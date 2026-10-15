Orange vinde Palatul Telefoanelor din București

Francezii de la Orange scot la vânzare celebrul Palat al Telefoanelor, monument istoric din centrul Bucureștiului, potrivit Profit.ro.

Clădirea are o suprafață de 11.764 mp și un teren de 2.252 mp și se vinde cu 25,8 milioane EUR, conform sursei citate.

Orange a redeschis acum 2 ani Palatul Telefoanelor, cu scopul de a reuni echipele sale din Capitală în două clădiri alăturate: Tandem, sediul central, aflat pe strada Matei Millo nr.5, și Palatul Telefoanelor, clădire construită în anii `30 pentru specialiștii din telecomunicații.

Cele două clădiri erau în portofoliul Telekom. Orange a finalizat în 2024 fuziunea între Orange Romania S.A. și Orange Romania Communications S.A, fostul Telekom Romania Communications.

Palatul Telefoanelor fost construit între anii 1929 și 1934 într-un stil specific zgârie-norilor din SUA, după planul arhitecților americani Louis Weeks și Walter Froz. Până în 1956 a fost cea mai înaltă clădire din București. Construcția a înregistrat și o premieră, fiind prima clădire înaltă cu schelet metalic din România.

Clădirea a fost afectată de multe evenimente ca, de exemplu, bombardamentul aliaților din 1944 sau cutremurele din 1940, 1977, 1986 și 1990, iar de aceea, în anul 1995, s-a început o consolidare a structurii sale, care a durat 10 ani de zile.

În septembrie 2014, compania Telekom a scos la licitație Palatul Telefoanelor și alte două proprietăți pentru 21,6 milioane EUR, dar clădirea nu a fost vândută.