiCA trebuie să implementeze planuri de încetare ordonată a activității. Acestea presupun notificarea clienților, transferul criptoactivelor către o platformă autorizată sau către portofele self-hosted și închiderea pozițiilor sau a conturilor în condiții transparente.

În paralel, platformele care au obținut deja autorizația MiCA trebuie să gestioneze preluarea clienților existenți prin proceduri de onboarding și verificări privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

Totodată, entitățile din afara Uniunii Europene nu pot furniza servicii cripto reglementate de MiCA către investitori europeni, cu excepția unor situații limitate.

Proiectul de OUG pentru aplicarea Regulamentului MiCA în România:

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