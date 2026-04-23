Piața birourilor se rupe în două: corporațiile îngheață spațiile, firmele mici accelerează extinderea (Sondaj)

Aproape 9 din 10 companii mari din România (87%) spun că își vor păstra suprafața actuală de birouri în 2026, în timp ce firmele mici sunt de aproape două ori mai dispuse să se extindă, inclusiv în alte orașe. Între aceste două direcții opuse, companiile medii accelerează adopția tehnologiei, cu peste 40% utilizând deja soluții bazate pe inteligență artificială. Datele din sondajul realizat de Colliers, transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, conturează o piață tot mai polarizată, în care strategia de birou depinde direct de dimensiunea companiei.

Corporațiile pun frână expansiunii și mizează pe eficiență

Aproape 87% dintre companiile mari din România intenționează să își mențină suprafața actuală de birouri în 2026, potrivit sondajului realizat de Colliers în rândul a 101 organizații.

Decizia marchează o schimbare clară de paradigmă: în locul extinderii, marile companii se concentrează pe optimizarea spațiilor existente și pe eficiența operațională.

În paralel, două treimi dintre acestea estimează că își vor păstra numărul de angajați, ceea ce indică o strategie de stabilitate într-un context economic încă incert.

Firmele mici accelerează și testează noi piețe

La polul opus, companiile mici sunt mult mai deschise la extindere, inclusiv în alte orașe, fiind aproape de două ori mai dispuse să facă acest pas față de organizațiile mari.

Flexibilitatea rămâne principalul avantaj al acestui segment, inclusiv în ceea ce privește munca de la birou, unde regulile stricte sunt rare. Totodată, pentru firmele mici, accesibilitatea sediului - în special distanța față de locuințele angajaților - rămâne unul dintre principalele criterii în alegerea spațiilor.

Companiile medii pariază pe tehnologie și adaptare

Între cele două extreme, companiile medii își ajustează strategiile în funcție de nevoile de colaborare și eficiență. Acestea sunt și cele mai active în adoptarea tehnologiilor noi: peste 40% utilizează deja soluții bazate pe inteligență artificială, un nivel comparabil sau chiar ușor peste cel al corporațiilor.

În același timp, acest segment rămâne mai expus la ajustări, doar 40% dintre companii indicând stabilitate în ceea ce privește numărul de angajați, semn că presiunile din piață se resimt mai puternic aici.

În ansamblu, datele Colliers arată că piața birourilor nu mai evoluează uniform, ci se fragmentează în funcție de dimensiunea companiilor.

În locul unui model unic, organizațiile adoptă strategii diferite, în care contează tot mai mult echilibrul dintre costuri, flexibilitate și experiența angajaților.











