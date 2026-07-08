ONG-urile românești se pot înscrie pentru a primi donații printr-o aplicație bancară

ONG-urile din România sunt invitate să aplice pentru unul dintre cele 20 de locuri disponibile în platforma de donații din aplicația Home'Bank a ING, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Banca ansează o nouă rundă de selecție pentru organizațiile neguvernamentale care doresc să facă parte din platforma prin care clienții pot susține prin donații proiecte cu impact în comunitate.

În cei trei ani de când ING a implementat platforma, au fost mobilizate aproximativ 700.000 EUR pentru cauze sociale, iar în ultimele două ediții, aproximativ 110 ONG-uri s-au înscris în procesul de selecție pentru program.

Organizațiile eligibile se pot înscrie în competiție în perioada 9–30 iulie 2026, urmând ca organizațiile selectate să desfășoare campanii de strângere de fonduri în aplicație în intervalul decembrie 2026 – decembrie 2027.

Programul urmărește să contribuie la creșterea rezilienței și sustenabilității financiare a organizațiilor neguvernamentale pentru care donațiile individuale reprezintă o sursă importantă de finanțare și să faciliteze digitalizarea procesului de strângere de fonduri.

În cadrul ediției 2026–2027, ING Bank invită să aplice organizațiile care activează în domeniile educație, sănătate, mediu, situații de urgență sau care derulează programe dedicate grupurilor vulnerabile.

Programul acordă o atenție specială organizațiilor mici, cu bugete anuale sub 500.000 EUR, pentru care oportunitățile de atragere a donațiilor sunt limitate sau aflate într-un stadiu incipient. Totodată, selecția va include și organizații cu dimensiuni mai mari, astfel încât fiecare domeniu eligibil să fie reprezentat în platformă.

Cine poate aplica

Pot participa organizațiile neguvernamentale care:

activează în unul dintre domeniile eligibile;

au minimum doi ani de activitate;

de activitate; au implementat cel puțin două proiecte cu rezultate demonstrate ;

; pot demonstra transparență financiară ;

; au colaborări relevante în domeniul în care activează;

în domeniul în care activează; se bucură de o bună reputație și sunt aliniate principiilor de incluziune și respect promovate de ING.

De asemenea, organizațiile vor putea înscrie proiecte aflate deja în implementare, cu o vechime de minimum un an și cu impact demonstrabil asupra beneficiarilor și comunităților cărora li se adresează.

Cum se desfășoară selecția

Procesul de selecție va avea loc în mai multe etape:

9–30 iulie 2026 – înscrierea organizațiilor;

– înscrierea organizațiilor; 31 iulie–7 august 2026 – evaluarea și selecția semifinaliștilor;

– evaluarea și selecția semifinaliștilor; 12–21 august 2026 – votul angajaților ING pentru selectarea finaliștilor;

– votul angajaților ING pentru selectarea finaliștilor; 25 august 2026 – anunțarea organizațiilor selectate;

– anunțarea organizațiilor selectate; 26 august–30 noiembrie 2026 – etapă de verificare și onboarding;

– etapă de verificare și onboarding; decembrie 2026 – lansarea campaniilor în Home'Bank.

Organizațiile interesate pot completa formularul de înscriere disponibil pe site-ul ING și îl pot transmite la adresa sustainability@ing.ro până la data de 30 iulie 2026, ora 18:00. Proiectele vor fi evaluate pe baza impactului organizației, relevanței proiectului, potențialului de impact și sustenabilității acestuia.