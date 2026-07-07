Piața de mașini electrice din România a atins un nou record în iunie 2026. TOP vehicule înmatriculate (analiză)

În luna iunie a acestui an, au fost înmatriculate 2.264 vehicule electrice, cea mai bună performanță lunară înregistrată până în prezent pe piața din România, conform unei analize transmise, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Datele confirmă maturizarea accelerată a segmentului și interesul tot mai ridicat pentru mobilitatea electrică, spune firma LEKTRI.CO. Din totalul de 47.757 vehicule înmatriculate luna trecută, indiferent de motorizare, autovehiculele electrice au reprezentat 4,74%.

Dintre cele 2.264 EV-uri înmatriculate în acest interval, 2.124 sunt autoturisme, iar 140 autoutilitare electrice, iar după scăderea celor 167 de radieri, bilanțul net al lunii rămâne la 2.097 vehicule electrice. Astfel, iunie 2026 devine cea mai performantă lună înregistrată până acum pentru piața vehiculelor electrice din România, atât din perspectiva volumului de înmatriculări, cât și a ponderii acestora în totalul pieței auto.

La nivel cumulat, în primele șase luni ale anului 2026, în România au fost înmatriculate 8.947 vehicule electrice, ceea ce arată că 2026 ar putea deveni cel mai bun an din istoria pieței auto electrice locale.

„Rezultatele din luna iunie confirmă faptul că piața auto electrică din România intră într-o etapă de maturizare. Nu mai vorbim despre o piață susținută de unul sau două modele dominante, ci despre un ecosistem din ce în ce mai divers, în care constructorii tradiționali și noii jucători contribuie împreună la accelerarea electrificării. Vedem o creștere atât în segmentul autoturismelor, cât și în cel al autoutilitarelor electrice, ceea ce arată că tranziția către mobilitatea electrică începe să fie adoptată și în zona transportului comercial”, a declarat Claudiu Suma, CEO LEKTRI.CO.

TOP vehicule electrice înmatriculate în iunie 2026

Tesla Model 3 domină clasamentul lunii iunie cu 494 de unități înmatriculate, urmată de Tesla Model Y, cu 325 de unități, confirmând în continuare interesul ridicat pentru modelele constructorului american.

Podiumul este completat de Renault 5 E-Tech Electric, cu 86 de unități, unul dintre modelele care și-au făcut remarcată prezența încă de la debutul pe piața locală. Hyundai Kona Electric ocupă poziția a patra, cu 79 de unități, iar BYD Dolphin Surf completează primele cinci locuri, cu 78 de înmatriculări.

BYD își consolidează totodată poziția pe piața românească prin Sealion 7 (75 unități) și Atto 2 (60 unități), în timp ce Ford Puma Gen-E (52 unități) și Ford Explorer (43 unități) confirmă extinderea ofertei electrice a producătorilor tradiționali. Mazda 6e intră direct în top 10, cu 42 de unități, iar Volkswagen ID.4 completează topul primelor 11 poziții, cu 35 de înmatriculări.

Dacia Spring (28 unități), pe locul 12, rămâne prezentă în preferințele cumpărătorilor, însă într-un context de piață mult mai competitiv, în care oferta de modele electrice continuă să se diversifice. Mai jos în clasament, segmentul premium este reprezentat de modele precum Mercedes-Benz CLA Electric, BMW i4, BMW iX3, Tesla Model S și Audi e-tron, în timp ce autoutilitarele electrice, precum Maxus e-Deliver 3, Renault Kangoo E-Tech și Ford Transit Electric, confirmă interesul în creștere pentru electrificarea transportului comercial.

Parcul auto electric din România continuă să se extindă

La nivelul parcului auto electric (confirmat la aprilie 2026), Dacia își menține poziția de lider cu 18.724 de unități (27,35% din total), urmată de Tesla cu 12.151 unități (17,75%). Volkswagen, Renault și Hyundai completează primele cinci poziții, cu 5.718 unități (8,35%), 5.255 unități (7,68%) și, respectiv, 4.322 unități (6,31%).

Locurile 6-10 revin unor mărci cu prezență consolidată pe piața locală: Mercedes-Benz (2.888 unități), BMW (2.628 unități), Ford (2.419 unități), Nissan (1.372 unități) și BYD (1.249 unități).

Peugeot (1.135 unități), Skoda (1.084 unități), Smart (965 unități), Audi (928 unități) și Volvo (810 unități) completează primele 15 poziții ale parcului auto electric, ilustrând o piață tot mai diversificată și mai competitivă.

LEKTRI.CO a fost înființată în 2018 la Timişoara şi numără în prezent 20 de angajați. Acesta este un brand al grupului SafeFleet, cu activități în industria mobilității şi oferă soluții de încărcare a maşinilor electrice pentru utilizatorii casnici, companii care doresc să implementeze stații de încărcare pentru angajați şi domeniile HORECA şi comerț. Stațiile de încărcare LEKTRI.CO sunt utilizate în România, Serbia, Polonia, Germania, Franța şi Italia.