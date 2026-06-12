Amendă GDPR de mii de EUR pentru Poșta Română. Motivul sancțiunii

Poșta Română a primit o amendă în valoare de 5.000 EUR, în urma unei investigații a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), finalizată în luna mai 2026.

Investigația a început după ce Direcția Generală de Asistență Socială Constanța a sesizat că mai multe trimiteri poștale, transmise prin Poșta Română către persoane fizice și juridice, nu au ajuns la destinatari, încălcând securitatea datelor cu caracter personal.

ANSPDCP susține că Poșta Română nu a implementat măsuri suficiente pentru protejarea datelor cu caracter personal și „pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea persoanei împuternicite de operator și care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului”.

Această situație a dus la pierderea sau distrugerea trimiterilor poștale care conțineau date personale, precum nume, adresă, obligații fiscale, informații despre situația materială, infracțiuni comise sau rapoarte din anchete sociale, precum și orice alte date cuprinse de trimiterile poștale (care reprezentau corespondența trimisă de Direcția Generală de Asistență Socială Constanța prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română), pentru un număr mare de persoane vizate.

Astfel, compania a încălcat dispozițiile art. 32 alin. (1) lit. b), alin. (2) și (4) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, fiind sancționată contravențional cu amendă de 26.026 lei (echivalentul a 5.000 EUR).

Totodată, Poșta Română trebuie să își revizuiască și să își actualizeze măsurile tehnice și organizatorice implementate ca urmare a evaluării privind riscul pentru drepturile și libertățile persoanelor, inclusiv a procedurilor de lucru referitoare la protecția datelor cu caracter personal, pentru a asigura protecția datelor împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale.