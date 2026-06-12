Controale ANAF în toată țara la casele de schimb valutar. Amenzile date și lista neregulilor

Antifrauda ANAF a verificat 33 de firme din domeniul schimbului valutar, în cadrul unui control-pilot desfășurat în toată țara, în urma căruia a aplicat sancțiuni în valoare totală de 3,45 milioane lei.

Sancțiunile constau în amenzi contravenționale și confiscări și au fost aplicate pentru nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea unor tranzacții fără respectarea cerințelor de identificare a clienților.

Cele 33 de firme desfășoară activitățile de schimb valutar prin intermediul a 54 de puncte de lucru și au fost selectate în baza analizelor de risc realizate la nivel instituțional.

Fiscul spune că acțiunea a vizat contribuabili cu un volum semnificativ de tranzacții în domeniul schimbului valutar.

„Inspectorii Antifraudă au urmărit evaluarea gradului de conformare fiscală, identificarea vulnerabilităților specifice acestui sector și testarea unor metode moderne de analiză și verificare”, precizează ANAF.

În cadrul proiectului-pilot, inspectorii au comparat datele din documentele financiar-contabile și fiscale ale firmelor cu informațiile disponibile din alte surse, inclusiv cu imaginile înregistrate de sistemele de supraveghere video ale societăților verificate, conform obligațiilor legale aplicabile caselor de schimb valutar.

„Rezultatele acțiunii au indicat existența unor forme de neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii verificați”, mai spune ANAF.

Verificările Antifraudă au fost finalizate pentru majoritatea contribuabililor incluși în proiectul pilot, în timp ce în cazul a 10 contribuabili, acestea sunt încă în desfășurare.

În urma verificărilor efectuate până în prezent au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 3,45 milioane lei, reprezentând amenzi contravenționale în valoare totală de 1,112 milioane lei și confiscări în valoare totală de 2,34 milioane lei.

LISTA neregulilor constatate de ANAF

nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale;

nerespectarea obligaţiei privind acceptarea mijloacelor moderne de plată;

efectuarea de operaţiuni de vânzare/cumpărare de valută pentru persoane fizice fără ca acestea să fie realizate în mod exclusiv pe bază de act de identitate sau, după caz, pe bază de document care atestă identitatea persoanei.

Inspectorii au descoperit și cazuri în care casele de schimb valutar nu respectau obligația de a asigura supravegherea și înregistrarea digitală, nonstop, a activității în fiecare punct de lucru. De asemenea, au fost constatate diferențe semnificative între activitatea realizată efectiv și operațiunile reflectate în evidențele fiscale și contabile ale contribuabililor.

Antifrauda ANAF ia în calcul extinderea acestui model de verificare la nivel național și la firme din alte domenii.

Casă de schimb valutar din Suceava, amendă de 60.000 lei în urma controlului ANAF

În cadrul verificărilor efectuate la un punct de schimb valutar din județul Suceava, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat sume în valută provenite din operațiuni de cumpărare de valută pentru care nu fost emise bonuri fiscale, precum și disponibilități bănești introduse în unitate fără documente justificative.

Pentru încălcarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale și justificarea sumelor aflate în gestiune, operatorul economic a fost sancționat cu amenzi contravenționale în sumă totală de 60.000 de lei, precum și confiscarea sumelor în valută în cuantum de 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.