OpenAI anunță GPT-5.5 Instant

OpenAI anunţă modelul de inteligență artificială GPT-5.5 Instant, care va fi folosit în mod implicit de ChatGPT şi care promite „îmbunătăţiri semnificative în ceea ce priveşte factualitatea pe toate planurile”, scrie, miercuri, News.ro.

Primul lucru pe care producătorul ţine să-l evidenţieze legat de noul model lingvistic este numărul mai mic de halucinaţii, adică de cazuri în care ChatGPT va inventa informaţii.

Conform companiei, GPT-5.5 Instant produce cu 52,5% mai puţine halucinaţii decât GPT-5.3 Instant în domenii importante precum, medicina, finanţele şi legea.

OpenAI spune şi că GPT-5.5 Instant „reduce afirmaţiile inexacte cu 37,3% în conversaţii deosebit de dificile, pe care utilizatorii le-au semnalat pentru erorile factuale”.

Dincolo de promisiunile privind acurateţe informaţiilor, producătorul promite că noul model este superior la toate sarcinile de zi cu zi (analizarea imaginilor, căutarea online a informaţiilor etc.), comparat cu versiunea anterioară.

GPT-5.5 Instant ar trebui să fie mai eficient şi când vine vorba de extragerea informaţiilor din conversaţiile anterioare şi din alte surse, precum Gmail, pentru personalizarea răspunsurilor.

Noul model va fi disponibil tuturor utilizatorilor în perioada următoare şi va fi folosit în mod implicit de ChatGPT. Vechea versiune, GPT-5.3 Instant, va rămâne opţional vreme de trei luni, după care va fi retrasă.