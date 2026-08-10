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Meta (Facebook) lansează un model de inteligență artificială open-source

Logoul Meta AI
Sursă: © Rokas Tenys | Dreamstime.com
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Meta Superintelligence Labs, divizia dedicată inteligenței artificiale din compania deținută de Mark Zuckerberg, lansează modelul AI open-source Muse Glimmer, care poate funcționa local, pe calculatoare obișnuite.

Compania spune că Glimmer este „suficient de mic” pentru a putea rula pe un Mac sau PC cu o singură placă video, permițând cazuri de utilizare care variază de la agenți locali și operarea de funcții, la codare locală și evaluare de tip „LLM ca judecător”.

Acesta are 30 miliarde parametri și oferă „performanțe solide” comparativ cu alte modele de mici dimensiuni, promite gigantul din spatele Facebook, Instagram și WhatsApp.

Noul model AI este disponibil în mod gratuit pe platforma Hugging Face, împreună cu documentație pentru dezvoltatori.

Primul model marca Meta Superintelligence Labs, Muse Spark, a fost lansat în luna aprilie a acestui an. Divizia a fost înființată anul trecut după achiziția startup-ului Scale AI și punerea fondatorului Alexandr Wang în fruntea laboratorului nou.

Între timp, compania americană a mai lansat Muse Image, pentru generarea de imagini, și Muse Code, pentru programare.

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