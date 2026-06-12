Inspectorii ANAF ar trebui să poarte camere video pe corp la controalele în HoReCa – măsură care a rămas de realizat prin PNRR

Ministrul Finanțelor a făcut lista activităților rămase de realizat din calendarul de implementare a reformelor, țintelor și jaloanelor din Planul național de redresare și reziliență, aflate în responsabilitatea instituției, printre acestea numărându-se și utilizarea camerelor purtate pe corp la controalele ANAF în HoReCa și alte zone de operare.

Într-un Ordin publicat vineri în Monitorul Oicial, MF enumeră activitățile și subactivitățile rămase de realizat din calendarul de implementare a reformelor, țintelor și jaloanelor din Planul național de redresare și reziliență, aflate în responsabilitatea Ministerului Finanțelor.

Pentru a beneficia, până la data de 31 august 2026, de majorarea salariului de bază cu până la 40%, personalul din cadrul Serviciului coordonarea și monitorizarea implementării componentei Ministerului Finanțelor din PNRR trebuie să facă un raport individual lunar de activitate.

Lista activităților rămase de realizat în cadrul PNRR, aflate în sarcina Ministerului Finanțelor, cuprinde, printre altele, și sistemul de indicatori de performanță și testarea integrității personalului ANAF, care funcționează prin:

intrarea în vigoare a unui nou set de indicatori cheie de performanță (ICP) pentru funcțiile principale ale ANAF: gestionarea riscurilor, inspecția fiscală, combaterea fraudei și aspectele juridice;

instituirea unui sistem de testare a integrității pentru personalul ANAF, inclusiv utilizarea camerelor purtate pe corp în cel puțin trei zone de operare (controlul mărfurilor, transport, HoReCa/comerț cu amănuntul);

în cadrul de sancționare, includerea de dispoziții privind încetarea raporturilor de muncă pentru funcționarii condamnați pentru corupție și interdicția de a ocupa funcții publice ulterior;

introducerea unei structuri de stimulare cu malus/bonus pentru funcționarii ANAF în legătură directă cu performanța indicatorilor-cheie de performanță.

O altă activitate rămasă de îndeplinit este intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic(e) de revizuire a cadrului privind insolvența și recuperarea creanțelor fiscale:

acordarea unui statut prioritar sau garantat datoriilor fiscale față de ANAF (TVA, impozite pe salarii);

instituirea de audituri financiare obligatorii pentru societățile care intră în insolvență cu datorii fiscale semnificative (peste 2 milioane RON);

limitarea utilizării repetate a insolvenței de către entitățile afiliate, interzicând persoanelor condamnate pentru fraudă în materie de TVA să înființeze noi firme; — acordarea către ANAF a dreptului de a vota în planurile de restructurare și de a contesta lichidatorii în cazuri de fraudă fiscală;

permisiunea ANAF să blocheze vânzările de active subevaluate în caz de daune fiscale.

De asemenea, a rămas de finalizat facturarea electronică obligatorie pentru toate tranzacțiile (RO e-Factura). Aici e nevoie de intrarea în vigoare a unui (unor) act(e) juridic(e) care impun(e):

utilizarea obligatorie a RO e-Factura pentru toate tranzacțiile B2B și B2C;

sancțiuni pentru neconformitate (amenzi, suspendarea/ anularea codului TVA/ inactivare).

Pe lista de activități PNRR rămase de finalizat este și utilizarea obligatorie a caselor de marcat și integrarea cu factura electronică și SAF-T pentru toate sectoarele. Aceasta implică și utilizarea obligatorie a caselor de marcat pentru toate sectoarele de activitate și tipurile de tranzacții (B2B și B2C).