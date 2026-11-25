Grupul energetic grec PPC intenționează să preia cinci companii ale unor investitori români și eleni, care dețin două centrale electrice pe gaze naturale, cu o putere instalată totală de peste 40 MW, sisteme de stocare a energiei în baterii și proiecte de investiții în localitatea Răcari, județul Dâmbovița. Tranzacția este analizată de Consiliul Concurenței.

Achiziția urmează să fie realizată prin intermediul PPC Producție România SRL și PPC Renewables România SRL, fiind vizate societățile Energy Innovative Solutions SRL, Restore Energy SRL, Vermont Green Energy SRL, Eco Power Solutions SRL și Data Innovative Solutions SRL.

Primele două companii dețin și operează fiecare câte o centrală electrică pe bază de gaze naturale, destinată furnizării de servicii de echilibrare a sistemului energetic național, precum și câte un sistem asociat de stocare a energiei electrice în baterii.

Cele două centrale au o putere instalată de câte 20,15 MW, iar sistemele de stocare au o capacitate cumulată de 12 MWh, la o putere de 12 MW, potrivit informațiilor publicate de constructorul acestora, Clarke Energy.

Vermont Green Energy dezvoltă un proiect de stocare a energiei electrice în baterii (BESS) și un parc fotovoltaic, în timp ce Eco Power Solutions și Data Innovative Solutions dețin, tot la Răcari, terenuri adecvate dezvoltării unor proiecte de producere a energiei din surse regenerabile, potrivit Consiliului Concurenței.

Valoarea tranzacției nu a fost comunicată.

Cine sunt investitorii din spatele celor cinci companii

Cele cinci societăți, toate cu sediul în același imobil din Otopeni, județul Ilfov, fac parte dintr-un portofoliu de investiții energetice dezvoltat de antreprenorul român Gabriel Călin Matei împreună cu omul de afaceri grec Apostolos Apostolou și alți investitori.

Cei doi antreprenori au înființat în 2022 holdingul Navios Investment, care deține în prezent participații majoritare în patru dintre cele cinci companii vizate de PPC.

Gabriel Călin Matei, director și administrator al Clarke Energy România, deține indirect, prin firma sa Ainvest SRL, 47,17% din capitalul holdingului, restul participațiilor revenind unor investitori greci, dintre care cel mai important este Apostolos Apostolou.

Clarke Energy este o companie specializată în soluții de producere a energiei electrice, inclusiv prin utilizarea motoarelor pe gaze naturale. Divizia sa din România, care a realizat cele două centrale de la Răcari, deține, de altfel, și o participație de 5,66% în Energy Innovative Solutions.

Printre investitorii în cele două centrale se numără și societatea românească Standard Electric, în spatele căreia se află oamenii de afaceri Valentin Nour, Mihai Ștefan Olaru și Dan Alexandru Olaru. De asemenea, Elena Aurelia Pana deține câte 3% din capitalul fiecăreia dintre cele cinci companii vizate de tranzacție.

Investițiile de la Răcari reprezintă doar o parte a portofoliului energetic dezvoltat de antreprenorii români și greci, care mai au participații în societăți din domeniul producției de energie fotovoltaică, al biogazului și al stocării energiei electrice.

Prin tranzacția notificată autorității de concurență, PPC ar urma să preia atât capacități de producție și stocare deja funcționale, cât și proiecte și terenuri care îi permit extinderea investițiilor energetice în zonă.

PPC își extinde afacerile în România

Tranzacția vine în contextul extinderii afacerilor grupului grec în România, atât prin investiții proprii, cât și prin achiziții.

După preluarea operațiunilor Enel din România, în 2023, pentru 1,24 miliarde EUR, PPC a cumpărat, în 2024, portofoliul de producție de energie regenerabilă al grupului Evryo, cu o capacitate instalată de 629 MW, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 700 milioane EUR.

În 2025, grupul grec a achiziționat și două proiecte fotovoltaice din județul Prahova, cu o capacitate totală de aproximativ 85 MW.

Mai recent, la începutul lunii noiembrie 2026, PPC a anunțat un acord pentru preluarea rețelei românești de magazine electro-IT Flanco, de la antreprenorii Iulian Stanciu și Dragoș Sîrbu, într-o tranzacție care are la bază o valoare a companiei de 35 milioane EUR.

În primăvara acestui an, grupul energetic elen a anunțat că intenționează să atragă 4 miliarde EUR capital suplimentar de la investitori pentru finanțarea planurilor sale de dezvoltare, care includ și România.