Plafonarea adaosului comercial la motorină, blocată în Parlament. Transportatorii și IMM-urile cer extinderea măsurii la rafinării și importatori

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) și IMM România solicită Camerei Deputaților să reintroducă de urgență la vot proiectul de lege care prevede extinderea plafonării adaosului comercial la motorină, inclusiv pentru rafinării și importatori. Proiectul, care prevede și prelungirea măsurilor aferente situației de criză petrolieră până la 31 martie 2027, a fost retras de la votul final în ședința de miercuri, 14 octombrie 2026.

Cele două organizații patronale avertizează că amânarea adoptării legii menține presiunile asupra costurilor suportate de companiile românești și, implicit, asupra prețurilor plătite de consumatori.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri, proiectul primise rapoarte favorabile în comisiile parlamentare, însă a fost retras de pe ordinea de zi înaintea votului final.

Transportatorii vor plafonarea adaosului comercial pe întreg lanțul de aprovizionare

FORT susține că actualul mecanism de plafonare a adaosului comercial la motorină este incomplet, deoarece nu se aplică și rafinăriilor și importatorilor.

Federația afirmă că a solicitat încă de la început includerea acestor operatori în mecanismul de plafonare, însă reglementarea inițială i-a exceptat, ceea ce ar fi diminuat eficiența măsurii.

Amendamentele care au primit avize favorabile în comisiile parlamentare urmăresc eliminarea acestor excepții, astfel încât plafonarea să se aplice pe întreg lanțul de aprovizionare, nu doar în etapele deja reglementate.

„Nu înțelegem de ce un proiect care a primit rapoarte favorabile în comisiile parlamentare și care urmărește protejarea întregii economii este retras de la votul final. Fiecare zi fără o plafonare reală a adaosului comercial la motorină înseamnă costuri suplimentare pentru transportatori, producători, distribuitori și, în final, pentru fiecare român”, a declarat Beniamin Lucescu, președintele FORT.

Acesta susține că prețul motorinei influențează costurile majorității bunurilor și serviciilor, iar creșterea acestuia afectează competitivitatea companiilor românești.

„FORT a inițiat și susținut constant acest mecanism și a solicitat eliminarea exceptării rafinăriilor și importatorilor. Parlamentul are acum posibilitatea să corecteze această greșeală legislativă. Solicităm reintroducerea imediată a proiectului pe ordinea de zi și adoptarea amendamentelor. Economia românească nu își permite noi întârzieri!”, a mai declarat Lucescu.

IMM România: Scumpirea motorinei afectează industria, agricultura, comerțul și serviciile

La rândul său, IMM România atrage atenția că efectele prețurilor ridicate la motorină depășesc sectorul transporturilor și se propagă în întreaga economie.

Organizația susține că majorarea costurilor cu carburanții afectează activitatea întreprinderilor mici și mijlocii, de la producție și agricultură până la comerț și servicii.

„Prețul motorinei reprezintă un factor important în structura costurilor pentru numeroase întreprinderi mici și mijlocii din România. Efectele creșterii acestuia nu se limitează la sectorul transporturilor, ci se propagă în industrie, agricultură, comerț și servicii, afectând competitivitatea firmelor și prețurile suportate de consumatori”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România.

Potrivit acestuia, mediul de afaceri are nevoie de măsuri predictibile și aplicate uniform, iar finalizarea procedurii parlamentare ar permite extinderea plafonării pe întreg lanțul de aprovizionare.

„Fiecare zi de întârziere în adoptarea unor soluții eficiente prelungește incertitudinea pentru întreprinderile românești și presiunile asupra costurilor din economie”, a avertizat Jianu.

FORT și IMM România solicită parlamentarilor să adopte proiectul, inclusiv prevederea referitoare la prelungirea măsurilor aferente situației de criză petrolieră până la 31 martie 2027.

Cele două organizații consideră că plafonarea trebuie să fie aplicabilă și verificabilă pe întreg lanțul economic, astfel încât efectele măsurii să se reflecte în prețul final al carburanților.