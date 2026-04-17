Peste 300.000 de prosumatori în România: de ce modelul actual trebuie să evolueze pentru a-și depăși vulnerabilitățile?

România a înregistrat o creștere accelerată a prosumatorilor în ultimii ani: peste 300.000 de case, clădiri publice și companii produc deja energie verde, generând aproximativ 2 GW în orele de vârf ale verii. Peste cinci ani, se estimează că vor ajunge la un vârf de producție de 4-5 GW, în condițiile în care consumul național de energie electrică atinge, în prezent, un vârf de putere electrică absorbită de aprox. 7-8 GW.

Astfel, în câțiva ani, energia electrică produsă de prosumatori ar putea acoperi peste jumătate din consumul național în cele câteva ore din miezul zilei.

Este, fără îndoială, o veste bună și un progres remarcabil, dar și un moment care necesită o reflecție strategică mai profundă. Putem conta exclusiv pe energia solară pentru a acoperi consumul? Ce rol vor mai juca celelalte surse de energie? Le vom putea opri? Și dacă se opresc și funcționează doar în vârful de sarcină de seară, nu cumva devin mai scumpe? Cât de stabil și sigur va mai fi sistemul energetic în ansamblu?

Andrei Ceclan, Senior Energy Advisor în cadrul Servelect, oferă o perspectivă asupra evoluției numărului de prosumatori și prezintă cum trebuie să evolueze modelul actual pentru a-și depăși vulnerabilitățile.

Creșterea numărului de prosumatori a fost susținută în ultimii ani de finanțările nerambursabile disponibile, prin apelurile POIM, ElectricUp, PNRR, fonduri norvegiene sau Fondul pentru modernizare, investițiile depășind 2,5 miliarde de euro. Dacă inițial acestea au vizat doar instalarea de sisteme fotovoltaice, pe măsură ce maturitatea pieței a crescut, soluțiile au evoluat spre sisteme integrate care includ sisteme de stocare, precum și electrificarea consumului prin tehnologii cum ar fi pompele de căldură și stațiile de încărcare pentru vehicule electrice. În 2026, companiile și autoritățile publice au acces la o serie de programe de finanțare dedicate proiectelor energetice.

Prosumatorii – între soluție și sursă de vulnerabilitate

Extinderea rapidă a prosumatorilor aduce însă și o serie de vulnerabilități mai puțin discutate. Majoritatea acestor sisteme sunt racordate la rețea prin aproximativ 20-25 de mărci de invertoare, majoritatea din Asia, China, și sunt, în același timp, conectate permanent la internet.

Am realizat un simplu test, solicitând asistență tehnică de la un producător de invertoare pentru a reseta invertorul în timp ce producea energie. Rezultatul: sistemul s-a deconectat de la rețea. Dacă un eveniment similar s-ar întâmpla la nivelul a 200.000 de prosumatori din cauza unui atac cibernetic asupra mai multor producători de invertoare, efectul ar fi un blackout garantat în România.

În paralel, apar și provocări operaționale. În timpul zilei, excedentul de energie din fotovoltaicele prosumatorilor injectat în rețea determină creșteri locale de tensiune, declanșând mecanismele de protecție individuală ale invertoarelor și deconectarea automată a sistemului fotovoltaic.

La nivel național, conform raportărilor din mai multe portaluri de comunicare, peste 30.000 (10%) dintre cei 300.000 de prosumatori sunt deconectați în miezul zilei, în fiecare zi, de câteva ori. Pentru prosumatori, acest lucru se traduce în disconfort și pierderi de energie care ar fi trebuit să acopere consumul propriu. În ceea ce privește rețeaua, este o realitate faptul că depășirea frecventă a limitelor maxime admise de tensiune în rețea, în nodul de racordare, contribuie la îmbătrânirea prematură a izolațiilor și creșterea riscului de defectare, în special a echipamentelor electronice.

Priviți în ansamblu, prosumatorii devin, paradoxal, parte din soluție, dar și o sursă de vulnerabilitate. Riscurile apar atât la nivelul securității cibernetice și al siguranței funcționării sistemului energetic, putând afecta serios rețeaua, cât și în ceea ce privește eficiența acoperirii consumului propriu de energie și pagubele care se pot produce.

Ce facem în acest context? Trebuie să învinuim prosumatorii? Nicidecum. Așa cum am și început, reflectăm asupra situației și identificăm soluții eficiente.

Transformarea consumatorilor: de la prosumator la utilizator activ de rețea

Piața de energie se schimbă. Consumul ridicat se concentrează dimineața și seara, iar producția de energie din fotovoltaice reduce cererea de peste zi, văzută la nivel național. Această schimbare transformă curba agregată de sarcină la nivel național și pune presiune pe mecanismele actuale de funcționare ale pieței. La nivel național, se creează nevoia unor prețuri diferențiate la electricitate, din perspectiva unei supraproducții de energie în timpul zilei din toate sursele, precum și posibil ca oportunitate o nevoie de creștere semnificativă a consumului de energie la nivel național.

Soluțiile nu se rezumă doar la creșterea capacităților de stocare asociate direct cu producția locală. Este nevoie de o schimbare de abordare în tranziția energetică, iar această trecere la sisteme energetice mici și distribuite să meargă mai departe de statutul de prosumator la ceea ce este denumit, prin Legea energiei, utilizator activ de rețea. Mai simplu spus, capacitatea de a ști și de a controla automat cât și când și cum producem, stocăm și consumăm energie în raport cu rețeaua.

Aceasta este direcția în care Servelect își pregătește și își ghidează clienții, consumatori industriali și autorități publice. Proiectele care includ producție locală de energie, stocare și monitorizare energetică sunt concepute pentru a oferi acest nivel de control și integrare. Altfel, riscul este ca prosumatorul să devină vulnerabil, să devină „prostumator”: cineva care investește, dar ajunge să plătească mai mult și crește insecuritatea energetică locală comparativ cu situația anterioară.

Tot mai multe companii aleg să devină utilizatori activi de rețea, integrând surse proprii de energie pentru autoconsum și implementând soluții care le oferă vizibilitate și control asupra fluxurilor energetice în raport cu rețeaua. Această abordare aduce beneficii multiple: reducerea dependenței de rețea, creșterea predictibilității costurilor energetice și optimizarea amprentei de carbon.

Tranziția energetică nu se oprește doar la statutul de prosumator. Ea continuă către un model în care consumatorul devine un utilizator activ de rețea în sistemul energetic, mai flexibil, mai eficient și mai bine pregătit pentru prezent și viitor. Servelect susține această tranziție și este partenerul Dumneavoastră care aduce energia viitorului în inima industriei.

Despre Andrei Ceclan

Andrei Ceclan este co-fondator al companiei Servelect și un profesionist activ în promovarea și materializarea tranziției energetice către decarbonizare. Cu o experiență relevantă în calitate de auditor și manager energetic, asigură suport în proiecte de eficiență energetică și decarbonizare și se implică în cercetarea științifică în domeniul managementului energetic.

Despre Servelect

Servelect este o companie de inginerie și servicii energetice din Cluj-Napoca. Fondată în anul 2005, compania oferă servicii și soluții integrate pentru reducerea consumurilor energetice și, implicit, a costurilor operaționale. Aflați mai multe detalii aici: www.servelect.ro

