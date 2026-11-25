O vilă cu piscină interioară și ascensoare, trei apartamente în Voluntari, șase locuri de parcare, o limuzină Rolls-Royce Ghost, un teren agricol și mărcile comerciale ROSAL formează un patrimoniu de circa 5 milioane EUR, pentru care au fost programate licitații în cursul anului 2026. Honorius Prigoană, fiul cel mare al fondatorului ROSAL, a inițiat cel puțin patru executări silite pentru recuperarea unor sume care, cu tot cu cheltuielile de executare documentate, însumează echivalentul a aproape 4 milioane EUR, potrivit documentelor consultate de StartupCafe.ro.

Fiul omului de afaceri invocă patru contracte de împrumut încheiate cu tatăl său, două dintre acestea fiind datate în ultimele luni de viață ale fondatorului ROSAL.

Totodată, documentația cadastrală disponibilă cuprinde o înscriere privind instituirea unui sechestru asigurător de aproximativ 4,4 milioane EUR asupra vilei lui Silviu Prigoană, în timpul vieții acestuia, în favoarea chiar a fostei sale companii de salubritate.

Apartamente de 1,35 milioane EUR în Voluntari

StartupCafe.ro a scris recent despre scoaterea la licitație a trei mărci comerciale ROSAL, pentru care executorul judecătoresc stabilise un preț de pornire de aproape 190.000 EUR.

Acestea reprezintă însă doar o mică parte din patrimoniul vizat de executările silite.

Presa a relatat anterior și despre proprietățile imobiliare scoase la licitație la cererea fiului cel mare al omului de afaceri.

Potrivit documentelor publicate de societatea de executori judecătorești Dobra & Căliman, consultate de StartupCafe.ro, cele trei apartamente din Voluntari, împreună cu cele șase locuri de parcare aferente, au fost evaluate la 1,35 milioane EUR.

Apartamentele au suprafețe cuprinse între aproximativ 140 și 150 de metri pătrați fiecare. Pentru licitațiile programate în septembrie 2026, prețul cumulat de pornire fusese redus la aproximativ un milion EUR.

Vila cu piscină și limuzina Rolls-Royce

Cel mai valoros activ identificat în documentele executorului este vila lui Silviu Prigoană din strada Labirint, din București, evaluată la peste 3,4 milioane EUR.

Construită în 1924 și renovată ulterior, proprietatea dispune de o piscină interioară și ascensoare, potrivit raportului de evaluare care însoțește documentația executorului judecătoresc.

După mai multe termene de licitație stabilite în cursul anului, prețul de pornire fusese redus la aproximativ 2,6 milioane EUR.

Printre activele scoase la licitație se mai numără o limuzină Rolls-Royce Ghost, fabricată în 2010, pentru care executorul a publicat un preț de aproximativ 13.000 EUR, și un teren agricol de peste 2.000 de metri pătrați, în județul Giurgiu.

Împreună cu mărcile comerciale ROSAL, valoarea cumulată a activelor identificate de StartupCafe.ro se ridică la aproximativ 5 milioane EUR, potrivit evaluărilor inițiale și prețurilor publicate disponibile.

Rezultatele licitațiilor și stadiul actual al valorificării acestor active nu au putut fi confirmate din informațiile publice disponibile la momentul redactării articolului.

Patru împrumuturi între tată și fiu

Honorius Prigoană a inițiat demersurile de executare silită invocând patru contracte de împrumut încheiate cu tatăl său în perioada 2012-2024, potrivit documentelor consultate.

În baza celui mai vechi dintre acestea, în documentația cadastrală a vilei din București figurează o înscriere privind urmărirea silită pentru echivalentul a circa 2 milioane EUR.

Un alt contract, autentificat notarial în 2022, privește un împrumut de aproximativ 120.000 EUR, menționat în document ca fiind acordat prin transfer bancar.

Alte două contracte datează din ultimele luni de viață ale fondatorului ROSAL.

Pentru cel atestat de avocat în aprilie 2024, în documentele cadastrale consultate de StartupCafe.ro figurează o urmărire silită pentru suma de un milion EUR, la care se adaugă cheltuielile de executare.

Un alt împrumut, de aproximativ 800.000 EUR, figurează într-un contract datat 23 august 2024, cu mai puțin de trei luni înaintea decesului omului de afaceri.

În total, sumele identificate în documentele aferente celor patru executări silite însumează echivalentul a aproape 4 milioane EUR. Calculul include și cheltuielile de executare evidențiate în documente și nu reprezintă un sold actualizat al creanțelor.

Contractul datat cu 81 de zile înaintea decesului

Presa a relatat încă din toamna anului trecut despre plângerea penală formulată de Adriana Bahmuțeanu, fosta soție a omului de afaceri, în legătură cu unul dintre contractele de împrumut invocate de Honorius Prigoană.

Este vorba despre contractul de 4 milioane de lei, datat cu 81 de zile înaintea decesului lui Silviu Prigoană, survenit la 12 noiembrie 2024.

În septembrie 2026, Honorius Prigoană a obținut o hotărâre definitivă favorabilă într-un litigiu în care fusese invocată această plângere penală.

Potrivit deciziei Tribunalului Ilfov, consultate de StartupCafe.ro, plângerea fusese înregistrată în octombrie 2025 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

„Prin această plângere sunt reclamate pretinsa contrafacere a semnăturii defunctului, împrejurările atestării înscrisului și lipsa remiterii efective a sumei indicate în cuprinsul său”, se arată în motivarea instanței.

Invocarea plângerii penale determinase suspendarea judecării unui litigiu privind validarea unei popriri asupra conturilor lui Silviu Prigoană, deschise la Libra Internet Bank.

Honorius Prigoană a contestat suspendarea, arătând că respectiva poprire fusese înființată în baza unui alt contract de împrumut, cel autentificat notarial în 2022.

Tribunalul Ilfov i-a dat dreptate și a dispus definitiv continuarea judecății.

Totodată, judecătorii au constatat că la dosar fusese depusă dovada înregistrării plângerii penale, dar nu și un document care să confirme începerea urmăririi penale.

Instanța nu s-a pronunțat asupra autenticității contractului de 4 milioane de lei.

ANAF a contestat executările silite

Printre cei care au formulat contestații în instanță împotriva executărilor silite inițiate de Honorius Prigoană se numără și Administrația Sectorului 3 a Finanțelor Publice.

Presa a scris în luna august despre un litigiu cu administrația fiscală, în care este disputată inclusiv o sumă de aproape 100.000 EUR, reprezentând TVA de restituit.

StartupCafe.ro a identificat cel puțin trei dosare în care administrația fiscală a formulat contestații la executările silite inițiate de fiul omului de afaceri.

Sechestru de 4,4 milioane EUR în favoarea fostei ROSAL

Potrivit documentației cadastrale disponibile la momentul redactării articolului, în martie 2024 fusese înscris asupra vilei lui Silviu Prigoană un sechestru asigurător pentru echivalentul a aproximativ 4,4 milioane EUR, în favoarea United Waste Solutions SRL, fosta ROSAL GRUP.

O lună mai târziu, au avut loc modificări importante în structura acționariatului companiei de salubritate.

Presa a relatat anterior că, la 16 aprilie 2024, Honorius Prigoană i-a cedat lui Jean Niculescu o participație de 40% din companie, tranzacția prevăzând și renunțarea societății la litigii cu familia Prigoană.

La 23 aprilie 2024 a fost atestat contractul de împrumut invocat ulterior de Honorius Prigoană în demersurile de executare silită pentru recuperarea sumei de un milion EUR.

Cine controlează astăzi fosta ROSAL

Compania de salubritate fondată de Silviu Prigoană funcționează în prezent sub denumirea BIN GO SOLUTIONS și este administrată de Bogdan Niculescu, aflat la conducerea societății încă din 2011.

Presa i-a indicat pe frații Jean și Bogdan Niculescu drept persoanele care exercită controlul asupra fostei companii a lui Prigoană.

Potrivit datelor societare disponibile în noiembrie 2026, 80% din capitalul companiei figurează în proprietatea fiduciară a lui Dan Gabriel Găman și a cabinetului de avocat Cătălin Adrian Manciu.

Restul de 20% sunt deținute de Imperial Master Invest SRL, societate a oamenilor de afaceri Călin Ioan Mihalache și Cristian Mihalache.

Cu afaceri de aproximativ 95 milioane EUR în 2025, fosta companie a lui Silviu Prigoană face obiectul unei noi cereri de deschidere a insolvenței, formulate de ECO SUD, un alt jucător important din industria gestionării deșeurilor.

Cererea se află pe rolul Tribunalului București, următorul termen de judecată fiind stabilit pentru ianuarie 2027.