Skip to content

GDPR România: Amendă pentru acces neautorizat la camerele video dintr-un magazin Kaufland

GDPR România: Amendă pentru acces neautorizat la camerele video dintr-un magazin Kaufland
Sursă: © Mikumistock | Dreamstime.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O firmă de pază și protecție a fost amendată de Autoritatea pentru protecția datelor personale (ANSPDCP) cu 2.000 EUR, în baza Regulamentului GPDR. 

Investigația a pornit de la o sesizare făcută de Kaufland România, care a anunțat autoritatea că a avut loc o posibilă problemă de securitate a datelor. În urma verificărilor, s-a constatat că un angajat al firmei de pază SSG Select Solutions SRL a permis accesul unui terț în camera de monitorizare video din interiorul magazinului.

„Acest fapt a condus la accesarea, înregistrarea și diseminarea de către terț a imaginilor video provenite din interiorul magazinului, în mediul online pe o platformă de socializare, ceea ce reprezintă o încălcare a confidențialității datelor cu caracter personal ale unor persoane fizice”, precizează ANSPDCP.

Firma nu ar fi luat măsuri pentru a se asigura că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea sa și care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea sa și nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de confidențialitate și de securitate corespunzător riscului prelucrării.  

În urma investigației, firma a fost sancționată cu 10.200 lei, echivalentul sumei de 2.000 EUR, amendă pe care a și achitat-o. 

Totodată, firma va trebui să implementeze măsuri suplimentare de control și monitorizare a respectării procedurilor de lucru interne, precum și a instrucțiunilor stabilite de operatorul KAUFLAND ROMÂNIA SCS, în condițiile art. 28 din RGPD.

Taxe

ANAF a luat la puricat românii cu averi mari: Peste 1.100 de controale în ultimul an. Ce nereguli au găsit inspectorii și o recomandare de la Fisc

Inspectorii ANAF ar trebui să poarte camere video pe corp la controalele în HoReCa – măsură care a rămas de realizat prin PNRR

model-cadru CIM straini

Modelul-cadru obligatoriu de contract de muncă între firmele românești și lucrătorii străini din afara UE. Descarcă Ordinul 655/2026 publicat în Monitorul Oficial

ANAF Antifrauda-imagine generica

Controale ANAF în toată țara la casele de schimb valutar. Amenzile date și lista neregulilor

Reportarea soldului negativ de TVA la firmele românești: Se pune problema dacă ANAF poate calcula dobânzi și penalități de întârziere pentru perioade mai mari de 5 ani și 6 luni (consultant)

Noi reguli 2026 pentru Registrul de evidență fiscală. Ce trebuie să știe firmele din România