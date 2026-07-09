O companie cere 59 de lire sterline pe an profesorilor pentru integrarea AI în orice lecție. Modelul apare după noul cadru UE pentru competențele AI

În timp ce Comisia Europeană și OECD au lansat, pe 18 iunie, primul cadru comun de competențe AI pentru învățământul primar și secundar - „Empowering learners for the age of AI” (AI Literacy Framework) - pe piață apar deja companii care încearcă să monetizeze implementarea lui.

Un exemplu este AILitKit, o platformă care nu vinde cursuri de inteligență artificială, ci îi ajută pe profesori să integreze competențele AI în lecțiile pe care le predau deja, indiferent de disciplină.

Platforma promite că transformă o lecție existentă într-o lecție care include AI literacy în aproximativ un minut și oferă ghiduri, activități și explicații adaptate nivelului elevilor.

Modelul de business este unul bazat pe abonament. Profesorii pot utiliza gratuit un număr limitat de ghiduri, iar pentru acces nelimitat plătesc 59 de lire sterline pe an sau 7,99 lire pe lună. Pentru coordonatorii de discipline există un abonament superior, de 149 de lire pe an, care include planificarea AI literacy la nivelul întregii materii.

Între timp, noul AI Literacy Framework publicat de Comisia Europeană și OECD stabilește un set comun de 19 competențe organizate în patru domenii - interacțiunea cu AI, crearea cu AI, gestionarea AI și modelarea AI - și oferă exemple practice pentru implementarea lor în școli.

Documentul este prezentat ca un reper pentru profesori, directori de școli și autorități educaționale și va fi completat, în cursul acestui an, de un pachet european dedicat adaptării sistemelor de educație la transformarea digitală și AI.

Rezumând, se pare că un nou model de business începe să apară odată cu standardizarea competențelor AI.

Până acum, platformele EdTech vindeau în principal cursuri sau conținut despre inteligența artificială. AILitKit încearcă să schimbe regula prin comercializarea infrastructurii necesare integrării acestor competențe în lecțiile existente.

