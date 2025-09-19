Peste 25% dintre români au redus semnificativ cheltuielile online, odată cu creșterea prețurilor (studiu)

Peste un sfert dintre români au decis să își reducă semnificativ cheltuielile online, în timp ce aproape 40% au redus, la un nivel moderat, consumul, în urma creșterii prețurilor, conform unui studiu transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Radiografia eCommerce 2025, studiu realizat de easySales, mai arată că doar un sfert dintre români spun că nu și-au modificat obiceiurile de consum online.

„Moda și bijuteriile (31%) și electronicele (22%) suferă primele tăieri, în timp ce esențialele scapă. 83% suntem mai sensibili la costurile de livrare, iar 81% vânăm reduceri. Constant analizăm evoluția pieței de eCommerce și, în această toamnă, vom prezenta o nouă radiografie a pieței românești, în cadrul evenimentului nostru eCommerce Talks by easySales”, declară Ciprian Cazacu, CEO și cofondator easySales.

Întrebați cu cât au redus bugetul lunar pentru cumpărături online, o treime dintre respondenți afirmă că nivelul este cuprins între 101 și 250 de lei.

Un sfert cheltuie online, lunar, mai puțin cu între 251 și 500 de lei. Un procent notabil este cel de 18,3%, al celor care au redus cheltuielile online cu peste 500 de lei lunar.

Studiul va fi făcut public în data de 25 septembrie, în cadrul evenimentului eCommerce Talks, alături de discuții concentrate pe Inteligența Artificială și masterclass-uri axate pe subiectele relevante ale momentului.

Radiografia eCommerce 2025 a fost realizată în perioada 16 – 30 iulie 2025, pe baza răspunsurilor a 1.036 de respondenți, respectând structura socio-demografică a populației utilizatorilor de Internet din România.