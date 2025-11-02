Patronii vor putea aduce în România 90.000 de lucrători străini din afara UE, în 2026 (ministru)

În 2026, firmele vor putea să-și mai aducă în România încă 90.000 de locuitori străini din țările extracomunitare, mult sub solicitarea patronilor români, care ceruseră un contingent de 150.000 de lucrători extracomunitari pentru anul viitor.

Informația vine de la ministrul Muncii, Florin Manole, care a declarat, într-un interviu la Antena 3 CNN, că el a propus un contingent chiar mai mic, de numai 75.000 de luctători străini, dar premierul Ilie Bolojan a stabilit să fie 90.000.

Astfel, după ce în ultimii ani România a permis un contingent anual de 100.000 de muncitori extracomunitari, în 2026 limita va scădea cu 10.000, pentru a păstra mai multe locuri de muncă pentru lucrătorii români, în condițiile în care Guvernul Bolojan pregătește concedieri la stat.

„Premierul a decis 90.000 de lucrători străini. Cumva, a încercat o soluție de echilibru între opinia patronatelor și opinia Ministerului Muncii. Noi voiam să scădem la 75.000, patronatele voiau să crească la 150.000. Premierul a zis nici ca voi, nici ca voi, 90.000. E o soluție echilibrată și decentă, cu atât mai mult cu cât putem să revizuim această cifră oricând pe parcursul anului viitor, în sus sau în jos. Lucrătorii străini sunt în România în domenii diverse. Avem nevoie de mai mult spațiu pentru lucrătorul român și avem nevoie de încă un lucru: de stimularea ocupării forței de muncă”, a spus Manole, la Antena 3 CNN.

Pentru ocuparea forței de muncă Ministerul Muncii urmează să folosească fondurile europene pentru a acorda angajatorilor o subvenție de 1.000 de lei pe lună, timp de 12 luni, pentru fiecare tânăr angajat, iar pentru următoarele 12 luni subvenția salarială va crește la 1.250 de lei pe lună.

Eligibili în acest program vor fi tinerii fără niciun fel de experiență pe piața muncii, care „vin direct de pe băncile liceelor sau universităților”, potrivit ministrului Manole.

Recent, preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii, Cristian Erbaşu, a declarat că există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fie disponibilizaţi în următoarele şase luni.