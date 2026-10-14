OFICIAL ANAF schimbă procedura de atragere a răspunderii solidare. Ce trebuie să știi

Ordinul ANAF care stabilește noua procedură de atragere a răspunderii solidare, precum și formularele necesare, a fost publicat miercuri în Monitorul Oficial.

Noua procedură oficializată astăzi (Ordinul ANAF nr. 1163/2026) înlocuiește regulile stabilite printr-un ordin ANAF din 2014, emis în baza Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, care între timp a fost abrogată.

Printre altele, noile prevederi se aplică și procedurilor de atragere a răspunderii solidare aflate în curs la data intrării în vigoare a Ordinului nr. 1163/2026, cu respectarea actelor procedurale legal îndeplinite anterior și fără afectarea efectelor juridice deja produse.

Ordinul stabilește, în principal:

sfera obligațiilor fiscale care pot face obiectul atragerii răspunderii solidare, precum și obligațiile care nu intră în domeniul de aplicare al procedurii;

organul fiscal central competent și structurile care pot identifica elemente relevante pentru declanșarea procedurii;

activitățile de identificare, evaluare și gestionare a informațiilor și documentelor care pot fundamenta procedura în referință;

elementele avute în vedere pentru stabilirea relei-credințe sau a conduitei imputabile, după caz;

condițiile de analiză pentru fiecare ipoteză de răspundere solidară reglementată de art. 25 și art. 26 din Codul de procedură fiscală;

declanșarea procedurii de atragere a răspunderii solidare de către organul de executare silită sau, după caz, de către o altă structură competentă, cu transmiterea documentelor justificative către organul fiscal competent;

audierea persoanei vizate, consultarea documentației, consemnarea poziției acesteia și analizarea punctului de vedere formulat;

încetarea procedurii, în situațiile în care nu mai sunt îndeplinite condițiile legale pentru continuarea demersului;

emiterea, comunicarea și efectele Deciziei de atragere a răspunderii solidare, inclusiv termenul de contestare și competența de soluționare a contestației.

Pentru asigurarea trasabilității procedurii de atragere a răspunderii solidare și a unei practici administrative unitare, prin ordin se aprobă următoarele formulare:

Referat privind declanșarea procedurii de atragere a răspunderii solidare

Referat privind încetarea procedurii de atragere a răspunderii solidare

Notificare privind convocarea la audiere în procedura de atragere a răspunderii solidare

Proces-verbal de audiere în procedura de atragere a răspunderii solidare

Notă de constatare privind neprezentarea la audiere în procedura de atragere a răspunderii solidare

Referat privind atragerea răspunderii solidare

Decizie de atragere a răspunderii solidare

„Proiectul urmărește configurarea unei proceduri care să permită organelor fiscale să analizeze în mod individual situația fiecărei persoane vizate, evitând atragerea automată a răspunderii solidare numai în considerarea calității formale deținute în raport cu debitorul principal. În acest sens, procedura impune analizarea faptei sau conduitei concrete, a perioadei relevante, a obligațiilor fiscale avute în vedere, a elementelor privind reaua-credință sau conduita imputabilă, precum și a legăturii de cauzalitate”, scrie în referatul care a însoțit ordinul în forma sa de proiect.

Ordinul reglementează convocarea persoanei vizate la audiere, posibilitatea consultării documentației aflate la dosar, formularea de obiecțiuni, precizări și puncte de vedere scrise, precum și obligația organului fiscal de a analiza susținerile și documentele prezentate înainte de emiterea Deciziei de atragere a răspunderii solidare.

Atragerea răspunderii solidare. Ce prevede noul ordin ANAF

Atragerea răspunderii solidare se poate realiza față de persoanele fizice și/sau juridice, după caz, care, potrivit legii, pot răspunde în solidar cu debitorul pentru plata obligațiilor fiscale restante înregistrate de acesta.

Procedura de atragere a răspunderii solidare se aplică:

asociaților din asocierile fără personalitate juridică;

membrilor întreprinderilor familiale;

reprezentanților legali ai acestora care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea obligațiilor fiscale la scadență;

terților popriți, în limita sumelor sustrase indisponibilizării;

reprezentantului legal al contribuabilului care, cu rea-credință, declară instituției de credit, potrivit art. 236 alin. (14) lit. a) din Codul de procedură fiscală, că nu deține alte disponibilități bănești pentru plata sumelor necesare drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor și contribuțiilor aferente acestora, reținute la sursă;

instituției de credit ori societății de asigurare emitente a scrisorii de garanție sau poliței de asigurare de garanție din România sau din Uniunea Europeană, după caz;

instituţiei de credit ori societăţii de asigurare din România care a confirmat scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie în cazul în care scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie este emisă de o instituţie financiară din afara Uniunii Europene;

persoanelor fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilității debitorului, au dobândit, cu rea-credință, în orice mod, active de la debitorul care și-a provocat astfel insolvabilitatea;

administratorilor, asociaților, acționarilor și oricăror altor persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credință, sub orice formă, a activelor debitorului;

administratorilor care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credință, nu și-au îndeplinit obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței, pentru obligațiile fiscale aferente perioadei respective și rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;

administratorilor sau oricăror altor persoane care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale ale debitorului declarat insolvabil;

administratorilor sau oricăror altor persoane care, cu rea-credință, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat, fără ca acestea să fie cuvenite debitorului;

persoanelor care au determinat, cu rea-credință, acumularea și sustragerea de la plata obligațiilor fiscale restante ale debitorului pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenței;

persoanei juridice care răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil potrivit Codului de procedură fiscală sau declarat insolvent, dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul și dacă este îndeplinită condiția prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

Accesează și descarcă Ordinul ANAF nr. 1163/2026 pentru aprobarea Procedurii de atragere a răspunderii solidare reglementată de dispozițiile art. 25 și 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.