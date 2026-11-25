Platforma de transport alternativ Bolt, disponibilă în 50 de orașe din România, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), organizează trei sesiuni de workshop-uri dedicate șoferilor parteneri Bolt, cu tema de prevenire și recunoaștere a situațiilor de violență domestică, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Susținute de doi reprezentanți ANES, sesiunile vor include și modalitățile prin care șoferii pot oferi sprijin unei persoane care s-ar putea afla într-o situație de violență domestică.

Prima sesiune va avea loc joi, 26 noiembrie, iar următoarele, pe 3 și 4 decembrie.

Șoferii parteneri Bolt care vor participa la sesiuni vor fi instruiți în privința a ceea ce înseamnă violența domestică, cum se pot identifica posibile semne de risc și cum să comunice cu empatie și fără să judece o persoană care ar putea avea nevoie de sprijin. De asemenea, participanții vor afla și ce anume ar putea face concret în sesizarea unei astfel de situații.

Pe lângă partea teoretică, workshop-ul susținut de ANES va include și exerciții interactive, discuții, precum și un joc de rol bazat pe situații practice, astfel încât șoferii parteneri să poată înțelege cum să reacționeze și ce atitudini ar trebuit să evite în contextul violenței domestice.

„Combaterea violenței domestice este un efort la care putem contribui cu toții, fiecare în măsura rolului pe care îl are în societate. Parteneriatul cu Bolt ne oferă oportunitatea de a duce informațiile mai aproape de oameni și de a implica o categorie de persoane care poate intra, uneori, în contact cu cei aflați în situații vulnerabile. Ne dorim ca aceste workshop-uri interactive să le ofere participanților repere utile pentru a recunoaște posibile situații de risc și pentru a înțelege cum pot oferi sprijin, cu responsabilitate și empatie. Credem că fiecare gest de implicare contează în construirea unei societăți mai sigure”, a explicat Andreea- Cerasela Cimpoca, secretar de stat ANES.

„Prin parteneriatul cu ANES, Bolt își reafirmă angajamentul pentru o mobilitate eficientă și sigură. Dincolo de funcțiile din aplicație, încercăm să-i angrenăm constant pe șoferii parteneri în activități care să le aducă un plus de siguranță. Aceștia au participat la cursuri de prim ajutor, de conducere defensivă sau de dezescaladare a conflictului și, în toate aceste activități, am văzut oameni doritori să ofere servicii cât mai sigure”, a declarat Vasile Juncanariu, General Manager Bolt Rides România.

Aplicația Bolt funcționează pe baza unui sistem de recenzii, așa cum sunt majoritatea serviciilor din mediul digital astăzi. Astfel, platforma încurajează toți utilizatorii - fie ei pasageri sau șoferi parteneri - să lase calificative după fiecare curse, însoțite de comentarii dacă este cazul. Astfel, fiecare utilizator ajunge să aibă un istoric care ajută ulterior echipa de suport să gestioneze mai ușor diverse cazuri care pot apărea.

În caz de nevoie, Bolt își încurajează utilizatorii să folosească funcțiile din aplicație, printre care se numără:

Partajarea detaliilor cursei cu o persoană apropiată;

cu o persoană apropiată; Codurile de preluare , pentru a se asigura că se urcă întotdeauna în mașina potrivită;

, pentru a se asigura că se urcă întotdeauna în mașina potrivită; Butonul SOS care alertează discret autoritățile și echipa Bolt.

România se află pe locul trei, la nivel global, între cele 50 de țări în care activează Bolt, în privința nivelului de siguranță în timpul curselor, conform statisticilor interne ale companiei.