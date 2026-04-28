OFICIAL Procedura de înregistrare a sediilor secundare ca plătitoare de salarii și Formularul 060, actualizate

Ordinul ANAF prin care se actualizează procedura de înregistrare a sediilor secundare ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor și se modifică Formularul 060 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare s-a publicat în Monitorul Oficial.

Este vorba despre Ordinul nr. 508/2026 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a sediilor secundare ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

La finalul anului trecut a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 245/2025, care aducea schimbări importante pentru firme, ONG-uri și instituții publice. Astfel, de la 1 ianuarie a intrat în vigoare o nouă regulă: numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru, ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, s-a redus de la cinci la unul.

Legea nu conținea însă și prevederi pentru situațiile în care există mai multe entități în aceeași localitate, după cum a semnalat expertul contabil Cristian Toma.

Ulterior, a fost adoptată Ordonanța nr. 6/2026, care a adus clarificări în acest sens. Potrivit acesteia, contribuabilii care au organizate mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor pe raza teritorială a aceleiași unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, vor desemna unul dintre aceste sedii secundare, ca sediu secundar desemnat.

Totodată, contribuabilii care au organizate mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor pe raza teritorială a aceleiași unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu domiciliul lor fiscal, nu au obligația să solicite înregistrarea fiscală a acestor sedii secundare.

Așadar, impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor va fi declarat utilizând codul de înregistrare fiscală al sediului secundar desemnat, pentru toți salariații care își desfășoară activitatea în cadrul sediilor secundare situate în raza teritorială a aceleiași unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu sediul secundar desemnat.

În cazul salariaților care își desfășoară activitatea în cadrul sediilor secundare situate pe raza teritorială a aceleiași unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu domiciliul fiscal al contribuabilului, impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor va fi declarat utilizând codul de identificare fiscală al contribuabilului.

Până la data de 30 iunie 2026 inclusiv, contribuabilul care are organizate şi/sau înregistrate fiscal mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor pe raza teritorială a aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, are obligaţia să notifice organului fiscal sediul secundar desemnat şi toate sediile secundare de pe raza aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu sediul secundar desemnat.

Aceeași obligație de notificare revine și contribuabilului care are organizate şi/sau înregistrate fiscal mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor pe raza teritorială a aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu domiciliul fiscal al contribuabilului.

Procedura de declarare a sediilor secundare organizate pe raza teritorială a aceleiași unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu domiciliul fiscal al contribuabilului

Potrivit Ordinului nr. 508/2026, contribuabilul care organizează unul sau mai multe sedii secundare pe raza teritorială a aceleiași unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu domiciliul fiscal depune formularul 060 la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la organizarea fiecărui sediu secundar.

La formularul 060 se anexează copii de pe documentele care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului cu destinație de sediu secundar, pentru fiecare sediu secundar declarat. Nu se anexează documente doveditoare pentru sediile secundare declarate anterior la organul fiscal și pentru care aceste documente nu au suferit modificări.

Dacă sediile secundare organizate pe raza teritorială a aceleiași unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu domiciliul fiscal al contribuabilului se modifică ca urmare a:

a) organizării unor noi sedii secundare;

b) desființării unor sedii secundare;

c) modificării informațiilor declarate inițial pentru sediile secundare existente, contribuabilul depune formularul 060, având bifată caseta corespunzătoare declarației de mențiuni de la secțiunea A „Sedii secundare organizate pe raza teritorială a aceleiași unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu domiciliul fiscal al contribuabilului” a formularului.

La fiecare modificare intervenită cu privire la sediile secundare declarate, contribuabilul completează secțiunea A „Sedii secundare organizate pe raza teritorială a aceleiași unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu domiciliul fiscal al contribuabilului” a formularului 060, înscriind toate sediile secundare existente la data depunerii declarației.

Contribuabilul care are organizate sedii secundare pe raza teritorială a aceleiași unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu domiciliul său fiscal declară și plătește impozitul pe venit pentru toate aceste sedii secundare, utilizând codul de identificare fiscală propriu.

