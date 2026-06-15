GDPR România: Amendă pentru acces neautorizat la camerele video dintr-un magazin Kaufland

O firmă de pază și protecție a fost amendată de Autoritatea pentru protecția datelor personale (ANSPDCP) cu 2.000 EUR, în baza Regulamentului GPDR.

Investigația a pornit de la o sesizare făcută de Kaufland România, care a anunțat autoritatea că a avut loc o posibilă problemă de securitate a datelor. În urma verificărilor, s-a constatat că un angajat al firmei de pază SSG Select Solutions SRL a permis accesul unui terț în camera de monitorizare video din interiorul magazinului.

„Acest fapt a condus la accesarea, înregistrarea și diseminarea de către terț a imaginilor video provenite din interiorul magazinului, în mediul online pe o platformă de socializare, ceea ce reprezintă o încălcare a confidențialității datelor cu caracter personal ale unor persoane fizice”, precizează ANSPDCP.

Firma nu ar fi luat măsuri pentru a se asigura că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea sa și care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea sa și nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de confidențialitate și de securitate corespunzător riscului prelucrării.

În urma investigației, firma a fost sancționată cu 10.200 lei, echivalentul sumei de 2.000 EUR, amendă pe care a și achitat-o.

Totodată, firma va trebui să implementeze măsuri suplimentare de control și monitorizare a respectării procedurilor de lucru interne, precum și a instrucțiunilor stabilite de operatorul KAUFLAND ROMÂNIA SCS, în condițiile art. 28 din RGPD.