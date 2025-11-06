OFICIAL Noua procedură de înregistrare fiscală din oficiu. Amenzi și alte informații pentru contribuabili

ANAF a publicat în Monitorul Oficial noua procedură de înregistrare fiscală, din oficiu

sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale, pentru contribuabilii care nu și-au îndeplinit această obligație.

Este vorba despre Ordinul nr. 2.430/2025 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală, potrivit legii.

Documentul înlocuiește vechea procedură stabilită prin Ordinul ANAF nr. 2921/2016.

Procedura se aplică persoanelor sau entităților care sunt subiect într-un raport juridic fiscal și care nu și-au îndeplinit obligația de înregistrare fiscală.

Aceasta nu se aplică persoanelor fizice care au atribuit cod numeric personal.

Înregistrarea fiscală a contribuabililor se realizează de către organul fiscal central competent fie din oficiu, fie la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale.

Înregistrarea fiscală din oficiu poate fi făcută:

pe baza constatărilor proprii ale compartimentului de specialitate;

pe baza constatărilor unor compartimente cu atribuţii de administrare fiscală;

pe baza constatărilor organelor cu atribuții de control fiscal, cuprinse în: acte administrativ fiscale, rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situaţia în care actul administrativ fiscal a fost atacat în justiţie; alte acte emise de organele cu atribuții de control fiscal;

pe baza hotărârilor judecătorești definitive/definitive şi irevocabile transmise de instanţele judecătoreşti;

pe baza sesizărilor transmise de unitățile administrativ-teritoriale, privind sediile secundare care nu au solicitat înregistrarea fiscală.

Înainte de efectuarea înregistrării fiscale din oficiu, contribuabilul este notificat de ANAF, astfel încât, dacă consideră că nu are această obligație, în termen de 5 zile de la data primirii documentului, să-și poată exercita dreptul de a fi ascultat.

Notificarea nu se transmite:

în cazul solicitărilor formulate de organele de control fiscal, pe baza constatărilor cuprinse în acte administrativ-fiscale, rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă;

în cazul în care înregistrarea fiscală a contribuabilului are la bază hotărâri judecătorești definitive.

În termen de 10 zile de la data comunicării notificării, compartimentul de specialitate transmite o invitație prin care stabilește al doilea termen privind exercitarea dreptului de a fi ascultat, contribuabililor care:

a) nu au depus declarația de înregistrare fiscală;

b) nu și-au exercitat dreptul de a fi ascultați în procedura audierii;

c) nu au refuzat explicit să se prezinte la termenul stabilit de organul fiscal pentru desfășurarea audierii.

Compartimentul de specialitate încetează procedura de înregistrare fiscală din oficiu și întocmeşte referatul dacă:

a) contribuabilul depune declaraţia de înregistrare fiscală;

b) cu ocazia audierii, contribuabilul prezintă organului fiscal central competent documente din care rezultă că nu are obligaţia de a solicita înregistrarea fiscală.

Referatul se aprobă de conducătorul organului fiscal central competent.

Încetarea procedurii de înregistrare fiscală din oficiu se aduce de îndată la cunoştinţă contribuabilului, prin înștiințare.

După expirarea termenului prevăzut de invitație, compartimentul de specialitate verifică dacă contribuabilul a depus declarația de înregistrare fiscală sau dacă a prezentat organului fiscal central competent documente din care rezultă că nu are obligația de a solicita înregistrarea fiscală.

Compartimentul de specialitate întocmește referatul prin care propune înregistrarea fiscală din oficiu a contribuabilului în următoarele situații:

a) contribuabilul notificat în vederea înregistrării fiscale nu a depus declarația de înregistrare fiscală și nici nu a prezentat organului fiscal central competent documente din care să rezulte că nu are obligația de a solicita înregistrarea fiscală;

b) propunerea de înregistrare fiscală din oficiu a contribuabilului are la bază hotărâri judecătorești definitive;

c) propunerea de înregistrare fiscală din oficiu a contribuabilului are la bază constatările organelor de control fiscal cuprinse în acte administrativ fiscale, rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă.

Apoi, compartimentul de specialitate atribuie codul de identificare fiscală, emite certificatul de înregistrare fiscală și întocmește Decizia privind înregistrarea fiscală, din oficiu.

Certificatul de înregistrare fiscală și Decizia privind înregistrarea fiscală, din oficiu, se comunică de îndată contribuabilului.

Conform Ordinului, odată cu înregistrarea fiscală din oficiu a contribuabilului se aplică și sancțiunile pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarației de înregistrare fiscală, conform prevederilor legale în vigoare.

Potrivit Codului de procedură fiscală, nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuni constituie contravenție. Astfel, contribuabilii mijlocii și mari riscă o amendă între 1.000 și 5.000 lei și contribuabilii mici între 500 și 1.000 lei.

Vezi Ordinul ANAF nr. 2.430/2025:



