Peste 90 de aplicări pentru un singur job în retail și IT. Piața muncii 2026: numărul candidaților crește, în timp ce angajatorii reduc ritmul recrutărilor (Analiză)

Competiția pentru un loc de muncă s-a intensificat în România, în primele nouă luni din 2026. Numărul aplicărilor a crescut cu 27% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 10,4 milioane, cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, în timp ce angajatorii au publicat mai puține oferte noi de angajare, potrivit datelor eJobs.

În perioada ianuarie-septembrie, companiile au postat 160.000 de locuri de muncă noi pe platforma de recrutare, într-un ritm ușor mai redus decât în 2025. În schimb, interesul candidaților a crescut puternic, media ajungând la 65 de aplicări pentru fiecare job disponibil. În retail și IT/telecom, această medie depășește 90 de aplicări.

Evoluția reflectă o piață a muncii în care angajatorii au devenit mai prudenți în privința extinderii echipelor, pe fondul condițiilor economice din ultimul an, în timp ce tot mai mulți români își caută un loc de muncă.

Domeniile în care se fac cele mai multe angajări

Retailul rămâne cel mai mare angajator, cu 35.000 de locuri de muncă postate în primele nouă luni ale anului, reprezentând aproape 22% din totalul ofertelor publicate pe eJobs.

Pe următoarele poziții se află serviciile, industria alimentară, producția, transportul și logistica, construcțiile, call-center/BPO, turismul, sectorul financiar-bancar și asigurările.

„Au fost domenii mari, care nu și-au înfrânat activitatea de recrutare și care au continuat să caute oameni în piață pentru aproape toate nivelurile de carieră. Am văzut o dinamică în evoluție pozitivă pe retail, industria alimentară, transport / logistică sau financiar / bancar, ceea ce vine cu o veste bună pentru candidați pentru că acestea au fost dintotdeauna domeniile care au recrutat cel mai mult”, declară Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

La polul opus, cele mai puține oferte de angajare au venit din educație și training, industria farmaceutică, imobiliare, energie și publicitate, marketing și relații publice.

Potrivit reprezentantei eJobs, în unele dintre aceste sectoare activitatea economică a stagnat sau s-a contractat, în timp ce în domenii precum industria farmaceutică și energia, fluctuația redusă a personalului a limitat nevoia de noi angajări.

În perioadele de incertitudine economică, angajații cu experiență și specialiștii sunt, de asemenea, mai puțin dispuși să își schimbe locul de muncă, ceea ce reduce numărul posturilor rămase vacante.

Cele mai multe oportunități de angajare au fost în București, Brașov și Cluj-Napoca, urmate de Iași, Timișoara, Constanța, Ploiești și Sibiu.

Angajatorii au căutat în special candidați cu mai puțin de doi ani de experiență, persoane cu experiență de doi până la cinci ani, dar și candidați fără experiență. Ofertele pentru specialiștii cu peste cinci ani de activitate au reprezentat o categorie mai puțin solicitată.

Cine caută cel mai mult un loc de muncă în România

Cei mai activi candidați sunt românii cu vârste între 25 și 35 de ani, care au generat 4,1 milioane de aplicări în primele nouă luni ale anului.

Tinerii între 18 și 24 de ani au înregistrat alte 2,8 milioane de aplicări, în timp ce persoanele între 36 și 45 de ani au acumulat 2,1 milioane. Candidații de peste 45 de ani au trimis 1,2 milioane de aplicări.

Numărul aplicărilor a crescut față de anul trecut în toate categoriile de vârstă.

Cele mai căutate locuri de muncă au fost în retail, servicii financiar-bancare, call-center/BPO, industria alimentară, turism și IT/telecom.

Interesul ridicat pentru aceste domenii este explicat și prin numărul mare de posturi destinate persoanelor aflate la început de carieră. Candidații cu cel mult doi ani de experiență au generat cele mai multe aplicări.

„Creșterea numărului de aplicări în paralel cu o ușoară temperare a volumului de joburi noi arată că presiunea competiției dintre candidați este în creștere. Deja anul acesta am ajuns la un număr mediu de 65 de aplicări / job, iar în industrii precum retail sau IT / telecom media trece de 90”, explică Roxana Drăghici.

Peste 24.000 de locuri de muncă disponibile în prezent

Ianuarie, martie și septembrie au fost cele mai active luni pentru recrutare în 2026, fiecare aducând între 17.000 și 21.000 de oferte noi de angajare pe eJobs.

La 15 octombrie, peste 16.000 de locuri de muncă erau disponibile pe eJobs.ro, iar alte 8.400 pe iajob.ro, platformă dedicată candidaților care vor să se angajeze rapid, fără etapele tradiționale ale recrutării, precum întocmirea unui CV.