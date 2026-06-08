O firmă IT românească a lansat un soft de conformare a companiilor la directiva UE privind transparența salarială

O firmă IT românească a lansat un sistem software de conformare a firmelor la obligațiile prevăzute de Directiva europeană 2023/970, privind transparența salarială, care a intrat în vigoare, potrivit unui comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Firma UCMS by AROBS, parte a grupului clujean AROBS, a lansat Pay Transparency Solutions. Producătorul își prezintă produsul drept „un ecosistem integrat de software, consultanță și servicii de customizare pentru conformarea companiilor românești la Directiva salarială UE”.

Pay Transparency Solutions combină software integrat de HR și payroll cu servicii de consultanță specializată, customizare și implementare, „construit specific pentru a răspunde noilor obligații legale și presiunii operaționale care vine odată cu ele”.

„Transparența salarială va accelera investițiile în digitalizarea proceselor de HR și payroll, pentru că organizațiile nu mai pot gestiona aceste cerințe prin instrumente fragmentate, documente separate sau procese manuale. Companiile vor avea nevoie de o bază de date coerentă, de criterii obiective de evaluare și de mecanisme prin care deciziile salariale pot fi explicate, documentate și urmărite în timp. Din această perspectivă, transparența salarială nu este doar o obligație de conformare, ci un catalizator pentru modernizarea modului în care companiile își gestionează politicile de remunerare. După 7 iunie, întrebarea pentru multe organizații nu mai este dacă trebuie să acționeze, ci cât de repede pot construi procese care să susțină conformarea în mod coerent. Din experiența noastră, tehnologia singură nu este suficientă, dar nici consultanța fără o infrastructură software solidă nu poate produce rezultate scalabile. De aceea, UCMS by AROBS prezintă Pay Transparency Solutions, care combină soluțiile software de HR și payroll cu servicii de consultanță și customizare, astfel încât companiile să poată trece de la analiză la implementare într-un mod structurat și controlat”, a declarat Ovidiu Teodorescu, CEO UCMS by AROBS.

Directiva (UE) 2023/970 introduce obligații care vizează informarea candidaților cu privire la nivelul sau intervalul salarial, dreptul angajaților de a solicita informații privind nivelurile de remunerare pentru muncă egală sau de valoare egală, raportarea diferențelor salariale între femei și bărbați și măsuri corective atunci când diferențele nu pot fi justificate prin criterii obiective. Data de 7 iunie 2026 a reprezentat termenul până la care statele membre aveau obligația de a transpune prevederile în legislația națională.

Noile cerințe transformă transparența salarială dintr-un subiect punctual de conformitate într-un proiect operațional amplu, care implică revizuirea arhitecturii de joburi, definirea criteriilor de salarizare, pregătirea managerilor, documentarea deciziilor și digitalizarea fluxurilor de HR și payroll.

„Conformarea a încetat să mai fie un centru de cost. A devenit un diferențiator competitiv. E un pattern pe care îl vedem repetat: DORA, NIS2, Cyber Resilience Act, standardele de AI, ISO pentru sisteme inteligente. Companiile care tratează aceste cerințe ca pe o oportunitate de a-și moderniza infrastructura câștigă avantaj față de cele care așteaptă termenele limită. La AROBS, am construit deliberat capacitatea de a răspunde acestor valuri de reglementare cu soluții concrete, cu produse care funcționează, construite de oameni care înțeleg atât tehnologia, cât și contextul de business. Avantajul competitiv în software este determinat tot mai mult de capacitatea de a integra expertiza de business, automatizarea și inteligența artificială direct în procesele operaționale. Pay Transparency Solutions este rezultatul acestei abordări: un produs românesc, construit pe 30 de ani de experiență în HR și payroll, care răspunde unui context în care reglementarea, datele și tehnologia converg într-o nevoie reală de business”, a declarat Voicu Oprean, CEO & Fondator AROBS.

Provocările de conformitate vizează în primul rând companiile medii și mari, cu structuri organizaționale complexe și nevoi crescute de raportare. Conform estimărilor UCMS by AROBS, peste 4.000-5.000 de companii medii și între 600 și 800 de companii mari din România ar putea avea nevoie de soluții, consultanță sau proiecte interne dedicate pentru alinierea la noile cerințe.

Firma IT susține că una dintre cele mai complexe etape este construirea unui sistem obiectiv de evaluare și clasificare a posturilor. „În lipsa unor criterii clare, companiile riscă să transforme transparența salarială într-o sursă de tensiune internă, în loc să o folosească drept instrument de creștere a încrederii organizaționale”, avertizează producătorul de software.