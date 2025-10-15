ONG-urile românești pot atrage granturi de la Lidl pentru proiecte de educație, în mediul rural și în orașele mici. Buget total de 1,24 milioane lei

ONG-urile românești pot primi finanțare și sprijin pentru a implementa proiecte de educație, în comunitățile rurale și mic urbane, printr-un program al Federației Fundațiile Comunitare din România (FFCR), cu sprijinul Lidl România.

„Fondul pentru un viitor mai bun în comunități” ajunge, anul acesta, la a 7-a ediție și aduce în premieră finanțări dedicate cu prioritate proiectelor educaționale din mediile rurale și mic urbane (orașe cu mai puțin de 50.000 locuitori).

Până la finalul lunii octombrie 2025, ONG-urile care activează în județele Arad, Brașov (în regiunea Țara Făgărașului), Buzău, Caraș-Severin (în regiunea Banatul Montan - Ținutul Minelor) sau Sibiu pot aplica pentru granturi nerambursabile pentru a dezvolta proiecte de educație care încurajează colaborarea și implicarea civică, și care nu doar rezolvă provocări curente, ci construiesc resurse și infrastructură socială sau comunitară pentru a genera oportunități pe termen lung.

Valoarea totală a granturilor oferite de Lidl România în cele cinci comunități este de 1.240.000 de lei.

În cele cinci regiuni, fundațiile vor acorda prin concurs finanțări în valoare de până la 248.500 de lei și vor oferi mentorat pentru cele mai bune soluții locale în domeniul educației.

Prin celelalte 6 ediții, programul a finanțat 178 proiecte în 28 de orașe din țară cu peste 7 milioane lei. Până acum, finanțările mergeau în principal către proiecte din mediul urban.

„Am văzut cum puterea comunității are impact, proiecte concrete care ne confirmă că investițiile în educație produc încredere, siguranță și dau speranță – fie că vorbim de visuri mari, fie de cele mici. Sutele de povești cu rezultate din cadrul Fondului pentru un viitor mai bun ne arată clar că merită să investim încă 1.24 milioane de lei în educație, deoarece aceasta este piatra de temelie a unui viitor durabil”, a declarat Maria Mihai, Head of Corporate Affairs Lidl România.

„Odată cu ediția a VII-a, facem un pas important: ne îndreptăm spre comunități mai puțin deservite, din mediul rural și mic urban, unde nevoile sunt mari și resursele limitate. Prin fundațiile comunitare și prin parteneriatul cu Lidl, reușim să direcționăm sprijinul acolo unde contează cel mai mult, pentru a crea oportunități durabile și a construi împreună un viitor mai bun”, a declarat Laura Popeea, Director Executiv al Federației Fundațiile Comunitare din România.

Programul este coordonat la nivel național de Federația Fundațiile Comunitare din România, prin fundațiile comunitare din rețea. Astfel, în județul Arad coordonarea locală este realizată prin Fundația Comunitară Timișoara, în Țara Făgărașului - județul Brașov prin Fundația Comunitară Țara Făgărașului, în județul Buzău prin Fundația Comunitară Buzău, în zona Banatul Montan - Ținutul Minelor din județul Caraș-Severin prin Fundația Comunitară Banatul Montan, iar în județul Sibiu prin Fundația Comunitară Sibiu.

Tipurile de proiecte vizate în noua ediție

Direcțiile de intervenție pe care trebuie să le aibă în vedere aplicanții din fiecare oraș au fost stabilite participativ, în urma unor procese de consultare și cartare a nevoilor comunității derulate de fundațiile comunitare în plan local. Respectând specificul local al provocărilor și oportunităților identificate, fundațiile comunitare au stabilit următoarele direcții locale de finanțare:

În regiunea Banatul Montan - Ținutul Minelor din județul Caraș-Severin , Fundația Comunitară Banatul Montan sprijină proiecte educaționale inovative și transferabile, care promovează accesul egal la educație, dezvoltă competențe digitale, civice și sociale, stimulează creativitatea și voluntariatul, valorifică patrimoniul local și consolidează identitatea comunitară ;

, Fundația Comunitară Banatul Montan sprijină proiecte educaționale inovative și transferabile, care promovează ; În județul Buzău , Fundația Comunitară Buzău caută inițiative care să desfășoare cel puțin 50% din activități în mediul rural și urban mic și care contribuie la dezvoltarea socio-emoțională a copiilor și tinerilor, previn abandonul școlar, promovează educația ecologică și civică, cresc competențele digitale și de gândire critică, respectiv sprijină orientarea financiară și vocațională;

, Fundația Comunitară Buzău caută inițiative care să desfășoare și care contribuie la dezvoltarea socio-emoțională a copiilor și tinerilor, previn abandonul școlar, promovează educația ecologică și civică, cresc competențele digitale și de gândire critică, respectiv sprijină orientarea financiară și vocațională; În județul Arad , Fundația Comunitară Timișoara susține proiecte care dezvoltă abilități soft (gândire critică, public speaking), consiliere în carieră, inteligență emoțională și empatie , precum și inițiative de educație non-formală , sănătate, voluntariat și schimburi intergeneraționale, toate cu rol în revitalizarea comunităților;

, Fundația Comunitară Timișoara susține , precum și inițiative de , sănătate, voluntariat și schimburi intergeneraționale, toate cu rol în revitalizarea comunităților; În județul Sibiu , Fundația Comunitară Sibiu finanțează inițiative care creează infrastructură educațională și contexte de învățare pe termen lung – huburi, laboratoare, spații verzi –, cu focus pe dezvoltarea gândirii critice, competențelor digitale și media (inclusiv AI), educației civice, financiare și pentru sănătate mintală, dar și prin proiecte culturale și artistice accesibile comunității;

, Fundația Comunitară Sibiu finanțează inițiative care creează –, cu focus pe dezvoltarea gândirii critice, competențelor digitale și media (inclusiv AI), educației civice, financiare și pentru sănătate mintală, dar și prin proiecte culturale și artistice accesibile comunității; În regiunea Țara Făgărașului din județul Brașov, Fundația Comunitară Țara Făgărașului încurajează proiecte care folosesc educația ca instrument de schimbare, dezvoltând huburi de învățare și ateliere practice, valorificând patrimoniul cultural și natural, promovând educația civică și voluntariatul, precum și inițiative legate de sănătate, sport, agricultură sustenabilă și turism responsabil;

Calendarul și etapele programului sunt distincte de la o regiune la alta.Informații specifice în legătură cu procesul de aplicare pentru județele Arad, Brașov (Țara Făgărașului), Buzău, Caraș-Severin (Banatul Montan - Ținutul Minelor) și Sibiu pot fi consultate în ghidurile de finanțare disponibile AICI.