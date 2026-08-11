YouTube mărește cerințele de monetizare pentru creatorii noi de pe platformă

Platforma YouTube, deținută de Google, a anunțat că noii creatori trebuie să atingă praguri mai mari pentru a putea începe să câștige bani din reclame și abonamente, potrivit TechCrunch.

Noii YouTuberi vor avea nevoie de cel puțin 8.000 ore de vizionare strânse într-un an sau 20 milioane vizualizări Shorts în ultimele 90 de zile, comparativ cu pragurile actuale, de 4.000 ore de vizionare în ultimul an sau 10 milioane vizualizări Shorts.

Schimbarea va afecta creatorii noi începând cu 1 februarie 2027, iar compania spune că actualizarea nu va afecta creatorii deja implicați în Programul de Parteneriat YouTube.

În plus, YouTube a anunțat că creatorii vor trebui să mențină 10 milioane vizualizări Shorts pe o perioadă de 90 de zile pentru a câștiga bani prin Shorts Creators Pool.

Canalele vor rămâne în program și vor continua să câștige din conținutul de lungă durată, iar veniturile pentru Shorts vor reveni odată ce vor depăși din nou 10 milioane de vizualizări.

Platforma argumentează că schimbările vin pentru a „ține pasul cu creșterea YouTube, care acum înregistrează peste 200 de miliarde de vizualizări zilnice Shorts și peste un miliard de ore de vizionare la TV” zilnic.

Odată cu anunțul, platforma a spus că va extinde abonamentul YouTube Premium Lite, mai accesibil, în toate țările în care Premium este deja disponibil. Abonamentul Premium Lite, testat în câteva țări, promitea „un număr redus” de reclame. Această versiune este diferită de cea din 2021 și eliminată după câțiva ani, care bloca toate reclamele, dar abonamentul nou permite și descărcarea pentru vizionarea offline sau ascultarea cu ecranul închis pe mobil.

Creatorii primesc o parte din veniturile din abonamente în funcție de timpul de vizionare și vizualizările membrilor, 55% mergând către creatorii de videoclipuri de lungă durată și 45% către creatorii de Shorts.