Un investitor străin cumpără 30.000 mp de teren lângă București, de la Gigi Becali. Prețul de achiziție, după 1 an și 4 luni de negocieri

Nouă investiție străină în România: un om de afaceri britanic achiziționează 30.000 mp de teren în zona Pipera de lângă București, de la George „Gigi” Becali, finanțatorul echipei de fotbal FCSB, prețul tranzacției fiind de aproximativ 14,3 milioane de euro, potrivit unui comunicat transmis, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Investitorul britanic Ghai Sant Ram își extinde astfel portofoliul imobiliar din România prin noua achiziție strategică realizată prin compania Ghai Family Holding.

Informația vine de la CGA Home Consulting, companie specializată în consultanță, intermediere și vânzarea proiectelor rezidențiale, partaner al Ghai Family Holding.

Terenul achiziționat de la Becali se află în vecinătatea Pipera Plaza, orașul Voluntari. Cumpărătorul intenționează să dezvolte acolo un proiect rezidențial cu aproximativ 650 de apartamente, potrivit comunicatului.

Valoarea achiziției este de aproximativ 14,3 milioane de euro, iar terenul a fost cumpărat împreună cu autorizația pentru proiectul imobiliar.

Tranzacția a fost intermediată de CGA Home Consulting, prin Cătălin Apetri, CEO și fondator al companiei și director de dezvoltare pentru România al Ghai Family Holding și al investitorului Ghai Sant Ram.

„Zona Pipera, în care se află noul teren achiziționat, are o cerere rezidențială reală, susținută atât de polul de business din nordul Capitalei, cât și de accesul rapid la infrastructură, servicii, școli și centre comerciale. Potențialul pe termen lung al acestei zone stă la baza deciziei de a investi aici într-un nou proiect rezidențial cu 650 de apartamente”, declară Cătălin Apetri, CEO și fondator al CGA Home Consulting și director de dezvoltare pentru România al Ghai Family Holding.

Ghai Sant Ram are o experiență de peste două decenii în dezvoltări rezidențiale pe piețele din Marea Britanie și România. Investitorul britanic a mai realizat în România proiectele IVORY RESIDENCE și HORIZON CITY.

Vânzare reușită după 16 luni de discuții și negocieri

„Este o tranzacție importantă, încheiată după 16 luni de discuții și negocieri. Am ajuns la un acord corect pentru ambele părți datorită implicării și experienței lui Cătălin Apetri, cu care colaborez de foarte mulți ani. Este cea mai mare tranzacție pe care am realizat-o până acum împreună cu fondatorul CGA Home Consulting, iar investiția confirmă atât valoarea terenului din nordul Bucureștiului, cât și încrederea mea în profesionalismul său”, a spus omul de afaceri George Becali, vânzătorul terenului.

Directorul ansamblurilor imobiliare existente dezvoltate de investitorul Ghai Sant Ram susține că terenul cumpărat acum permite accesul facil atât către centrul Capitalei.

„Terenul achiziționat de la domnul George Becali este amplasat într-o zonă care concentrează clădiri de birouri, centre comerciale, servicii medicale, săli de sport și unități de învățământ. Poziționarea permite accesul facil atât către centrul Capitalei, cât și către Voluntari, Tunari, DN1, Șoseaua de Centură și Autostrada A3. Proximitatea față de Parcul Tei și Parcul Herăstrău este un alt avantaj major, iar poziționarea este una relevantă și pentru familiile care lucrează în nordul Bucureștiului și care sunt în căutarea unei locuințe situate în apropiere de instituții de învățământ publice sau private. Vrem ca fiecare proiect pe care îl facem să pornească de la nevoile reale ale oamenilor”, a afirmat Cristian Stanciu, CEO al proiectelor rezidențiale IVORY RESIDENCE și HORIZON CITY.

Cu 1.188 de apartamente în IVORY RESIDENCE, 699 în HORIZON CITY și 650 planificate în noul proiect din Pipera, portofoliul rezidențial al investitorului Ghai Sant Ram în România va depăși 2.500 de unități.