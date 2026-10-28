„Până în acest moment, nu avem indicii că datele utilizatorilor au fost accesate sau extrase”. Atac cibernetic la Cărturești

Lanțul românesc de librării Cărturești transmite că se confruntă cu un „incident de securitate informatică” și că site-ul, alături de alte câteva servicii, sunt momentan indisponibile.

Compania a informat clienții săi, într-un e-mail, că în data de 22 octombrie a fost semnalat un incident informatic, iar echipa tehnică a luat imediat măsuri de protecție, inclusiv notificarea autorităților competente cu privire la incident și colaborarea cu specialiști externi în securitate cibernetică pentru analiză și remediere.

În procesul de investigare a incidentului, unele servicii, printre care și site-ul carturesti.ro, au fost suspendate temporar.

Momentan, Cărturești spune că nu ar avea indicii care să arate că datele utilizatorilor au fost accesate sau extrase, iar incidentul este încă în curs de investigare și compania va reveni cu actualizări pe măsură ce obține mai multe detalii.

Recomandările Cărturești în urma atacului cibernetic

Firma care deține lanțul de librării recomandă utilizatorilor să fie atenți la mesajele care par să vină din partea Cărturești, a firmelor de curierat, a băncilor sau a altor instituții și care solicită furnizarea de parole, coduri de autentificare, date de card sau efectuarea unor plăți. „Nu deschideți linkuri sau atașamente din surse suspecte.”

În același timp, utilizatorii sunt sfătuiți să-și schimbe parola conturilor care pot avea aceeași parolă ca cea de pe Cărturești, iar dacă aceștia primesc mesaje suspecte, să redirecționeze mesajele către ecomenzi@carturesti.ro, pentru a putea avertiza rapid întreaga comunitate.

Cărturești menționează că site-ul este indisponibil, librăriile sunt deschise, dar utilizarea programului de fidelitate și a voucherelor nu este disponibilă. Voucherele cadou rămân valabile și se prelungesc automat până la finalul lunii decembrie.