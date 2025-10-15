Oradea: Grupul german STIHL a deschis o fabrică de echipamente pe baterii, cu o investiție de 125 milioane EUR

Producătorul german de echipamente folosite în construcții, grădinărit și agricultură STIHL a inaugurat prima fabrică dedicată exclusiv producției de echipamente pe acumulatori, la Oradea, conform unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Grupul STIHL spune că a investit în noua unitate 125 milioane EUR. Investiția reprezintă un moment important în procesul de transformare al companiei către tehnologia pe baterii și consolidează prezența industrială în Europa.

Construcția a început anul trecut, în luna martie, și a fost finalizată în mai puțin de 18 luni. Fabrica își va crește treptat capacitatea de producție, urmând să atingă un volum anual de 1 milion de pachete de baterii până în 2026. Până în 2028, producția este estimată să ajungă la 1,8 milioane de pachete de baterii și 1,7 milioane de echipamente pe acumulatori.

Inițial, fabrica va produce suflante pe acumulatori și pachete de baterii AP din gama profesională STIHL. În timp, portofoliul se va extinde pentru a include și alte echipamente pe acumulatori, precum motocoase, drujbe și alte unelte.

Noua unitate dispune de 47.000 metri pătrați de spațiu operațional, pe un teren cu o suprafață totală de 147.000 de metri pătrați. Fabrica este dotată cu linii de producție flexibile, multi-produs, și cu un nivel ridicat de automatizare, integrând principii ale Industriei 4.0, care asigură trasabilitate digitală, procese optimizate și o eficiență operațională remarcabilă.

Tehnologia pe baterii a devenit un factor esențial de creștere pentru companie. În prezent, mai mult de unul din patru produse STIHL vândute la nivel global este alimentat de acumulatori. Compania își propune să crească această pondere la aproximativ 35% până în 2027 și la circa 80% până în 2035.

„Noua fabrică din Oradea extinde rețeaua noastră globală și consolidează poziția STIHL pe segmentul echipamentelor pe acumulatori aflat în plină expansiune. Este o investiție esențială, care va asigura competitivitatea noastră pe termen lung în Europa și va sprijini clienții prin produse de înaltă performanță, dezvoltate și construite pentru profesioniști și utilizatori exigenți din întreaga lume”, a declarat Dr. Nikolas Stihl, Președintele Consiliului Consultativ și al Consiliului de Supraveghere.

„Noua fabrică din Oradea reflectă atât excelența tehnologică, cât și colaborarea locală solidă. Ne simțim cu adevărat ca acasă aici și suntem impresionați de profesionalismul și angajamentul oamenilor din această regiune. Este clar că alegerea Oradiei a fost decizia potrivită pentru viitorul STIHL”, a declarat Dr. Robert Feulner, Director General al companiei nou-înființate ANDREAS STIHL Power Tools S.R.L.

În prezent, fabrica are aproximativ 135 de angajați, iar până în 2028 se estimează că numărul acestora va ajunge la circa 700. Compania germană vrea să devină unul dintre cei mai atractivi angajatori din regiune, oferind oportunități de carieră pe termen lung, condiții moderne de lucru și o cultură organizațională apreciată de aproape 20.000 de angajați la nivel global.

Noua fabrică a fost certificată de Consiliul German pentru Construcții Sustenabile (DGNB) cu standardul Gold, recunoaștere a eficienței energetice a construcției și a utilizării sistemelor bazate pe energie regenerabilă. Combinația dintre sistemul fotovoltaic și cel geotermal contribuie semnificativ la reducerea consumului de combustibili fosili. În timpul zilei și în condiții meteorologice favorabile, fabrica poate genera energie regenerabilă suficientă pentru a acoperi integral necesarul propriu de electricitate, susține grupul german.

De asemenea, au fost avute în vedere și obiectivele de protejare a biodiversității: fabrica include acoperișuri verzi, peste 250 de arbori plantați și păstrarea unei zone împădurite existente în perimetrul amplasamentului.

Grupul STIHL are o istorie de aproape 100 de ani și este lider global pe piața de profil, dar și din punct de vedere tehnologic, fiind activ/prezent la nivel internațional în domeniul dezvoltării, producției și distribuției de echipamente pe baterie, electrice și pe benzină pentru silvicultură, agricultură, peisagistică, construcții și grădinărit. Portofoliul este completat de soluții și servicii digitale.

Produsele sunt comercializate în principal prin rețeaua de distribuitori autorizați, care oferă și servicii post-vânzare, precum și prin magazinele online proprii STIHL, care vor fi extinse internațional în anii următori.

În România, STIHL România este responsabilă de vânzarea produselor și de coordonarea rețelei naționale de distribuitori autorizați, în timp ce ANDREAS STIHL Power Tools S.R.L. operează unitatea de producție din Oradea, inaugurată în 2025 și dedicată segmentului de produse pe baterie.