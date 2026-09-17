IMM-urile au generat peste 40% din oferta eJobs în 2026. În ce domenii se fac cele mai multe angajări

Aproape 8.000 de companii mici și micro au făcut recrutări în 2026 și au publicat peste 66.000 de locuri de muncă pe eJobs, adică aproximativ 40% din totalul joburilor postate anul acesta pe platformă. Cele mai active domenii au fost retailul, serviciile, construcțiile, producția, transportul și logistica și turismul. Este vorba despre companii micro, cu maximum 10 angajați, și firme mici, cu 11-50 de salariați.

„Companiile mici și micro au o contribuție importantă la dinamica pieței muncii, iar cifrele confirmă acest lucru. Chiar dacă, în mod individual, au un volum de recrutare mai redus decât companiile mari, prin numărul lor foarte mare ajung să genereze o parte semnificativă din opțiunile de angajare disponibile”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs.

Bogdan Badea, CEO eJobs

Retailul conduce topul domeniilor în care se fac angajări

Cele mai multe companii mici și micro care au recrutat în acest an activează în retail. Urmează serviciile, construcțiile, producția, transportul și logistica și turismul.

Sunt domenii în care cererea de personal este constantă, iar nevoia de angajați este influențată frecvent de volumul de activitate și de sezonalitate.

IMM-urile concurează însă pentru aceiași candidați cu angajatori mult mai mari, inclusiv cu multinaționale care activează în aceste sectoare.

La nivelul tuturor joburilor publicate pe eJobs, media din acest an a fost de 64 de aplicări pentru un loc de muncă. În cazul companiilor mici și micro, media a fost de 60 de aplicări pentru fiecare job publicat.

Ce joburi oferă cel mai des companiile mici și micro

Printre pozițiile pentru care au fost publicate cele mai multe anunțuri se află cele de lucrător comercial, agent de vânzări și șofer.

Companiile mai caută personal pentru depozite și logistică, muncitori calificați și necalificați, angajați în HoReCa, precum și oameni pentru roluri administrative și de suport.

Oferta firmelor mici nu se limitează însă la joburile fără experiență sau la pozițiile operaționale.

„În funcție de domeniu, aceste companii caută și candidați cu experiență, de la oameni de vânzări și specialiști tehnici până la contabili, manageri sau persoane cu competențe digitale”, spune Bogdan Badea.

Firmele micro atrag mai ales candidați aflați la început de carieră

Aproape 300.000 de candidați au aplicat la joburile publicate de companiile cu maximum 10 angajați, iar cei mai mulți dintre ei fac parte din categoria entry-level, cu cel mult doi ani de experiență.

Pe măsură ce dimensiunea companiei crește, se schimbă și profilul celor care aplică.

În cazul firmelor cu 11-50 de angajați, cei mai mulți aplicanți sunt candidați mid-level, cu între doi și cinci ani de experiență.

Pentru ambele categorii de angajatori, seniorii și managerii sunt însă cel mai greu de recrutat.

„Asta se explică și prin faptul că, în general, aceste două categorii sunt și cele mai stabile. Nu au o rată de fluctuație mare și aplică mai puțin decât ceilalți candidați”, explică CEO-ul eJobs.

Peste 99% dintre firmele nou-înființate au cel mult 50 de angajați

Ponderea ridicată a firmelor mici în recrutare vine și pe fondul structurii mediului de afaceri.

Potrivit datelor citate de eJobs, peste 99% din firmele nou-înființate în primele șapte luni ale anului au între 0 și 50 de angajați.

În perioada ianuarie-iulie 2026 au fost înmatriculate aproape 86.000 de astfel de entități economice, iar numărul total al înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut cu 1,58% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

La momentul transmiterii datelor, peste 17.000 de locuri de muncă erau disponibile pe eJobs.ro, iar alte aproximativ 9.400 pe iajob.ro.