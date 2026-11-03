Patronii IMM cer Guvernului Niculescu înghețarea salariului minim în toate firmele din România. Jianu, către sindicate: Partenerii sociali să nu„acționeze ca dușmani”

Patronii de firme mici și mijlocii reuniți în confederația patronală IMM România cer Guvernului Niculescu să înghețe salariul minim pe economie în 2027 la nivelul actual, de 4.325 de lei brut, reprezentantul antreprenorilor, Florin Jianu, făcând apel la sindicate ca partenerii sociali să nu „acționeze ca dușmani” unul față de celălalt.

„IMM România, având în vedere contextul economic actual, propune înghețarea salariului minim brut pe țară. (...) Guvernul nu poate transfera costurile doar pe umerii mediului de afaceri, fără a reduce cheltuielile generale ale statului, astfel încât scăderea fiscalității pe forța de muncă să poată fi absorbită de bugetul statului”, consideră organizația de patroni IMM.

Confederația patronală invocă 3 argumente pentru înghețarea salariului minim în 2027 la nivelul actual:

„Competitivitatea scăzută a companiilor românești, în contextul creșterii costurilor cu energia electrică, combustibilii și gazele naturale. Măsurile adoptate prin pachetele de reformă, care au condus la majorarea taxelor și impozitelor pentru mediul de afaceri, contribuie, de asemenea, la diminuarea competitivității societăților românești”. „Scăderea generalizată a consumului, coroborată cu creșterea numărului de insolvențe arată că mediul economic nu mai poate susține o creștere a costurilor”. „Soluția pentru creșterea veniturilor salariaților , fără o mărire nesustenabilă a costurilor pentru angajatori, este scăderea fiscalității pe forța de muncă. In sondajele realizate de IMM România 84,7% dintre antreprenori susțin reducerea cu 5 puncte procentuale a impozitului pe salarii, ca o modalitate de creșterea a veniturilor pentru salariați”.

Reamintim că de la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie a crescut cu aproximativ 6,8%, în timp ce salariul net, cel primit „în mână” de angajați, s-a majorat cu aproape 4,9%, inclusiv în firmele private din România.

Începând cu 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei și reducerea sumei netaxabile la 200 de lei, salariul net este de 2.699 de lei, iar costul total pentru angajatori se ridică la 4.418 de lei. În aceste condiții, cheltuiala salarială a firmelor a crescut cu 284 de lei față de nivelul anterior.

Salariul minim actual este prevăzut de Hotărârea de Guvern (HG) nr. 146/2026:

„Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră”, prevede HG 146/2026.

Totodată, suma netaxată a scăzut de la 300 la 200 de lei la salariul minim, conform OUG nr. 89/2025 - „ordonanța trenuleț”.

Florin Jianu, către sindicate: „Nu cred că partenerii sociali trebuie să acționeze ca dușmani”

Președintele confederației patronale IMM România, Florin Jianu, a făcut apel la înțelegere din partea sindicatelor.

„Mesajul meu este către sindicate: nu cred că partenerii sociali trebuie să acționeze ca dușmani. Toată lumea își dorește competitivitate, toată lumea își dorește putere de cumpărare mai mare, toată lumea își dorește salarii mai mari. Ceea ce trebuie să înțelegem într-un anumit moment este capacitatea economiei de a acționa într-o direcție sau alta”, a spus Jianu, chestionat de StartupCafe, într-o conferință.

De asemenea, Florin Jianu, care a fost senator PSD, consideră că noul Guvern Niculescu-PSD „pare că a venit nepregătit”.

„Discuțiile de acest tip în primele săptămâni de funcționare ale unui guvern nu arată o cale tocmai potrivită a acestui guvern. Mi-aș dori ca Guvernul să înceapă să discute despre cum scădem costurile cu energia, cum scădem costurile cu combustibilul, care sunt principalele costuri pentru o rată a inflației uriașă și care devorează puterea de cumpărare și competitivitatea companiilor și a cetățenilor. Mi-aș fi dorit să se discute de relansarea economică și de programele care sunt puse pe masă pentru relansarea economică. Pare că Guvernul a venit nepregătit și că lasă așa la latitudinea societății să mai discutăm între noi, ca și cum decizia este la partenerii sociali”, a spus Florin Jianu.

De asemenea, el a acuzat Guvernul că prin majorarea salariului minim vrea de fapt să crească salariile demnitarilor, prin raportarea la remunerația minimă.

Simulare de creștere a salariului minim 2027: „Câștigătorul din orice ecuație de acest fel este statul”

IMM România a făcut o simulare a efectelor măririi salariului minim brut garantat în plată, începând cu 1 ianuarie 2027, asupra antreprenorilor, și în special, asupra microîntreprinderilor, „care reprezintă aproape 98% din totalul întreprinderilor din România”.

Pe grupe de cifră de afaceri, o majorare a salariului minim cu +300 sau +500 lei, plus scumpirea energiei și a combustibilului, reduce profitul mediu cu 12–18%. Cea mai expusă e grupa sub 1 milion de lei (84% din firme), un singur salariat plătit la nivelul salariului minim ar consuma 25–33% din profitul mediu, susține IMM România.

„Câștigătorul din orice ecuație de acest fel este statul. Odată cu mărirea salariului minim pe economie în scenariul cu 300 de lei sau cu 500 de lei, statul câștigă 68% din acea sumă brută, angajatul câștigă între 100 și 200 de lei în cel mai bun caz, adică aproape nimic. Hai să fim serioși și să începem să discutăm despre impozitarea uriașă a muncii în România, una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană, haideți să discutăm despre cum ar trebui să avem deductibilități, să discutăm despre acele sume pe care noi le-am propus de-a lungul anului, care nu sunt purtătoare de taxe și care ajung la oameni în buzunar. Și să discutăm și despre o impozitare diferențiată a salariului minim”, a comentat Florin Jianu, președintele IMM România.

Iată simulătile efectuate de IMM România:

Salariul minim: cost și taxe (lei/lună)

Element Actual: 4.325 +300 lei: 4.625 +500 lei: 4.825 Cost total angajator 4.418 4.729 (+311) 4.934 (+516) Salariu net 2.699 2.799 (+100) 2.920 (+221) Taxe la stat (impozit, CAS, CASS, CAM) 1.718 1.930 (+212) 2.014 (+296)

Presupune că scutirea de 200 lei expiră la 31 decembrie 2026. La +300 lei, angajatul primește doar +100 lei net, iar statul ia 68% din costul suplimentar.

Firmele din România după cifra de afaceri (2025)

Cifra de afaceri 2025 Firme % firme Salariați % salariați Salariați / firmă CA medie (lei) Profit mediu (lei) Sub 1 mil. lei 748.667 83,9% 696.951 18,5% 0,9 164.754 28.818 1–10 mil. lei 119.755 13,4% 949.405 25,2% 7,9 2.922.273 389.613 10–50 mil. lei 18.188 2,0% 665.895 17,7% 36,6 21.119.078 1.916.750 50–250 mil. Lei 4.778 0,5% 662.592 17,6% 138,7 104.961.042 7.282.680 Peste 250 mil. lei 1.011 0,1% 790.206 21,0% 781,6 1.095.156.656 55.810.021 Total 892.399 100% 3.765.049 100% 4,2 2.763.477 217.745

3/4 salariați lucrează în firme cu cifra de afaceri sub 250 mil. lei.

Firma medie pe grupe: cifra de afaceri 2025 minus elementele noi (lei/an)

Element Sub 1 mil. lei 1–10 mil. lei 10–50 mil. lei CA medie 2025 164.754 2.922.273 21.119.078 Profit mediu 2025 (înainte de impozit) 28.818 389.613 1.916.750 Salariați la salariul minim pe firmă (ipoteză) 0,43 3,7 17,1 − Salariul minim, scenariul +300 −3.105 −26.446 −122.130 − Salariul minim, scenariul +500 −4.175 −35.557 −164.208 − Energie electrică (+14%) −461 −8.182 −59.133 − Motorină (+18%) și acciză fără reducere −642 −11.396 −82.359 Profit brut 2027, scenariul +300 lei/luna brut 24.609 (−14,6%) față de 28.818 lei în prezent 343.589 (−11,8%) față de 389.613 lei în prezent 1.653.128 (−13,8%) față de 1.916.750 lei în prezent Profit brut 2027, scenariul +500 lei/luna brut 23.539 (−18,3%) față de 28.818 lei în prezent 334.477 (−14,2%) față de 389.613 lei în prezent 1.611.050 (−15,9%) față de 1.916.750 lei în prezent Marja de profit: 2025 → +300 / +500 17,5% → 14,9% / 14,3% 13,3% → 11,8% / 11,5% 9,1% → 7,8% / 7,6%

Salariul minim include majorarea din iulie 2026 și pe cea din 2027. Ipoteză: în fiecare grupă, 46,7% din salariați sunt plătiți la minim (1.759.027 salariați din 3.765.049 salariați în mediul privat); în firmele mici ponderea e probabil mai mare.

Simularea utilizează rezultatele financiare medii din anul 2025 și două scenarii de majorare a salariului minim, cu 300 lei, respectiv 500 lei, pentru estimarea profitului brut în anul 2027.

Ce rămâne antreprenorului: „salariul net” din dividende

În firma medie cu cifra de afaceri de sub 1 mil. lei (83.9% din firme), antreprenorul rămâne cu ~1.532–1.607 lei după majorare (300 de lei/luna sau 500 de lei/lună), adică mai puțin decât salariul net al angajatului său plătit la minim (2.799–2.920 lei).

Grupă Scenariu CA medie lei/an Profit Brut Lei (înainte de impozit) Impozit pe profit / venit Profit net lei/an Impozit pe dividende (16%) Dividende net lei/an Venit Lunar Lei (dividende /12) Sub 1 mil. lei An 2025 164.754 28.818 −1.648 (1% din CA) 27.170 −4.347 22.823 1.902 Sub 1 mil. lei +300 lei 164.754 24.609 −1.648 (1% din CA) 22.961 −3.674 19.288 1.607 Sub 1 mil. lei +500 lei 164.754 23.539 −1.648 (1% din CA) 21.891 −3.503 18.389 1.532 1–10 mil. lei An 2025 2.922.273 389.613 −62.338 (16% din profit) 327.275 −52.364 274.911 22.909 1–10 mil. lei +300 lei 2.922.273 343.589 −54.974 (16% din profit) 288.615 −46.178 242.436 20.203 1–10 mil. lei +500 lei 2.922.273 334.477 −53.516 (16% din profit) 280.961 −44.954 236.007 19.667 10–50 mil. lei An 2025 21.119.078 1.916.750 −306.680 (16% din profit) 1.610.070 −257.611 1.352.459 112.705 10–50 mil. lei +300 lei 21.119.078 1.653.128 −264.500 (16% din profit) 1.388.628 −222.180 1.166.447 97.204 10–50 mil. lei +500 lei 21.119.078 1.611.050 −257.768 (16% din profit) 1.353.282 −216.525 1.136.757 94.730

Ipoteze: firmele sub 1 mil. lei sunt microîntreprinderi (cifra de afaceri medie 164.754 lei, sub plafonul de 100.000 euro) cu impozit de 1% pe venit; celelalte plătesc 16% pe profit.

Concluzii