One United Properties a cumpărat cu 10 milioane EUR un teren în Floreasca, unde va construi un turn de peste 100 de metri și 25 de etaje. Proiectul este evaluat la 130 milioane EUR

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, companie listată la Bursa de Valori București, a cumpărat un teren de 5.755 de metri pătrați în zona Floreasca–Barbu Văcărescu din Capitală, pentru 10 milioane EUR. Compania intenționează să construiască aici unul dintre cele mai înalte turnuri rezidențiale din România, cu 25 de etaje și o înălțime de peste 100 de metri. Viitorul proiect are o valoare brută de dezvoltare estimată la 130 milioane EUR.

Terenul se află pe strada Barbu Văcărescu nr. 110-112, la câteva minute de mers pe jos de One Gallery, proiectul dezvoltat de companie în fosta Hală Ford.

Potrivit conceptului preliminar, noua clădire va avea patru niveluri subterane, parter și 25 de etaje, cu o suprafață construită desfășurată supraterană de aproximativ 25.900 de metri pătrați.

Turnul va avea o destinație preponderent rezidențială, dar va include și spații comerciale, birouri și servicii la nivelurile inferioare. Proiectul prevede, de asemenea, amenajarea a 2.000 de metri pătrați de spații verzi, accesibile atât locatarilor, cât și celorlalți locuitori ai cartierului.

Concurs internațional de arhitectură pentru unul dintre cele mai înalte turnuri rezidențiale din România

One United Properties va organiza un concurs internațional de arhitectură pentru proiectarea turnului, urmând să selecteze o soluție care să valorifice amplasamentul și să integreze clădirea în zona Floreasca–Barbu Văcărescu.

Compania a adoptat o abordare similară pentru proiectul One City District, al cărui masterplan va fi realizat de arhitectul francez Jean-Michel Wilmotte.

„Am ales acest teren pentru poziția sa și pentru felul în care completează investițiile noastre din Floreasca-Barbu Văcărescu. Am dezvoltat aici locuințe și birouri, iar prin One Gallery aducem restaurante, facilități wellness și spații pentru evenimente. Sinergia dintre aceste funcțiuni creează valoare: serviciile din vecinătate sporesc atractivitatea noului proiect, iar viitorii rezidenți vor extinde baza de clienți a afacerilor din zonă”, a declarat Andrei Diaconescu, cofondator și co-CEO One United Properties.

Potrivit acestuia, viitorul proiect va pune accent și pe spațiile accesibile publicului, astfel încât clădirea să contribuie la dezvoltarea serviciilor și facilităților din cartier.

Amplasamentul beneficiază de apropierea de principalul pol de birouri din nordul Capitalei, precum și de acces către autostrada A3. Transportul public din zonă a fost îmbunătățit prin modernizarea liniei de tramvai de pe Barbu Văcărescu, unde circulația a fost reluată în martie 2026.

Proiecte imobiliare de peste un miliard de euro în zona Floreasca–Barbu Văcărescu

Noua investiție extinde portofoliul One United Properties într-una dintre zonele Capitalei în care dezvoltatorul activează de peste un deceniu.

Compania a finalizat în Floreasca–Barbu Văcărescu proiecte cu o valoare brută de dezvoltare cumulată de aproximativ 536 milioane EUR, printre care One Floreasca City, One Gallery, One Floreasca Towers și One Verdi Park.

Alte proiecte, cu o valoare brută de dezvoltare de aproximativ 360 milioane EUR, se află în construcție. Printre acestea se numără One Floreasca Sunset, One Peninsula și One Floreasca Club.

Adăugând viitorul turn, evaluat la 130 milioane EUR, portofoliul dezvoltărilor finalizate, în construcție și planificate de One United Properties în această zonă ajunge la aproximativ 1,03 miliarde EUR.

Valoarea reprezintă suma valorilor brute de dezvoltare ale proiectelor, nu costul investițiilor efectuate de companie.

Unul dintre principalele proiecte din vecinătatea noului teren este One Gallery, realizat prin restaurarea fostei Hale Ford. Complexul include Marketta Food Hall, spații de birouri și evenimente, precum și facilități de sănătate și wellness.

Prin noul proiect, compania urmărește să extindă zona rezidențială din jurul acestor facilități și să atragă noi clienți pentru activitățile comerciale dezvoltate în vecinătate.

One United Properties este listată la Bursa de Valori București, sub simbolul ONE, și dezvoltă proiecte rezidențiale, de birouri și cu funcțiuni mixte.