Cum a arătat piața muncii în primul trimestru al anului 2026, în România: Numărul anunțurilor a scăzut față de 2025 (studiu)

Primul trimestru din 2026 a adus 2,6 milioane de aplicări în secțiunea de Locuri de Muncă de pe platforma de anunțuri OLX, cu 10% mai mult față de aceeași perioadă din 2025, pe când numărul total de anunțuri active a scăzut la puțin peste 41.000, cu 43% față de T1 2025, potrivit unui studiu transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Raportul dintre cerere și ofertă indică o piață în care candidații concurează tot mai intens pentru un număr redus de poziții disponibile, transmite OLX Locuri de Muncă.

Situația locurilor de muncă de pe platformă, între T1 2026 și T1 2025

Analiza comparativă T1 2026 față de T1 2025 evidențiază următoarele tendințe:

Anunțurile active au scăzut cu 43%, de la 72.386 la 41.221 – o contracție care reflectă prudența angajatorilor în contextul economic actual;

Media de aplicări per anunț s-a dublat de la aproximativ 32,8 în Q1 2025 la 63,7 în Q1 2026, semnalând o competiție semnificativ mai ridicată pentru fiecare poziție disponibilă.

Primele cinci categorii concentrează peste 1,7 milioane de aplicări, reprezentând 65% din total:

Agenți – Consultanți vânzări: 215.929 aplicări (+37,1%)

Transportul și logistica rămân dominante, însă creșterile cele mai accelerate apar în sectoarele de comerț, vânzări și administrație. Categoriile Administrație de afaceri (+139%) și HR (+52,7%) înregistrează salturi atipice față de tendința generală.

Analiza salariilor medii afișate în anunțuri indică o polarizare crescută între domenii:

Arhitectură și construcții: 6.521 lei;

Șoferi – Servicii auto – Curierat: 5.850 lei (+6,1% față de Q1 2025);

Muncă în străinătate: 5.829 lei (+17,6%);

Ingineri – Meseriași – Constructori: 5.717 lei (+4%);

Educație și formare: 4.691 lei (+25,8% – cea mai mare creștere relativă din top salarii).

Sectoarele tradiționale cu volum mare de angajări (producție, horeca, casieri) afișează salarii între 3.680 lei și 4.091 lei, sub media platformei. IT și Telecom înregistrează o scădere de 10,6%, la 5.005 lei, corelată cu reducerea semnificativă a numărului de anunțuri din domeniu (-43,3%).

Ce arată cifrele primului trimestru din 2026

Aplicările în creștere, oferta în scădere : Decalajul dintre cererea candidaților și oferta angajatorilor s-a accentuat față de 2025, generând o concurență mai mare per post disponibil;

: Decalajul dintre cererea candidaților și oferta angajatorilor s-a accentuat față de 2025, generând o concurență mai mare per post disponibil; Vânzările și administrația câștigă teren : Categoriile Agenți-Vânzări (+37,1%), Casieri (+29,9%), Administrație de afaceri (+139%) și HR (+52,7%) indică o restructurare a cererii spre funcții comerciale și operaționale;

: Categoriile Agenți-Vânzări (+37,1%), Casieri (+29,9%), Administrație de afaceri (+139%) și HR (+52,7%) indică o restructurare a cererii spre funcții comerciale și operaționale; Categorii noi : Arhitectură & Planificare Construcții și Drept apar pentru prima dată cu volume relevante pe platformă;

: Arhitectură & Planificare Construcții și Drept apar pentru prima dată cu volume relevante pe platformă; Transport rămâne ancora: deși aplicările în categoria Șoferi – Curierat au scăzut ușor (-1,2%), categoria menține primul loc cu aproape 476.000 aplicări.