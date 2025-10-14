Finanțare pan-europeană pentru un lanț românesc de clinici dentare. Caută medici-antreprenori pentru afaceri în parteneriat

Un lanț românesc de clinici stomatologice, lansat în 2018 ca afacere de familie, se extinde puternic în România, iar acum anunță că a obținut o finanțare pan-europeană semnificativă și caută medici-antreprenori, să lanseze business-uri în parteneriat.

Dental Elite a anunțat că a obținut „una dintre cele mai semnificative investiții pentru piața de stomatologie din România”, din partea fondului european Accession Capital Partners Credit, parte din ACP Group, potrivit unui comunicat transmis marți comunității antreprenoriate StartupCafe.

Astfel, lanțul de clinici stomatologice, lansat în 2018, la Brașov, de Bogdan Ciucu și Alexandru Ciucu, își va putea finanța dezvoltarea și extinderea afacerii la nivel național.

Părțile nu au dezvăluit suma tranzacției.

„Suntem bucuroși să anunțăm că am ridicat una dintre cele mai mare investiții de tip growth capital din domeniul stomatologic din România de până acum, cu sprijinul unor parteneri experimentați și respectați precum ACP. Deși contextul macroeconomic curent nu este cel mai prietenos, ACP Credit este cel mai potrivit partener pentru noi în această nouă etapă – de creștere sustenabilă –, iar experiența lor în domeniul sănătății este un atu important” - a declarat Bogdan Ciucu, unul dintre fondatorii Dental Elite.

ACP Credit este un fond de creditare directă axat pe regiunea Europei Centrale și de Est (CEE). ACP Credit este condus de Mariusz Grendowicz și Ciprian Nicolae. Grupul ACP, cunoscut anterior sub numele de Mezzanine Management, este un grup financiar care își desfășoară activitatea în Europa Centrală și de Est, prin birourile sale din București, Budapesta, Praga, Viena și Varșovia.

În 2024, Grupul ACP a finalizat campania de strângere de capital pentru noul său fond de investiții, AMC V, care a primit inclusiv bani din partea Fondului European de Investiții (FEI) prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României. Cu o valoare totală de 336 milioane EUR, fondul AMC V își propune să investească 50% din capital în companii din Polonia, 20% în România, 20% în Croația și 10% în Serbia.

Dental Elite „caută medici cărora să le devină parteneri în creșterea propriului business”

Dental Elite a pornit de la o clinică stomatologică cu 4 scaune deschisă în 2018 la Brașov, iar astăzi a ajuns la 28 de scaune, în urma unei investiții totale cumulate de peste 4 milioane de euro în cele 5 clinici multidisciplinare lansate deja în Brașov și București.

În prezent, cele 5 clinici se bazează pe o echipă de peste 110 de profesioniști, dintre care 42 medici dentiști.

Cea mai recent inaugurată clinică Dental Elite este cea din AFI Park București, deschisă la finalul anului 2024, alături de un centru de radiologie, în urma unei investiții totale de peste 500.000 de euro, dintre care 400.000 investiți în tehnologii și aparatură de ultimă generație.

Investiția din partea ACP Credit va sprijini grupul Dental Elite să accelereze creșterea la peste 20 de clinici la nivel național, în următorii 5 ani. De altfel, grupul se pregătește pentru deschiderea a 3 noi clinici în Voluntari, Ploiești și Buzău în trimestrul 1 din 2026, ce vor aduce capacitatea totală la peste 40 de scaune.

De asemenea, grupul românesc se concentrează pe investiții în „digitalizare, echipamente ultra-moderne și spații prietenoase”.

În plus, Dental Elite are în vedere și parteneriate cu medici stomatologi antreprenori, care au deja o echipă medicală puternică si stabilă, dar care au nevoie de suport pentru a scala întreaga lor afacere (de la management și până la marketing și PR).

Dental Elite „caută medici cărora să le devină parteneri în creșterea propriului business, care au în prim plan standarde înalte de calitate a serviciilor stomatologice și își doresc o creștere sustenabilă, dar nu se regăsesc în structuri corporate”, pottrivit companiei.

Astfel, grupul Dental Elite țintește afaceri de peste 20 de milioane de euro în următorii 5 ani.