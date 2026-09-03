ANAF a pregătit noua procedură pentru atragerea răspunderii solidare. Ce trebuie să știe firmele 

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus în transparență un proiect de ordin prin care propune o nouă procedură pentru atragerea răspunderii solidare.

Procedura pregătită acum de Fisc va înlocui regulile stabilite printr-un ordin ANAF din 2014, emis în baza Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, care între timp a fost abrogată.

Potrivit Fiscului, este necesară adoptarea unui nou act normativ pentru ca procedura să fie corelată cu actualul Cod de procedură fiscală și pentru uniformizarea modului în care organele fiscale aplică aceste prevederi.

„Necesitatea promovării proiectului rezultă, în principal, din obligația de corelare a procedurii interne cu actualul Cod de procedură fiscală, din nevoia de uniformizare a practicii organelor fiscale centrale și din necesitatea asigurării unei fundamentări corespunzătoare a actelor emise în cadrul procedurii, în special sub aspectul individualizării persoanei vizate, al acțiunilor sau inacțiunilor acesteia, al existenței relei-credințe, acolo unde legea o cere, al cuantumului obligațiilor fiscale restante și al legăturii de cauzalitate dintre conduita analizată și imposibilitatea ori diminuarea recuperării creanțelor fiscale”, conform referatului pentru aprobarea proiectului de ordin.

ANAF propune, așadar, aprobarea procedurii de atragere a răspunderii solidare, precum și aprobarea modelelor, caracteristicilor de tipărire, modului de difuzare, utilizare și păstrare pentru formularele necesare aplicării procedurii.

Procedura propusă stabilește, în principal:

sfera obligațiilor fiscale care pot face obiectul atragerii răspunderii solidare, precum și obligațiile care nu intră în domeniul de aplicare al procedurii;

organul fiscal central competent și structurile care pot identifica elemente relevante pentru declanșarea procedurii;

activitățile de identificare, evaluare și gestionare a informațiilor și documentelor care pot fundamenta procedura în referință;

elementele avute în vedere pentru stabilirea relei-credințe sau a conduitei imputabile, după caz;

condițiile de analiză pentru fiecare ipoteză de răspundere solidară reglementată de art. 25 și art. 26 din Codul de procedură fiscală;

declanșarea procedurii de atragere a răspunderii solidare de către organul de executare silită sau, după caz, de către o altă structură competentă, cu transmiterea documentelor justificative către organul fiscal competent;

audierea persoanei vizate, consultarea documentației, consemnarea poziției acesteia și analizarea punctului de vedere formulat;

încetarea procedurii, în situațiile în care nu mai sunt îndeplinite condițiile legale pentru continuarea demersului;

emiterea, comunicarea și efectele Deciziei de atragere a răspunderii solidare, inclusiv termenul de contestare și competența de soluționare a contestației.

Pentru asigurarea trasabilității procedurii de atragere a răspunderii solidare și a unei practici administrative unitare, prin proiectul de ordin se aprobă următoarele formulare:

Referat privind declanșarea procedurii de atragere a răspunderii solidare

Referat privind încetarea procedurii de atragere a răspunderii solidare

Notificare privind convocarea la audiere în procedura de atragere a răspunderii solidare

Proces-verbal de audiere în procedura de atragere a răspunderii solidare

Notă de constatare privind neprezentarea la audiere în procedura de atragere a răspunderii solidare

Referat privind atragerea răspunderii solidare

Decizie de atragere a răspunderii solidare

„Proiectul urmărește configurarea unei proceduri care să permită organelor fiscale să analizeze în mod individual situația fiecărei persoane vizate, evitând atragerea automată a răspunderii solidare numai în considerarea calității formale deținute în raport cu debitorul principal. În acest sens, procedura impune analizarea faptei sau conduitei concrete, a perioadei relevante, a obligațiilor fiscale avute în vedere, a elementelor privind reaua-credință sau conduita imputabilă, precum și a legăturii de cauzalitate”, se mai arată în referat.

Totodată, proiectul reglementează convocarea persoanei vizate la audiere, posibilitatea consultării documentației aflate la dosar, formularea de obiecțiuni, precizări și puncte de vedere scrise, precum și obligația organului fiscal de a analiza susținerile și documentele prezentate înainte de emiterea Deciziei de atragere a răspunderii solidare.

Aceste elemente sunt de natură să consolideze fundamentarea actelor administrative fiscale, să reducă riscul apariției unor practici administrative neunitare și să asigure o mai bună apărare a actelor emise de organele fiscale în eventualele proceduri de contestare administrativă sau litigii având ca obiect atragerea răspunderii solidare, conform ANAF.