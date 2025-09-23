Platforma de servicii veterinare PartnerVet cumpără o clinică din Tulcea

Platforma românească de servicii veterinare PartnerVet, sprijinită de D Craig Holding, divizia de investiții a fondatorului Superbet, Sacha Dragic, și de firma de investiții Vetimex, controlată de antreprenorul băimărean Ferenc Korponay, cumpără o clinică din Tulcea.

Noua tranzacție, prin care PartnerVet integrează clinica KarmaVet Medical din Tulcea în portofoliul de clinici partenere, marchează consolidarea prezenţei grupului în zona de sud-est a țării, după integrările din Bucureşti, Ilfov, Cluj, Timişoara, Constanţa, Sibiu şi Botoşani, spune compania într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Cu peste 10 ani de practică medicală veterinară, Dr. Vlad Cucu a fondat în 2022 clinica KarmaVet Medical, care oferă servicii specializate de chirurgie, ortopedie, endoscopie, oftalmologie, oncologie, stomatologie şi cardiologie.

Cu o echipă formată din 4 medici veterinari şi 5 asistenţi tehnicieni, în cadrul KarmaVet Medical pot fi efectuate investigaţii complete şi tratamente de prevenţie şi profilaxie, de la consultaţii, vaccinări şi deparazitări până la microcipări şi toaletări veterinare.

„Am construit KarmaVet din dorința de a oferi pacienților noștri cea mai bună îngrijire posibilă. Alăturarea la grupul PartnerVet ne permite să continuăm să creștem alături de o echipă care împărtășește aceeași viziune pentru dezvoltarea calităţii serviciilor în medicina veterinară din România”, a declarat Dr. Vlad Cucu, fondator KarmaVet Medical (foto - stânga).

„Experiența și reputația echipei KarmaVet în rezolvarea cu succes a unor cazuri complexe de chirurgie ortopedică aduc la nivelul grupului competenţe puternice, la care vor avea acces tot personalul medical prin programele de training pe care le rulăm între clinicile partenere, cu beneficii spre toate comunitățile pe care le deservim”, a declarat Ioan Masca, CEO PartnerVet (foto - dreapta).

PartnerVet oferă sprijin clinicilor şi cabinetelor veterinare. Sprijinul include investiții în echipamente medicale, programe de formare și dezvoltare profesională pentru personalul medical, standardizarea infrastructurii tehnologice, dezvoltarea prezenţei digitale şi promovarea unităţilor din reţea, precum și suport administrativ și de management.