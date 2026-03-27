Omul de afaceri Voicu Oprean (AROBS) vrea să mai cumpere firme IT, în 2026

Compania IT AROBS Transilvania Software, controlată de antreprenorul clujean Voicu Oprean, își propune să depășească pragul de 110 milioane EUR venituri și să cumpere noi firme pentru a-și accelera creșterea, în anul 2026, potrivit unui comunicat transmis comunutății antreprenoriale StartupCafe.ro.

În 2025, AROBS a înregistrat venituri de 448 de milioane de lei la nivel consolidat, EBITDA de 69 milioane de lei și un profit net de 31 de milioane de lei.

Mai departe, bugetul de venituri și cheltuieli al firmei pentru 2026 urmează să fie supus aprobării în adunarea generală ordinară a acționarilor, care va avea loc în data de 27 aprilie 2026.

AROBS vizează venituri de 552 milioane de lei, în creștere cu 23% față de 2025, și o EBITDA de 82 milioane de lei, în urcare cu 19%, corespunzătoare unei marje de 15%.

Profitul net este estimat la 35 milioane de lei. Structura veniturilor reflectă orientarea strategică către segmentele cu valoare adăugată mai ridicată, cu venituri de 392 milioane de lei din segmentul Servicii Software, 120 de milioane de lei din Produse Software și 40 de milioane de lei din Sisteme Integrate.

„Estimările pentru 2026 sunt construite prudent, într-un context global volatil, dar susținute de fundamente operaționale solide, diversificarea activităților și o prezență geografică bine distribuită în piețele internaționale cele mai relevante, care generează aproximativ 70% din veniturile Grupului. Pentru acest an, ne concentrăm pe integrarea entităților din Grup, consolidarea eficienței operaționale și valorificarea oportunităților generate de digitalizare, inclusiv în sectorul public și în zona tehnologiilor emergente. Ne-am propus să depășim pragul de 110 de milioane de euro cifră de afaceri, cu o creștere de 23% față de 2025; acest obiectiv înseamnă că vom continua să livrăm creștere profitabilă, susținută de disciplină financiară și o alocare eficientă a resurselor ”, a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS.

Pe fondul accelerării digitalizării, AROBS își consolidează direcția strategică prin investiții în inteligență artificială, ingineria datelor și securitate cibernetică – tehnologii esențiale pentru creșterea competitivității și extinderea capabilităților Grupului. Acestea sunt integrate atât în proiectele pentru clienți, cât și în produsele proprii, cu obiectivul de a livra soluții scalabile, sigure și aliniate cerințelor unei economii digitale tot mai complexe.

Strategia de extindere internațională rămâne concentrată pe piețele din Statele Unite și Uniunea Europeană, prin consolidarea relațiilor existente și dezvoltarea de noi oportunități comerciale.

În același timp, AROBS continuă să urmărească oportunități de fuziuni și achiziții de firme (M&A), ca instrument de accelerare a creșterii și de extindere a capabilităților tehnologice și a prezenței globale, a menționat compania.

În 2026, AROBS va continua procesul de integrare a entităților din Grup, cu scopul de a crea sinergii operaționale și comerciale, de a optimiza alocarea resurselor și de a crește eficiența la nivel consolidat. Integrarea vizează alinierea proceselor, consolidarea echipelor și standardizarea modului de livrare, astfel încât Grupul să funcționeze unitar și să valorifice mai eficient expertiza acumulată în cadrul companiilor achiziționate.

Eficiența operațională rămâne un pilon central al strategiei AROBS, Grupul urmărind optimizarea proceselor interne și utilizarea tehnologiilor avansate pentru creșterea productivității și îmbunătățirea marjelor. Un accent suplimentar este pus pe optimizarea structurii de costuri și pe creșterea gradului de utilizare a resurselor.

Digitalizarea sectorului public reprezintă, de asemenea, o direcție cu potențial semnificativ de creștere. Proiectele deja contractate vor continua să contribuie la veniturile Grupului, iar pipeline-ul existent indică oportunități suplimentare de dezvoltare. AROBS urmărește consolidarea poziției în acest segment prin participarea la proiecte complexe și prin dezvoltarea de soluții adaptate cerințelor instituțiilor publice, valorificând inclusiv oportunitățile generate de programele de finanțare europeană și de inițiativele de digitalizare la nivel național și european.