OpenAI lansează ChatGPT Images 2.0, o nouă versiune a modelului AI de generare de imagini

OpenAI a prezentat ChatGPT Images 2.0, a doua versiune majoră a modelului de inteligență artificială al companiei ce poate fi folosit pentru a genera imagini, potrivit News.ro.

ChatGPT Images 2.0 vine cu câteva trucuri noi şi îmbunătăţiri care vizează punctele slabe ale versiunii anterioare.

În primul rând, acum pot fi generate imagini multiple, cu diverse aspecte, iar rezoluţia acestora poate ajunge la 2K.

În al doilea rând, în funcţie de comandă, ChatGPT Images 2.0 poate realiza căutări online pentru a folosi cele mai recente informaţii în generarea imaginilor.

Conform producătorului, cu noua versiune pot fi create „reviste întregi”.

La fel ca la ChatGPT, vor exista două versiuni: Instant şi Thinking. Prima va produce rezultate mai repede, iar a doua ar trebui să producă rezultate mai bune.

ChatGPT Images 2.0 este disponibil la nivel global pentru toţi utilizatorii, cu o versiune mai performantă pusă la dispoziţia abonaţilor.