O platformă românească de comerț electronic și aplicații mobile se extinde în UE, Elveția și SUA: „Nici AI fără oameni, nici oameni fără AI”

O platformă românească de comerț electronic și aplicații mobile a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că se extinde în alte țări ale Uniunii Europene, dar și în Elveția și Statele Unite ale Americii, fiind orientată pe o filizofie potrivit căreia tehnologiile de inteligență artficială sunt utilizate împreună cu factorul uman, în cadrul companiilor.

Platforma white-label cu inteligență artificială, VOGO, este proiectată în România și susține că „țintește top 10 mondial al aplicațiilor de comerț electronic” pentru telefoane mobile cu sistemul de operare Android, precum și pentru iPhone (iOS). Printre altele firma promite o „experiență AI-ready și suport complet pentru ecosisteme web și mobile”.

„VOGO demonstrează că inovația autentică poate pleca din România și poate aduce valoare la cel mai înalt nivel internațional. Este o infrastructură construită pentru scalare globală și integrare locală. Obiectivul nostru este să unim încrederea, oamenii, știința și tehnologia într-un singur loc. Nici AI fără oameni, nici oameni fără AI – aceasta este realitatea prezentului și a viitorului. Suntem onorați să contribuim la viziunea exprimată recent la evenimentul AI Europe: ‘Bucharest is the center of AI & blockchain in Eastern Europe”- a declarat Adrian Ioan Barcutean, co-fondator VOGO.

Acum, compania românească spune că își extinde prezența pe piețele din Italia, Spania, Portugalia, Elveția, Marea Britanie, Europa de Est și Statele Unite.

Platforma VOGO este proiectată în România și dezvoltată împreuna cu experți IT în comerț electronic, tehnologii web și aplicații mobile native pentru Android și iOS din România, Statele Unite, Malaezia și Africa de Sud.

Arhitectura sa integrează comerțul electronic, logistica și aplicațiile mobile într-un ecosistem unificat. Soluția sprijină digitalizarea firmelor, conectându-le la comunitățile locale și la piețele internaționale.

VOGO se adresează în aceeași măsură companiilor, producătorilor și distribuitorilor, cât și asociațiilor și organizațiilor de industrie din domenii precum HoReCa, FMCG, Retail, Transport & Logistică, Agricultură, Construcții, Energie, IT, Servicii, Auto, Sănătate și Educație.

Platforma le oferă infrastructura necesară pentru a-și crea propriile aplicații mobile publicate in Apple Store si Google Play și site-uri web de comerț electronic, complet integrate cu sisteme de plată, livrare și logistică.