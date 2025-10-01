Platforma românească iaBilet.ro și organizatorul BestMusic Concerts, cumpărate majoritar de un investitor polonez

Firma poloneză de investiții Resource Partners anunță, într-un comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro, că achiziționează pachetul majoritar de acțiuni din iaBilet, platformă românească de bilete online, și din organizatorul de concerte BestMusic Concerts.

Resource Partners cumpără o participație de 82,5% în iaBilet și un pachet de 55% din BestMusic Concerts. Investiția în iaBilet va ajuta la accelerarea investițiilor în infrastructura digitală, la diversificarea portofoliului de servicii pentru organizatori și va îmbunătăți experiența de ticketing, spune firma.

iaBilet a fost fondată în anul 2012 de Emil Ionescu (foto - stânga) și Răzvan Manta (foto - dreapta), iar după 13 ani, platforma procesează zilnic bilete pentru peste 2.000 evenimente și a devenit un reper în peisajul divertismentului din România.

Fondatorii iaBilet și BestMusic Concerts vor păstra participații minoritare și roluri executive în cele două companii, spune firma de investiții.

Platforma IT, dezvoltată integral in-house, combină ticketingul cu automatizări de marketing și analize în timp real, oferind atât promotorilor mari, cât și organizatorilor independenți, posibilitatea de a-și gestiona și dezvolta evenimentele cu ușurință. Printre funcționalitățile inovatoare se numără și platforma de revânzare de bilete, daBilet.ro.

BestMusic a jucat un rol esențial în dezvoltarea scenei de muzică live din România, aducând artiști internaționali de top pe scenele locale, cum ar fi Iron Maiden, Slipknot, The Hollywood Vampires, The 1975 sau Eros Ramazzotti, și construind o bază loială de fani.

„Credem în potențialul pe termen lung al pieței din România, care continuă să genereze inițiative antreprenoriale cu impact regional, iar iaBilet este un exemplu foarte bun în acest sens. Ne-a impresionat din start capacitatea companiei de a câștiga încrederea atât a organizatorilor, cât și a publicului. Ca investitor specializat în industrii orientate către consumator, și având o cunoaștere solidă a acestui sector, vedem perspective clare de creștere în servicii digitale & live entertainment, și suntem entuziasmați să susținem următoarea etapă din evoluția companiei”, a declarat Gosia Bobrowska, Managing Partner Resource Partners.

„Ne bucurăm să anunțăm a doua investiție pe piața din România din ultimii doi ani. iaBilet este un lider de categorie, puternic ancorat în ecosistemul local de evenimente și un partener de încredere atât pentru promoteri, cât și pentru utilizatori. Prioritatea noastră este acum să îmbunătățim experiența digitală pentru toate părțile implicate – oferind organizatorilor instrumente mai performante, extinzând serviciile cu valoare adăugată și simplificând procesul de ticketing pentru public. iaBilet este un campion local cu potențial real de expansiune regională, iar obiectivul nostru este să îl susținem în evoluția sa către o platformă de nouă generație dedicată evenimentelor live”, a adăugat Miruna Popa, Investment Manager la Resource Partners.

Anul trecut, iaBilet.ro spune că a procesat peste 4 milioane de bilete, a colaborat cu peste 3.000 promoteri și a înregistrat o cifră de afaceri de 5,8 milioane EUR.

„Suntem extrem de mândri de parcursul iaBilet și pregătiți să ducem acest proiect la nivelul următor. Cu sprijinul Resource Partners, vom continua să dezvoltăm instrumente care le oferă organizatorilor mai multă autonomie, cresc vizibilitatea evenimentelor și le oferă utilizatorilor un acces mai facil și mai flexibil la o gamă largă de evenimente. Acest parteneriat ne va permite să deservim și mai bine comunitatea de evenimente live, rămânând fideli valorilor noastre fundamentale: accesibilitate, inovație și fiabilitate.” a declarat Emil Ionescu, CEO și co-fondator al iaBilet și BestMusic.

Înainte de achiziție, fondul NCH Capital a fost un partener instituțional de lungă durată al iaBilet, care a avut un rol esențial în profesionalizarea companiei și susținerea creșterii sale până la poziția de lider al pieței independente de ticketing din România.