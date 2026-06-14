ANAF a scos peste 12 miliarde EUR de la contribuabili, prin executare silită, în 3 ani

Agenția Națională de Administrare Fiscală a încasat obligații fiscale în valoare totală de peste 64,58 miliarde de lei (peste 12 miliarde EUR) prin aplicarea măsurilor de executare silită în perioada 2023-2025, potrivit datelor transmise de ANAF, la solicitarea AGERPRES.

Pentru recuperarea creanțelor fiscale de la persoane fizice și juridice, ANAF a comunicat somații astfel:

2.697.173 de somații în anul 2023,

2.986.765 în 2024

3.236.435 în 2025.

Prin aplicarea măsurilor de executare silită, ANAF a încasat obligații fiscale astfel:

peste 15,78 miliarde de lei în anul 2023,

peste 21,53 miliarde de lei în 2024,

peste 27,27 miliarde de lei în anul 2025.

Fiscul precizează că în cazul contribuabililor aflați sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, executarea silită se suspendă odată cu deschiderea procedurii legale de insolvență.

Mai departe, ANAF se laudă că analizează și monitorizează permanent volumul datoriilor pe care le au contribuabilii la buget, în vederea „colectării unui nivel cât mai ridicat de resurse prin aplicarea procedurilor de recuperare prevăzute de Codul de procedură fiscală”.

La 31 decembrie 2023, volumul arieratelor recuperabile se ridica la peste 34,59 miliarde de lei, din care peste 30,62 miliarde de lei reprezentau obligații ale persoanelor juridice și peste 3,96 miliarde de lei ale persoanelor fizice. La finele anului 2024, arieratele recuperabile au crescut la peste 37,53 miliarde de lei, iar la 31 decembrie 2025 au coborât la peste 36,24 miliarde de lei, potrivit datelor ANAF, citate de Agerpres.

Contribuabilii au contestat în instanță 21.000 de executări silite dispuse de ANAF în 3 ani

În perioada 2023-2025, numărul executărilor silite contestate în instanță la nivelul direcțiilor regionale ale finanțelor publice a fost de 21.036, iar instanțele au admis 3.196 de contestații formulate de contribuabili, conform datelor ANAF obținute de Agerpres.

Potrivit ANAF, motivele care au stat la baza anulării sau suspendării executărilor silite au inclus prescripția dreptului de a cere executarea silită, anularea titlurilor de creanță, erori procedurale, comunicarea nelegală a actelor de executare, precum și stingerea obligațiilor fiscale prin plată, compensare sau facilități fiscale.

Conform Codului de procedură fiscală, executarea silită a creanțelor fiscale se realizează în baza unui titlu executoriu emis de organul fiscal competent. În cazul creanțelor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, măsurile de executare se aplică direct, fără emiterea unui alt titlu executoriu.

ANAF precizează că principalul obstacol în recuperarea prejudiciilor stabilite prin hotărâri definitive în materie penală îl reprezintă faptul că bunurile indisponibilizate în cursul urmăririi penale nu acoperă întotdeauna integral valoarea datoriilor. În plus, recuperarea depinde de existența unor bunuri valorificabile și de interesul potențialilor cumpărători.

În situațiile în care datornicii nu dețin venituri sau bunuri urmăribile ori valoarea acestora este inferioară obligațiilor fiscale restante, ANAF poate declara starea de insolvabilitate, situație care este verificată ulterior cel puțin o dată pe an.

În ceea ce privește creanțele provenite din săvârșirea de infracțiuni - prejudicii materiale, sume confiscate, amenzi și cheltuieli judiciare -, datele Direcției Generale Executări Silite Cazuri Speciale indică un trend descendent al sumelor recuperate în ultimii trei ani. Astfel, valoarea recuperată s-a ridicat la 205,69 milioane de lei în 2023, a scăzut la 184,83 milioane de lei în 2024 și la 150,41 milioane de lei în 2025.

Antifrauda ANAF a dat amenzi de 95 milioane EUR în 3 ani și 3 luni, dar a încasat abia o treime

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au aplicat amenzi în valoare totală de aproape 472 milioane de lei (circa 95 milioane euro) în perioada 2023 - martie 2026, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), la solicitarea agenției de presă AGERPRES.

Din volumul amenzilor, ANAF a încasat încasate aproximativ 169 milioane de lei (aprox. 33 milioane EUR), iar circa 8% din procesele-verbale de contravenție întocmite au fost contestate.

Deși numărul amenzilor aplicate de inspectorii DGAF a scăzut de la peste 18.000 în 2023 la mai puțin de 13.000 în 2025, valoarea acestora a crescut de la 136,3 milioane de lei la 154,8 milioane de lei. În primul trimestru din 2026 au fost aplicate sancțiuni în cuantum de 36,6 milioane de lei.

În ceea ce privește încasările din amenzile aplicate de DGAF, acestea au crescut constant în ultimii ani, de la 30,8 milioane de lei în 2023, la 56 milioane de lei în 2024 și 68,2 milioane de lei în 2025. În primul trimestru din 2026, acestea au totalizat 13,7 milioane de lei, se laudă ANAF.

Potrivit ANAF, circa 8% dintre procesele-verbale de contravenție întocmite de inspectorii DGAF în perioada ianuarie 2023 - martie 2026 au fost contestate. Anul 2024 a consemnat cea mai ridicată pondere a contestațiilor, de aproape 12%, conform datelor ANAF citate de Agerpres.

Totodată, instanțele au soluționat până în prezent 884 de litigii privind procese-verbale de contravenție contestate, admițând integral plângerile în 105 cazuri și parțial în alte 329.

Instanțele au anulat sancțiuni în principal din cauza pericolului social redus al faptei, a disproporționalității sancțiunii în raport cu contravenția săvârșită sau a nedovedirii contravenției. Fiscul mai precizează că nu au fost identificate tipare recurente de anulare a sancțiunilor