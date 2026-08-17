Procedura prin care ANAF acordă bonificația pentru firmele care își plătesc taxele și impozitele la timp, publicată în Monitorul Oficial. Descarcă Ordinul MF 987/2026, cu procedura și decizia de acordare

Ministerul Finanțelor a publicat luni, în Monitorul Oficial, Ordinul de ministru 987/2026, cu procedura prin care ANAF acordă bonificația pentru firmele care își plătesc taxele și impozitele la timp, precum și modelul deciziei de acordare a scăderii de 3%, pe care Fiscul o trimite contribuabilului.

Procedura se aplică contribuabililor plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut la art. 41 din Codul fiscal, precum și contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din aceeași lege.

Firmele respective beneficiază de o bonificație de 3% din impozitul pe profit anual și/sau din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2025/ anului fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz.

ANAF constată din oficiu îndeplinirea condițiilor pentru acordarea bonificațiilor prin emiterea unei decizii, astfel:

a) în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, după expirarea termenului de depunere a declarației privind impozitul pe profit anual, potrivit legii, aferentă anului fiscal 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz;

b) în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, după expirarea termenului de depunere a declarației privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aferentă trimestrului IV al anului fiscal 2025, potrivit legii.

Condițiile de acordare a bonificatiei pentru firmele din România

Bonificația se acordă de către organul fiscal central competent, cu respectarea de către contribuabil a următoarelor condiții:

a) are depuse toate declarațiile conform vectorului fiscal. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal;

b) are stins integral, la termenele prevăzute de lege, impozitul pe profit anual/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz;

c) nu înregistrează nicio altă obligație fiscală restantă ori creanțe bugetare restante individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării, la termenul legal pentru depunerea declarațiilor prin care se declară impozitul pe profit anual aferent anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, respectiv prin care se declară impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2025, potrivit legii. Prin obligație bugetară restantă se înțelege obligația fiscală/bugetară, astfel cum este reglementată de art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit care redirecționează sume din impozitul pe profit anual potrivit legii, acestea NU sunt luate în calcul la stabilirea bonificației.

Decizia de acordare a bonificației se întocmește de către compartimentul de specialitate din cadrul Fiscului în două exemplare, se avizează de șeful compartimentului și se aprobă de conducătorul organului fiscal. Decizia, aprobată de conducătorul organului fiscal, se comunică contribuabilului de către organul fiscal central competent, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Nu se dau banii înapoi, în mod normal

Bonificația se calculează prin aplicarea procentului de 3% asupra:

a) impozitului pe profit anual/impozitului pe profit anual declarat de persoana juridică responsabilă, în cazul grupului fiscal, din care se scad sumele redirecționate potrivit legii;

b) impozitului datorat pe întregul an fiscal, determinat prin însumarea impozitelor pe veniturile microîntreprinderilor datorate trimestrial, potrivit legii;

c) atât a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, cât și a impozitului pe profit anual, impozite determinate potrivit lit. a) și b), în cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit în anul 2025;

d) impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri dacă, la sfârșitul anului fiscal 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, acesta se datorează potrivit art. 181 din Legea nr. 227/2015.

Sumele care fac obiectul bonificației nu se restituie, ci se utilizează pentru compensarea cu obligațiile fiscale ale contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 167 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Prin excepție, obligațiile fiscale care fac obiectul bonificației, pentru care se împlinește termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, potrivit art. 219 din Legea nr. 207/2015, se restituie potrivit art. 168 din același act normativ, dacă acestea nu au fost compensate cu alte obligații bugetare.

Procedura de retrageresau diminuare a bonificației

Dacă după emiterea deciziei de acordare a bonificației, firma în cauză depune declarații rectificative pentru impozitul pe profit anual/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aferent anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz, sau contribuabililor li se comunică, ca urmare a unui control fiscal, decizii de impunere prin care au fost stabilite diferențe de impozit pe profit anual/impozit pe veniturile microîntreprinderilor, aferent anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, Fiscul procedează astfel: