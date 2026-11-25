Chimcomplex Borzeşti, companie controlată de omul de afaceri Ştefan Vuza (foto), el însuși practician în insolvență, a lansat procedura de concordat preventiv a societăţii, care face obiectul unui dosar aflat pe rol la Tribunalul Bacău.

Potrivit News.ro, planul de restructurare este aplicat încă de acum 2 ani, când a fost închisă una din capacităţile de producţie. De anul viitor, platformele Chimcomplex vor intra în etapa a doua de restructurare a activităţii, în urma căreia vor apărea patru divizii independente. Reprezentanţii companiei susţin că pachetul de măsuri adoptat va asigura revenirea pe profit începând cu 2027, după mai mulţi ani de pierdere.

„Chimcomplex informează investitorii că în data de 24.11.2026 s-a aprobat deschiderea procedurii de concordat preventiv a Societăţii. Această procedură face obiectul dosarului 4216/110/2026 aflat pe rolul Tribunalului Bacău", informează, miercuri, compania investitorii printr-un comunicat de presă transmis la BVB.

Planul de concordat va păstra un echilibru între toţi actorii implicaţi astfel ca România să nu îşi piardă o companie strategică, spune Ştefan Vuza.

„Ştiu 100% că vom trece de perioada de concordat cu bine şi asigur toţi salariaţii că voi depune toate eforturile umane posibile aşa cum am făcut şi în ultimii 30 de ani ca acest proiect remarcabil să supravieţuiască crizei europene actuale. România merită să aibă o industrie chimică proprie şi va avea. Planul de concordat va prevedea păstrarea unui echilibru între toţi actorii implicaţi astfel ca România să nu îşi piardă o companie strategică, caz în care toate produsele fabricate de noi se vor scumpi cu peste 300% fiind aduse din import şi vândute la suprapreţ în lipsa unui concurent local", a declarat Ştefan Vuza.

Acesta afirmă că vor fi separate fabricile care au tehnologii moderne şi ca urmare au profit, de cele energo-intensive care se vor închide, iar acest proces va dura aproximativ 2 ani.

„M-am implicat personal în executivul companiilor şi deciziile luate au în calcul mai ales deteriorarea mediului de afaceri din România ce se va accentua în următorii ani şi chiar dacă decizia concordatului este o măsură dificilă mai ales ca imagine, este însă cea mai înţeleaptă şi adecvată măsură pentru perioada prin care va trece economia României cât de curând", spune omul de afaceri.

Chimcomplex este principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune, fiind o companie strategică pentru economia românească, înființată în 1954 la Borzești, Onești. Chimcomplex administrează în prezent cel mai mare combinat de produse chimice, cu două platforme industriale la Onești și Râmnicu Vâlcea (fostele active ale Oltchim).

În anul 2025 Chimcomplex a înregistrat venituri totale de 1,18 miliarde de lei, dar a ieșit pe pierderi de 214,8 milioane de lei. Compania din județul Bacău a terminat anul 2025 cu un număr mediu de 1411 angajați. Chimcomplex Borzești este deținută de CRC Alchemy Holding cu 85% din acțiuni și de Statul Român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, cu 8,9%. Restul capitalului social, de aproximativ 5%, este deținut de persoane juridice și fizice.

Avocat de profesie, Ștefan Vuza a preluat Chimcomplex Borzești începînd cu anul 2003. În 2018, el a cumpărat și activele viabile ale combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea, care intrase în insolvență. Vuza este absolvent al Școlii Militare și ASE – Relații Economice Internaționale; Finanțe – Bănci și licențiat în Științe Juridice la Facultatea de Drept – Universitatea București. Are 3 mastere în: Tranzacții Economice Internaționale, Psihologie Industrială și Organizațională și Științe Politice și un doctorat în economie la Universitatea Babeș Bolyai, Cluj – Napoca, conform descrierii de pe site-ul Chimcomplex.

Context dificil de piaţă

Industria chimică europeană traversează un amplu proces de restructurare, aspect confirmat de raportul realizat de Roland Berger la solicitarea CEFIC (Consiliul European al Industriei Chimice), care arată că închiderile anunţate în ultimii ani însumează circa 37 de milioane de tone de capacitate, principala cauză invocată fiind costul ridicat al energiei. Din cei 744 de jucători (combinate şi mari fabrici de producţie), 164 şi-au încetat deja activitatea în perioada 2022-2025, iar până la finalul lui 2026 se estimează că acest fenomen agresiv de dezindustrializare va duce la închiderea altor 120 de platforme industriale, urmând ca, începând cu 2027, situaţia să se stabilizeze, se arată în comunicat.

„În centrul problemei se află politicile energetice greşite promovate de Bruxelles şi preluate şi de România, deşi aceasta ar fi putut merge împotriva curentului, dispunând de toate resursele necesare pentru o industrializare reală. Acum, răul fiind făcut, dezindustrializarea afectează toate ramurile energointensive, precum metalurgia, industria materialelor de construcţii, industria chimică sau cea auto, provocând perturbări grave, atât pe orizontală, cât şi pe verticală, întregii economii naţionale!", se precizează în comunicat.

Planul de restructurare

Reprezentanţii Chimcomplex Borzeşti precizează că compania de acum 2 ani "îşi aplică cu tact planul atent ales pentru restructurare, când anticipând evoluţia pieţei, cu multă intuiţie şi-a închis una din capacităţile de producţie şi a disponibilizat peste 1200 de salariaţi". În acelaşi timp, au fost stopate majoritatea planurilor de investiţii, "observând direcţia greşită spre care se îndreaptă economia, dar şi pornind de la estimările privind contracţia economică aşteptată în România şi în regiune, care s-au confirmat".

Începând cu 2027, platformele Chimcomplex vor intra în etapa a doua de restructurare a activităţii, urmând să apară patru divizii independente: Divizia de produse clorosodice, Divizia de polioli, Divizia energetică şi Parcul Industrial

În paralel, se vor dezvolta şi se vor face investiţii în noi domenii de activitate, precum diviziile de logistică şi mentenanţă, susţin oficialii companiei.

„Grupul SCR (Grupul Serviciile Comerciale Române) participa deja la consolidarea Grupului CRC (Compania Română de Chimie), primul contract de împrumut intragrup, în valoare de 55 de milioane de euro producându-şi efectele. Totodată, conducerile executive ale celor două grupuri au decis să implementeze planul de dezvoltare strategică, anunţat încă din 2022, dar întârziat, plan prin care activul net al Chimcomplex-ului va creşte cu peste 50 de milioane de euro, prin transferuri de business cu active vitale pentru dezvoltarea diviziilor noi. Este adevărat că Chimcomplex înregistrează pierderi de doi ani, iar cel mai probabil va încheia în pierdere şi anul 2026, însă pachetul de măsuri adoptat va asigura revenirea pe profit începând cu 2027", se menţionează în document.

Conducerea companiei declară că Chimcomplex este pregătită să depăşească criza actuală, chiar şi în cazul în care piaţa energiei va continua să fie volatilă şi scumpă.

„Compania asigură toţi creditorii garantaţi că este solvabilă şi dispune de resurse suficiente pentru a-şi susţine activitatea în următorii trei ani, având azi disponibil în conturi 122 de milioane de lei cash şi linii de credit intragrup de încă 250 milioane de lei dacă va fi nevoie", se precizează în comunicat.

De asemenea, conducerea societăţii mai anunţă că în contextul creşterii preţurilor, a fost semnat un acord cu sindicatele prin care salariaţii vor fi susţinuţi în această etapă de restructurare a companiei. "Fiecărui salariat îi revin în jur de 10.000 de lei, care vor fi plătiţi în rate. Totodată, planul de restructurare nu are în vedere şi nu va duce la disponibilizarea salariaţilor actuali, ci la angajarea a încă 550 de salariaţi noi în noile domenii de activitate lansate de companie", se menţionează în document.

Reprezentanţii societăţii precizează că deschiderea acestei proceduri demonstrează că "utilizarea din timp a mecanismelor legale de restructurare nu reprezintă un semn de slăbiciune, ci o decizie de management prudentă, menită să protejeze valoarea economică a companiei şi să creeze premisele unei dezvoltări sustenabile pe termen lung".

În perioada următoare, compania va colabora îndeaproape cu creditorii, instituţiile financiare şi autorităţile competente pentru aprobarea şi implementarea planului său de concordat, obiectivul său fiind revenirea la profitabilitate, consolidarea poziţiei Chimcomplex în piaţă şi păstrarea rolului său strategic în industria chimică din România, după cum susţin oficialii societăţii.

În primele nouă luni din 2026, Chimcomplex a raportat o cifră de afaceri de 812,5 milioane de lei, cu 4,1% mai mică faţă de perioada similară din 2025, în timp ce pierderea netă a urcat la 147,85 milioane de lei, de la 87,81 milioane de lei, în perioada similară din 2025.

În 2025, cifra de afaceri a Chimcomplex S.A. Borzeşti a fost de 1,063 miliarde lei, în scădere cu 28,91% faţă de 2024, fiind raportată o pierdere netă de peste 200 milioane lei, pe fondul creşterii preţurilor la gaze naturale şi energie.