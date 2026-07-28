Apple, dată în judecată pentru o aplicație falsă de portofel crypto

Apple a fost dată în judecată în SUA, unde este acuzată că a distribuit prin App Store o aplicaţie care a furat monedele digitale ale utilizatorilor, trei persoane pierzând, astfel, 1,8 milioane de dolari, potrivit News.ro.

În procesul intentat în California, cele trei persoane susţin că au fost păcălite să descarce din magazinul oficial de aplicaţii false portofele crypto, care i-au lăsat fără monedele depuse.

În centrul acuzaţiilor se află aplicaţia Sparrow Wallet, care s-a dat drept aplicaţia oficială a portofelului digital Sparrow Bitcoin, fiind acceptată şi distribuită prin App Store de Apple.

Cei trei au salvat în aplicaţie echivalentul unor sume în valoare de 875.000 dolari, 840.000 dolari, respectiv 120.000 dolari, pe care le-au pierdut.

Aceştia acuză Apple că i-a înşelat, pretinzând că App Store este un mediu sigur, în vreme ce a acceptat false portofele digitale, care le-au furat banii.

Apple foloseşte de mulţi ani în scopuri de marketing ideea siguranţei oferite de magazinul oficial de aplicaţii şi de întregul ecosistem pe care-l dezvoltă.

Compania aduce în discuţie siguranţa atât pentru a-şi justifica comisioanele, cât şi pentru a respinge reglementările privind deschiderea ecosistemului, precum cele adoptate în UE, spunând că sistemul va deveni mai nesigur dacă va fi forţată să permită acces şi terţilor în ecosistemul creat în jurul iPhone şi al celorlalte produse.

Cei trei vor să-şi recupereze pierderile de la Apple şi cer ca gigantul american să afişeze avertizări privind riscurile pe care le presupune instalarea aplicaţiilor din App Store.